Украинские русофобы с большим моральным удовлетворением восприняли доклад Европарламента и предложенные им 5 принципов, на которых должна строиться политика ЕС в отношении России. И на первый взгляд может показаться, что эти 5 принципов не стоят даже бумаги, на которых их расписали. Доклад Европарламента (как и все решения этого могучего органа по внешнеполитическим вопросам) носит исключительно рекомендательный характер. А руководство Евросоюза еще не сошло с ума, чтобы имплементировать все хотелки не привыкших ни за что отвечать депутатов и похоронить как российско-европейские отношения, так и зачатки суверенитета ЕС во внешней политике.
Однако, с другой стороны, доклад родился не на пустом месте. Он представляет из себя пусть радикализированную и доведенную до абсурда, но все-таки точку зрения значительной части европейской элитки, ориентированной на вашингтонскую элиту. А значит, часть рекомендаций доклада, пусть и в облегченном виде, все-таки будет встроена в реальную политику.
Третий подход?
Для украинского руководства прежде всего интересны те пункты, где говорится о необходимости расширения и углубления сотрудничества между ЕС и странами Восточного партнерства (куда входят Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Армения и Азербайджан). Речь идет не только о финансировании, предоставлении политических и оборонных гарантий — «Принципы» призывают Европу превратить страны Восточного партнерства в маяки демократии для российского народа. То есть масштабно вложиться в развитие и сделать это развитие жизненно важным интересом Европы.
Любопытно, но на Украине такой маяк ЕС пытался создать дважды — после Оранжевой революции и Майдана. И оба раза подход к снаряду заканчивался неудачей. Отчасти потому, что система государственного управления на Украине была поражена метастазами олигархата, пределом мечтаний которого было дорваться до бюджетной кормушки. Соответственно, все вложенные в Украину деньги перетекали не в госпроекты, а в карманы к олигархам. Отчасти же проблема была в украинском обществе, а точнее отсутствии у него государственнической идеологии. Часть людей видела себя представителями российского мира (а значит, не считала нужным превращать страну в антироссийский проект), другая же была глубоко больна вирусом русофобии и хотела зачищать страну от москалей. Вот эти русофобы в итоге пришли к власти, устроили на Украине гражданскую войну и тем самым перечеркнули все ее шансы стать привлекательным маяком идей развития (несовместимого с внутренней нестабильностью и неонацистской идеологией).
Сейчас украинские власти, конечно, очень хотят, чтобы Европа не пыталась выработать модус вивенди с Москвой, а совершила третий подход к снаряду. Так, Киев уже бежит к европейской двери, естественно, рука об руку с собратьями по отсутствию разума из Тбилиси и Кишинева. На днях представители Украины, Грузии и Молдовы подписали соглашение о создании формата «Ассоциированного трио» для усиления сотрудничества между государствами на пути к членству в Европейском союзе. Однако в Евросоюзе, по всей видимости, подход делать не будут. Нет, бегущих, конечно, погладят по головке, бросят им из окна европейского дома какие-нибудь конфетки, однако спускать деньги и политический капитал в украинское болото не рискнут. В том числе и потому, что радикализация украинских элит достигла уровня, когда они позволяют себе открыто хамить тем же немцам или еврочиновникам, прикрываясь непробиваемой, по их мнению, американской крышей.
Учите
Куда более реалистичным для Украины выгладит получение дивидендов с других рекомендаций, посвященных поддержке демократии в России. На них Киев может заработать — как в политическом, так и в экономическом плане.
Украинский режим как таковой держится на нескольких опорных столпах. Одним из них являются плохие российско-европейские отношения. В случае их нормализации, прекращения санкционных войн и достижения модуса вивенди (в том числе в отношении пространства между РФ и ЕС) киевские власти, не способные перейти на рельсы нормализации отношений с Москвой, эту власть потеряют. Более того, под угрозой окажется сам антироссийский государственный проект, ведь Украину заставят выполнять Минские соглашения, а значит, заняться переформатированием страны в нейтральную федерацию. Именно поэтому Украина предпринимает все возможные усилия для дестабилизации российско-европейских отношений (в частности, запускает «Крымскую платформу»). Да, она может немного, поэтому вся надежда на европейских либерал-глобалистов. И если Евросоюз действительно сейчас усилит поддержку российских «борцов за демократию», станет более открыто вмешиваться во внутренние дела РФ и тем более не признает итоги парламентских выборов в России (как предлагают авторы доклада), то украинские русофобы будут главными бенефициарами от последствий такой политической линии.
Более того, Киев на этой политике может и заработать. Усиление поддержки — в том числе информационной и тренинговой — российских псевдолибералов потребует специалистов, знающих русский язык и в то же время яро приверженных западным нарративам. А также территории, куда россияне могут выезжать на безвизовой основе для обучения нужным формам идеологической и уличной борьбы. Если раньше некоторые силы рассматривали такой территорией Белоруссию, то сейчас по понятным причинам Минск отпадает, и идеальным местом становится Киев. Украинские эксперты в конце прошлого года говорили, что им завезли большие деньги на идеологическое окормление и обучение белорусской оппозиции, и понятно, что для работы с российской денег завезут еще больше. А значит, украинские элиты будут зарабатывать на том, что лучше всего умеют делать, — на ненависти к Москве. Ну, точнее на том, что они лишь и умеют делать.