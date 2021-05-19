Всесоюзная пионерская организация пропустила через себя всех украинских политиков

19 мая исполняется 99 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Эта массовая подростковая организация хорошо известна всем людям старшего поколения, которые учились в школе в советские годы — потому что через ее ряды прошли миллионы советских граждан, включая всю элиту современного украинского политикума. И даже самые одиозные представители украинских националистов — такие, как Петр Порошенко, Александр Турчинов, Олег Тягнибок, Дмитрий Корчинский, Дмитрий Ярош, Ирина Фарион или Лариса Ницой, прекрасно помнят, как на их шее развивался красный пионерский галстук, а на груди горел костром значок с изображением Ильича.

Естественно, сейчас эти люди вспоминают о своем пионерском прошлом исключительно в негативном ключе, рассказывая страшные истории о системе идеологического воспитания коммунистического режима. Но этим историям не верят — поскольку память о пионерии равнозначна для многих памяти о своем счастливом безоблачном детстве, а личные воспоминания о пионерских лагерях не позволяют отождествлять их с ГУЛАГом, куда якобы чуть ли не насильно сгоняли несчастных подростков с целью их идеологической обработки.

Хотя такие мифы достаточно активно тиражируются сейчас профессиональными пропагандистами из числа антисоветских историков.

И действительно — пионерская организация была одной из самых светлых страниц нашего советского прошлого. Не секрет, что ее история восходит к международному скаутскому движению — однако большевистское руководство желало отмежеваться от скаутов в силу их идеологической и организационной связи с британским империализмом, который являлся одним из главных противников только что образованной Советской Республики.

Кроме того, скаутам ставили в вину шовинизм и милитаризм, поскольку с начала Первой мировой войны они участвовали в военной подготовке подростков, а затем сотрудничали с белым движением. Пионерия Бандеры: «Пласт» отмечает 105 лет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем не менее среди основателей пионерского движения были известные в прошлом скауты — такие, как бывший секретарь общества «Русский скаут» Иннокентий Жуков — педагог-новатор, пытавшийся примирить скаутизм с уже существовавшим тогда комсомолом. Результатом этого стало создание движения «юкистов» — «юных коммунистов-скаутов», которые и стали впоследствии ядром будущей пионерской организации. Это произошло вскоре после официального роспуска скаутских отрядов России, прекративших свое существование в 1919 году.

По инициативе Надежды Крупской, которая явно ориентировалась в этом вопросе на предложения своего супруга, комсомольцы приняли решение о создании всесоюзной организации для детей и подростков — «скаутской по форме и коммунистической по содержанию», особо отмечая, что ее создание является критически важным для становления нового советского человека.

В основу нового движения был положен так называемый «пионеринг» — система нравственного и физического воспитания школьников, разработанная канадско-американским писателем Эрнестом Сетон-Томпсоном. Это название отсылало к произведениям Джеймса Фенимора Купера, которые рассказывали об эпохе европейской колонизации североамериканского континента. Сетон-Томпсон популяризировал образ жизни американских индейцев и стоял у истоков современного скаутизма — однако он резко разошелся с формальным основателем скаутизма Робертом Баден-Пауэллом, после того как тот превратил всемирное движение скаутов в машину для производства юных солдат.

Иннокентий Жуков предложил дать новой советской организации название «пионеры» вместе с несколько видоизмененной символикой — красный галстук вместо зеленого. Три лепестка украшающей скаутский значок лилии заменили три языка пламени, которые символизировали собой поколения пионеров, комсомольцев и коммунистов. Однако девизом советской пионерии остался старый скаутский лозунг «Будь готов!» с ответом «Всегда готов!».

Первая организация пионеров была сформирована бывшим скаутмастером Валерианом Зориным в Замоскворечье, на базе Первого Коммунистического интерната имени III Интернационала. Число пионеров быстро росло, и в том же году 5-й Всероссийский съезд комсомола постановил объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака», переименованную впоследствии во Всесоюзную пионерскую организацию имени Ленина.

Популярность нового движения была очень высока, чему способствовала активная государственная поддержка. В конце тридцатых годов, когда о пионерах активно писал популярный детский писатель Аркадий Гайдар, организация давно распространилась на всю территорию страны, от холодных северных широт до жарких среднеазиатских республик. Творчество Гайдара способствовало дальнейшему развитию пионерии, внутри которой образовалось течение тимуровцев — самых примерных пионеров, бескорыстно помогающих другим членам общества — включая стариков, инвалидов и родственников погибших военнослужащих.

Великая Отечественная война стала самым главным и самым суровым испытанием для пионерской организации, которое было выдержано ценой больших жертв. Десятки тысяч советских пионеров получили во время войны государственные награды, а четверо подростков — Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валентин Котик — были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Пионеры активно помогали работе в тылу, занимали рабочие места на фабриках и заводах — а некоторые пионерские организации продолжали работать даже во время нацистской оккупации советских республик — включая и Украину.

Причем иногда они действовали автономно от старших товарищей из комсомола, самостоятельно налаживая связи с партизанскими отрядами и подпольем, чтобы внести посильный вклад в общее дело антифашистской борьбы. Нардеп сдал в полицию зрителей «Дискотеки 80-х» в пионерских галстуках © Facebook/Iryna Gerashchenko

Послевоенные годы заслуженно считаются периодом расцвета Всесоюзной пионерской организации. В 1970 году она объединяла 23 миллиона пионеров, входивших в состав 118 тысяч пионерских дружин. Пионерия получила в свое распоряжение мощную организационную и рекреационную инфраструктуру — в первую очередь сотни детских лагерей, самыми известными из которых считались «Артек», «Орленок», «Океан», «Космос», «Алые паруса», «Молодая гвардия» и «Зубренок».

Руководство организации прочно влилось в состав партийной номенклатуры и имело огромное влияние — ее развитие курировали ключевые фигуры Политбюро ЦК КПСС, выделяя на него огромные по нынешним меркам бюджеты. Однако это не помогло предотвратить стагнацию пионерского движения, которое постепенно утратило прежние идеологические основы, превратив систему коммунистического воспитания в набор формальных, никого не интересующих ритуалов.

Но даже такая организация давала подросткам исключительно много — помогая становлению личности и характера, развивая творческие способности и открывая социальный лифт в будущее, который именовался тогда емкой фразой «путевка в жизнь». И даже самые ярые националисты наверняка с теплотой вспоминают про себя пионерские годы — время любви и счастья, которых лишены многие современные дети.