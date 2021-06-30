Наши европейские «друзья и партнёры», регулярно обвиняя Россию во всех своих проблемах, вплоть до природных катастроф, и требуя от Москвы компенсаций за всё, что придёт в голову, в последние недели активно обвиняют «Газпром» в «оппортунистическом поведении»

Российская компания наотрез отказывается бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, чтобы помочь европейцам решить свои проблемы с растущими ценами на голубое топливо.

Большинство европейских политиков и экспертов считают, что «Газпром» заинтересован в поддержании как можно более высоких цен на газ в Европе в течение как можно более долгого времени. Часть российских экспертов согласна с такой оценкой, оправдывая газовую корпорацию тем, что европейцы «первые начали», а «Газпрому» теперь надо как-то компенсировать потери от неправосудного решения Стокгольмского арбитража, присудившего ему многомиллиардный штраф просто потому, что «Украине нужны деньги». Неплохо также компенсировать часть дополнительных расходов «Газпрома», вызванных затягиванием строительства «Северного потока — 2», к которому некоторые европейские страны тоже приложили руку. Михеев объяснил, почему США «разрешили» Германии достроить «Северный поток 2» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Возможно подобного рода меркантильная составляющая имела место при выработке стратегии «Газпрома» на европейском направлении, но не думаю, что она была главной причиной текущего поведения российского поставщика газа. Скорее рост европейских цен на газ, позволяющий «Газпрому» частично (или полностью) компенсировать свои потери — приятный бонус.

Главная же причина заключается в том, что у Украины по прежнему нет денег и европейцы не прочь по прежнему возлагать её финансирование на Россию, в том числе при помощи обеспечения максимально возможных объёмов газового транзита через Украину. Напомню, что большую часть времени, с момента введения в эксплуатацию «Северный поток» работал на половину мощности. Сейчас та же судьба угрожает «Северному потоку — 2». Европейские политики уже заговорили о том, что «если Россия не будет обеспечивать достаточный транзит через Украину», то прокачку газа по «СП-2» можно вообще остановить.

«Газпром» неоднократно заявлял, что не собирается прекращать прокачку газа через Украину полностью. Назывались разные цифры: 15, 20 и даже 30 миллиардов кубов в год, которые «Газпром» готов будет оставить для Украины. Не знаю, что по этому поводу думают европейцы (достаточно ли это, чтобы не останавливать «СП-2»), но точно известно, что украинцы бьются в истерике.

По данным экспертов «Нафтогаза Украины», 30 миллиардов кубов в год — предел рентабельности транзита. То есть, труба своё существование окупает, но украсть уже нечего. Всё, что меньше заставит украинскую ГТС работать себе в убыток. Что интересно, поскольку Украина (в отличие от России) присоединилась к Европейской энергетической хартии и ратифицировала Договор к ней, ей будет гораздо труднее остановить транзит через свою ГТС по причине его нерентабельности, чем России направить основные объёмы в другую трубу.

Именно поэтому Украина хочет гарантий как минимум сохранения (после истечения в декабре 2024 года действующего транзитного контракта) текущих объёмов транзита (40 миллиардов кубометров в год) или даже увеличения их в полтора-два раза (до 60-80 миллиардов кубометров в год). С этой целью Украина постоянно предлагает «Газпрому» выкупить выставляемые её на аукцион дополнительные транзитные мощности. Для примера, выставленные на аукцион в июне мощности (более 60 миллионов кубометров в сутки) вчетверо превышали текущие объёмы транзита (15 миллионов кубометров в сутки). «Северный поток – 2»: США смирились с достройкой проекта, который уже влияет на цену газа в Азии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Зеленскому необходимо заключить новый транзитный контракт ещё в 2023 году или, в крайнем случае, до начала марта 2024 года. В марте-апреле должно состояться голосование на украинских президентских выборах. Отсутствие контракта, равно как и согласие на снижение транзита в новом контракте, будет использовано против Зеленского оппонентами. Россия также может спокойно отложить подписание нового контракта на период после украинских президентских выборов. Следовательно, находящемуся в цейтноте Зеленскому надо как-то убедить «Газпром» пойти на невыгодные для российской газовой компании решения.

Аргументом на переговорах может быть только наличие значительных (превышающих контрактные) объёмов транзита через Украину в условиях уже работающего «Северного потока — 2». Тогда Зеленский может и будет трактовать намерение сократить транзит, как политическое решение российских властей, а его европейские союзники получат аргумент для санкций против «СП-2».

Именно поэтому, а не потому, что так уж сильно выросла цена на газ (бывала и повыше) европейские друзья Украины, в контакте с Киевом начали требовать от «Газпрома» резко увеличить поставки. Европа не против убить двух зайцев. Во-первых, обеспечить Украине резкий рост транзита, а значит так необходимые режиму Зеленского деньги. Во-вторых, заполнить газохранилища под завязку дешёвым газом, чтобы пережить зимние пики потребления без приобретения дополнительных объёмов дорогого зимнего газа.

