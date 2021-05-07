Одной из особенностей майданного квазипатриотизма является его стадность и жестокость. Стадом набрасываются на неугодных в социальных сетях, массово пишут доносы, на улице нападают стаями. Смысл явления - коллективная безнаказанность, если за преступление все-таки придётся отвечать

Безнаказанность приводит к тому, что совершаемые преступления становятся всё более тяжелыми — как и накапливающийся груз личной ответственности, которой все-таки хочется избежать. А там и до зверства недалеко, после чего все пути назад отрезаны. Уголовные деяния всяческих добробатов на Донбассе в 2014-15 годах являются наглядным примером, насколько быстро человек превращается в опасное животное, которое не чурается бессудных убийств, пыток, мародёрства.

Убийцам и военным преступникам терять нечего, потому они призывают становиться убийцами всех вокруг — чтобы разделить свою собственную ответственность, размыть ее в коллективной безнаказанности. Например, один из наиболее известных и одиозных представителей ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос в случае возможных военных действий с Российской Федерацией публично призвал не брать пленных. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я уверен, что на этой войне, если россияне начнут активную агрессию, то количество пленных будет значительно меньшим. Потому что когда к нам пришли, то никаких пленных не будет — мы будем уничтожать, безжалостно, тех, кто вторгся в наш дом», — в эфире радио «НВ» провозгласил господин Кривонос. Звучит пафосно, но таким образом он призвал рядовых украинцев к массовому совершению тяжких военных преступлений, поскольку международные конвенции запрещают убийство тех, кто сдаётся. А призвавший к зверству Кривонос уже сегодня (в теории) мог бы стать фигурантом уголовного дела за подстрекательство к преступлению.

Или одиозный нардеп Никита Потураев в эфире телеканала «Украина 24» публично пригрозил оппозиционному коллеге Нестору Шуфричу расстрелять всю оппозиционную фракцию ОПЗЖ. «Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи наказываются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов», — считает господин Потураев. В стиле германского рейхстага образца 1933 года публично оглашена неприкрытая угроза убийством представителям парламентской партии. И это тоже повод для уголовного разбирательства — если кто-то взялся бы за дело всерьёз.

А пока, в ожидании команды на истребление внутренних и внешних врагов, они «тренируются». Например, в день рождения Гитлера его последыши в Харькове провели турнир по ножевому бою — причем ультраправый ТГ-канал Nord×Storm разместил видеоотчет о турнире с весьма характерным текстом: «И пусть пал наш Вождь, но Его слава не померкнет в веках. Турнир в Его честь. Украина. Харьков. 20 апреля 2021». Случайность? Не думаю.

И разумеется, торжественный марш в честь ваффен-СС «Галичина» в Киеве 28 апреля. Прошедшая при организационной поддержке мэрии Киева манифестация неонацистов была доброжелательно воспринята «патриотической общественностью», была замечена в Германии и Израиле. Последний отреагировал на уровне тамошнего МИДа («Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение»), Германия ограничилась специальным дипломатическим заявлением.

А может надо было порезче? Скажем, немцам выставить юридические претензии к согласовавшему шествие мэру Виталию Кличко, тем более, что недвижимости в Германии у господина Кличко предостаточно, да и сам он имеет вид на жительство в этой стране. Или Израилю по своим неформальным каналам максимально сурово довести до сведения господина Зеленского простейшую мысль о физической несовместимости еврейства и нацизма (если, конечно же, господин Зеленский до сих пор считает себя евреем). Спектакль для Запада. Почему Офис президента Украины впервые осудил марш нацистов © AP, Efrem Lukatsky

Но в целом (и это надо признать) «международное сообщество» старается игнорировать любые преступления киевского режима. «Как же смешно читать, — "Евросоюз" высказывает серьёзную озабоченность изменениями в составе НАК Нефтегаз и готовит ещё одно специальное заявление", — пишет известный украинский юрист Андрей Портнов об очередном демарше ЕС, — Неприкрытая и бесстыжая обеспокоенность, когда речь о своём личном влиянии на раздел украинских государственных ресурсов. А по внесудебным расправам, незаконным лишениям гражданства и отъему без решения суда чужой собственности нет пока озабоченности?».

Отвечаем — нет, и не будет. Фактическое отсутствие реакции (кроме Германии и Израиля) на шествие памяти СС, а до того на международные доклады о нарушении прав человека, многочисленных фактах беззакония и пытках, политической цензуре — это проявления всё той же безнаказанности, которая неизбежно ведёт к новым преступлениям. В том числе и против тех, кто самолично раскручивал спираль насилия.

Недавно в Никополе убили 51-летнюю Анжелу Мончинскую, популярную в местных «патриотических кругах» волонтера АТО. Убили на работе: напал охранник подпольного игрового клуба, где Анжела работала администратором, изнасиловал, забрал деньги из кассы, избил до смерти. Убитая женщина наверняка выступала за Евромайдан и против азиатской Московии, помогала волонтёрской помощью тем, кто убивал ее сограждан. Как и ее коллега, ранее убитая «побратимами» волонтёр Катя Гандзюк из Херсона, одобрявшая сожжение людей в Одессе…

Надо наконец понять: демон всеобщего насилия и безнаказанности не щадит даже тех, кто его подкармливал. И если он набросится на призывающих сегодня к репрессиям и расстрелам, любопытно окажется понаблюдать — какими пронзительными голосами они тогда заверещат, о каких законах залопочут…

Но обманутых и погибших в битве за благополучие нынешней киевской камарильи уже не вернуть. И жаль — потому что мы люди.