Пять предложенных Европарламентом принципов взаимоотношений с Россией подарили новую надежду украинскому руководству. Конечно, не на перевоспитание Москвы - Киев банально хочет на этих принципах заработать

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Однако, с другой стороны, доклад родился не на пустом месте. Он представляет из себя пусть радикализированную и доведенную до абсурда, но все-таки точку зрения значительной части европейской элитки, ориентированной на вашингтонскую элиту. А значит, часть рекомендаций доклада, пусть и в облегченном виде, все-таки будет встроена в реальную политику.

Третий подход?

Пять принципов ЕС: что они значат для Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Любопытно, но на Украине такой маяк ЕС пытался создать дважды — после Оранжевой революции и Майдана. И оба раза подход к снаряду заканчивался неудачей. Отчасти потому, что система государственного управления на Украине была поражена метастазами олигархата, пределом мечтаний которого было дорваться до бюджетной кормушки. Соответственно, все вложенные в Украину деньги перетекали не в госпроекты, а в карманы к олигархам. Отчасти же проблема была в украинском обществе, а точнее отсутствии у него государственнической идеологии. Часть людей видела себя представителями российского мира (а значит, не считала нужным превращать страну в антироссийский проект), другая же была глубоко больна вирусом русофобии и хотела зачищать страну от москалей. Вот эти русофобы в итоге пришли к власти, устроили на Украине гражданскую войну и тем самым перечеркнули все ее шансы стать привлекательным маяком идей развития (несовместимого с внутренней нестабильностью и неонацистской идеологией).

Сейчас украинские власти, конечно, очень хотят, чтобы Европа не пыталась выработать модус вивенди с Москвой, а совершила третий подход к снаряду. Так, Киев уже бежит к европейской двери, естественно, рука об руку с собратьями по отсутствию разума из Тбилиси и Кишинева. На днях представители Украины, Грузии и Молдовы подписали соглашение о создании формата «Ассоциированного трио» для усиления сотрудничества между государствами на пути к членству в Европейском союзе. Однако в Евросоюзе, по всей видимости, подход делать не будут. Нет, бегущих, конечно, погладят по головке, бросят им из окна европейского дома какие-нибудь конфетки, однако спускать деньги и политический капитал в украинское болото не рискнут. В том числе и потому, что радикализация украинских элит достигла уровня, когда они позволяют себе открыто хамить тем же немцам или еврочиновникам, прикрываясь непробиваемой, по их мнению, американской крышей.

Учите

Санкции и украинизация: ЕС обнародовал пять принципов в отношениях с РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Украинский режим как таковой держится на нескольких опорных столпах. Одним из них являются плохие российско-европейские отношения. В случае их нормализации, прекращения санкционных войн и достижения модуса вивенди (в том числе в отношении пространства между РФ и ЕС) киевские власти, не способные перейти на рельсы нормализации отношений с Москвой, эту власть потеряют. Более того, под угрозой окажется сам антироссийский государственный проект, ведь Украину заставят выполнять Минские соглашения, а значит, заняться переформатированием страны в нейтральную федерацию. Именно поэтому Украина предпринимает все возможные усилия для дестабилизации российско-европейских отношений (в частности, запускает «Крымскую платформу»). Да, она может немного, поэтому вся надежда на европейских либерал-глобалистов. И если Евросоюз действительно сейчас усилит поддержку российских «борцов за демократию», станет более открыто вмешиваться во внутренние дела РФ и тем более не признает итоги парламентских выборов в России (как предлагают авторы доклада), то украинские русофобы будут главными бенефициарами от последствий такой политической линии.

Более того, Киев на этой политике может и заработать. Усиление поддержки — в том числе информационной и тренинговой — российских псевдолибералов потребует специалистов, знающих русский язык и в то же время яро приверженных западным нарративам. А также территории, куда россияне могут выезжать на безвизовой основе для обучения нужным формам идеологической и уличной борьбы. Если раньше некоторые силы рассматривали такой территорией Белоруссию, то сейчас по понятным причинам Минск отпадает, и идеальным местом становится Киев. Украинские эксперты в конце прошлого года говорили, что им завезли большие деньги на идеологическое окормление и обучение белорусской оппозиции, и понятно, что для работы с российской денег завезут еще больше. А значит, украинские элиты будут зарабатывать на том, что лучше всего умеют делать, — на ненависти к Москве. Ну, точнее на том, что они лишь и умеют делать.