Поскольку же на Украине уже заговорили о заключении нового контракта на транзит и поскольку понятно, что по причинам внутиполитического порядка Киев постарается провести переговоры в 2023 году, Европа готовится к тому, что по традиции, Украина начнёт подготовку к переговорам с газовой войны, которая может начаться уже в 2022 году. ЕС хочет подойти к ожидаемому кризису во всеоружии — с надёжными запасами газа и гарантированным транзитом нужных объёмов. Отсюда и истерика, когда выясняется, что «Газпром» не желает создавать ЕС стратегический газовый резерв, который будет использован против его интересов.

Только похоже, что Европа опоздала. «Газпром» получил в лице «СП-2» стратегический аргумент, который он намерен использовать в полной мере и, хоть газопровод ещё не работает, крыть Европе уже нечем.

Посмотрим на систему аргументации «Газпрома».

1. Контрактные обязательства выполняются, а свободных объёмов газа просто нет.

2. Другие поставщики российского газа (в частности сжиженного) могут в рамках разумного обеспечить увеличение поставок, что в перспективе сбалансирует цену.

3. «Газпром» сможет увеличить объёмы поставок, когда вступит в строй «СП-2». Дмитрий Марунич: Все идет к тому, что украинцы будут платить за газ как в ЕС © РИА Новости, Нина Зотина

Первый пункт намекает на то, что своей неразумной энергетической политикой ЕС сам заставил «Газпром» осваивать восточный, в частности китайский рынок. Поскольку же объёмы добычи не резиновые, а руководство государства поставило перед «Газпромом» ещё и задачу газификации всей страны уже в ближайшие годы, извините, дорогие европейцы, но лишних объёмов газа, которые раньше позволяли маневрировать, просто нет. Это прямой намёк на то, что будете себя плохо вести и обижать «Газпром», зелёная энергетика станет для вас не прихотью а необходимостью, поскольку после истечения текущих контрактов, часть объёмов, сегодня идущих в Европу также может быть перенаправлена в Китай (или в Японию).

Раньше ЕС пользовался тем, что он у «Газпрома» эксклюзивный покупатель. Теперь ему есть замена.

Пункт второй указывает на меры, позволяющие смягчить ситуацию на рынке. Не звери же в «Газпроме» работают, если глупые европейцы сами не понимают, что российский газ давно можно получать не только по газопроводам, но и через терминалы, которые они настроили для регазификции американского сжиженного газа, надо им подсказать. Заодно российские поставщики понемногу монополизируют и морские поставки. Благо, что ближневосточный газ пошёл в основном на азиатские рынки (где цена выше), а с американским как-то вообще не сложилось, и благодаря Байдену уже не сложится.

Третий пункт гласит, что у «Газпрома» своя коммерческая логика поставок, связанная с логистикой (газопровод-месторождение). Поэтому увеличение поставок газа привязано к началу эксплуатации «СП-2». Чтобы никто не питал иллюзий, что газопровод не будет работать, а газ всё равно пойдёт.

«Газпром» да и вся Россия тридцать лет работали, чтобы создать сегодняшнее положение. Альтернативного газа из всех возможных источников Европе сейчас не хватит, либо, чтобы перенаправить потоки, придётся платить вдвое, а то и втрое против нынешней цены, а это чревато неконкурентоспособностью промышленности и социальной напряжённостью. «Газпром» имеет достаточно альтернативных покупателей, чтобы не зависеть только от европейского рынка, главное же, он способен выполнять контрактные обязательства даже в условиях неработающего «СП-2» и с выводом части мощностей действующих газопроводов на регламентные работы, в общей сложности на две недели, без увеличения газового транзита через Украину. «Настоящее безумие»: немецкий депутат оценил идею Киева о компенсациях за «Северный поток-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

И главное, о чём «Газпром» не сказал, но о чём все знают — практически все ведущие газовые компании «Старой Европы» являются акционерами «СП-2» и уже вложили в него миллиарды долларов. Сейчас они являются партнёрами «Газпрома» и естественными лоббистами его интересов в ЕС, поскольку их интересы совпадают.

Бороться с Россией Европе стало на порядок труднее, постоянно приходится кусать собственный хвост. А всё могло бы быть совсем не так, если бы в 2005 году, исполненные чванства после проталкивания Ющенко на пост президента, уверенные, что Россия «отброшена за Урал», европейские и украинские русофобы не похоронили бы проект трёхстороннего консорциума по использованию украинской ГТС. Тогда бы не только те же европейские компании, но и «Газпром» были бы акционерами украинской трубы и им невыгодно было бы создавать новые маршруты, конкурирующие с их собственным газопроводом. Скорее пытались бы расширять возможности имевшейся трубы.

Как это и раньше случалось во время военных походов объединённой Европы в Россию, нынешняя длительная газовая война принесла Евросоюзу много тактических побед, но завершилась его гигантским стратегическим поражением. Никогда эти мышки не станут ёжиками — не стратеги они.