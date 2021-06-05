Украина нанесла ассиметричный удар по коварному агрессору, который объявил об окончании строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2»

Как и положено в стратегии партизанской борьбы, удар был внезапен и застал супостата врасплох — согласно решению СНБО Украины, с насиженных дач были согнаны два десятка бывших чиновников.

Процедура, которая стоила бы внимания и подписи обычного клерка, была обставлена самым торжественным образом и при участии самого Президента Зеленского. Который, помнится, ещё недавно отказывался жить на госдаче — мол, их вообще надо детям отдать. Во время предвыборной кампании кандидат Владимир Зеленский, отвечая на вопрос будет ли он пользоваться государственными резиденциями, говорил, что не видит в них никакого смысла: «Пускай в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно необходимо». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Увы, не сложилось. Дело помощи детям закончилось заселением Владимира Александровича и его домочадцев в бывшую дачу Виктора Ющенко - скромный трехэтажный особняк площадью более двух тысяч квадратных метров, с лифтом, кинозалом, солярием, бассейном и прочими приятными бонусами, вроде сауны и бильярдной. Всё бы ничего, но вот соседи! Наличие бывших чиновников (возможно, неосторожно попавшихся на глаза господину Зеленскому) вновь поставило ребром вопрос помощи оставшимся без призора детям.

Цены на аренду были взвинчены, если верить бывшему генпрокурору Пискуну, более чем в 10 раз: «В начале цена была 5-7 тысяч гривен, потом чуть позже 20.000 гривен, а потом они поставили 85.000 гривен. Это без оплаты коммунальных услуг». А в пятницу, особым решением Национального Совета безопасности и обороны Украины, над арендаторами одержана окончательная и безоговорочная победа. В Конча-Заспе и Пуще-Водице от жильцов будут освобождены десятки домов.

Хотелось бы подчеркнуть: автор отнюдь не считает, что проживание бывших чиновников на государственных дачах после их отставки есть нормальное явление. Я в принципе не считаю, что налогоплательщики должны оплачивать огородные радости правителей — тем более, такое небогатое государство как Украина. Неужели у бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой или бывшего прокурора Киевщины Юрия Гайсинского нет жилья, кроме государственного? Вряд ли.

Иное дело, что обитание в статусном поселке даёт бесценную возможность неформального общения «сильных мира сего», и за подобное месторасположения есть смысл цепляться. Мы все эти лица видеть уже не можем, а они — обитая в своём раю — вполне себе выживают. Вот и затесался, между глобальными вопросами отправки воинского контингента в Конго и мероприятиями по вступлению в НАТО, пункт о выселении поднадоевших Президенту персонажей.

Хотя можно выдвинуть и несколько иную версию — учитывая, что Офис Президента очень любит затмевать невыгодные для себя информационные поводы доморощенными сенсациями, которые отвлекают общественное мнение от действительно важных событий. Например, недавнее позорное оправдание украинским судом неонациста Сергея Стерненко было задрапировано массированной информационной атакой на оппозиционного блогера Анатолия Шария (дескать, Литва его чего-то там лишила).

Так и дохлый номер с госдачами, который мог быть решен на уровне завхоза, был обставлен со всей полагающейся очередной «перемоге» торжественностью. Меднолобый секретарь СНБО, многозначительно хмуря лицо, перечислял фамилии отселяемых и никак не хотел признать, что объявленное за несколько часов до того Владимиром Путиным окончание строительства первой нитки «Северного потока-2», это огромный fail.

«Для завершения нужно проложить еще определенное количество километров этого газопровода, это не может произойти за один день — это первое, — успокаивает собравшихся журналистов Данилов, — Во-вторых, после завершения строительства происходят процессы технологической настройки, испытаний, после того должно быть подписано очень много документов…».

Но потом Остапа (то бишь Алексея) все-таки понесло: «Надо прекращать какие-то недосказания по этому поводу. Прежде всего, [виноваты] Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Грузии, когда было почти все готово, и Украине, и в 2008 году на Грузию напала Россия. У нас ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны, потому что кроме экономической выгоды есть и политические вещи, и если вы говорите о демократии, свободе, то беспокойств слишком мало в современном мире. Это беспокойство было в 37-м, 39-м годах, известно, чем это закончилось».

Напомню, это закончилось плодотворным сотрудничеством Организации Украинских Националистов со спецслужбами Третьего Рейха, созданием шуцманшафтов для истребления евреев и партизан, формированием дивизии ваффен-СС «Галичина», и прочим суповым набором прогитлеровских коллаборантов, которыми так гордятся нынешние «патриоты», включая господина Данилова.

Но будем справедливы: в СНБО не могли заранее знать сенсационной новости об окончании строительства первой нитки ненавистного газопровода. Следовательно, шум вокруг госдач должен был отвлечь от чего-то другого. Судя по заявленной на заседание повестке дня — фантастической по цинизму операции по зачистке и возможному лишению гражданства Украины 134 человек, которые имели неосторожность попасть под американские санкции.

В результате позорнейший акт массового предательства собственных граждан маскируется пафосом меднолобого завхоза. И только украинские дети остаются без обещанных дач — чтобы там ни говорил во время президентских выборов один из кандидатов.