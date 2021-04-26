Украине в последнее время не везёт. Заговор против Лукашенко провалился, то есть пространство майдана на Белоруссию распространить не удалось. Киев продолжает в одиночестве защищать Европу от броневодолазных финно-бурятских орд, седьмой год пытающихся наступать на Париж через Донбасс

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Им уже украинский посол Мельник и так пенял, и этак. И про их историческую вину перед Украиной напоминал, в которой при немецкой оккупации бандеровцы перебили три четверти евреев и четверть украинцев. И про газ объяснял, что не нужен он немцам. Украина, например, от газа отказалась и живёт себе прекрасно без всякой промышленности, ничего не загрязняя, скоро и населения на Украине не останется — совсем хорошо будет, только шмели и вишнёвые садики — экологично.

Удивляюсь, как это Мельник не потребовал вообще запретить немцам использование газа в связи с тем, что рейх придумал газовые камеры и «газенвагены». Не догадался посол. Ничего, он ещё наверстает, если, конечно, немцы его не вышлют на историческую родину экологически чистых шмелей в экологически чистых садах пасти.

Чехи тоже как-то двусмысленно себя ведут. С одной стороны, они, конечно, молодцы — дипломатические отношения с Москвой почти разорвали. Чуть-чуть осталось. Но вот президент у них, Земан, какой-то неправильный, недекоммунизированный наверное. Он, видите ли, не видит доказательства вины России в том, что семь лет назад на чешских складах взорвалось запрещённое чешскими законами оружие, которое какой-то болгарин купил у Хорватии, чтобы то ли поставить на Украину, то ли перепродать на Ближний Восток (он в показаниях путается). Как же можно быть таким близоруким! Вот Порошенко, когда был украинским президентом, как только у него взрывался очередной склад, разворованный им на пару с руководством ВСУ, сразу же видел «российский след» или как минимум слышал гул беспилотника, совершенно такой русский гул. А Земану доказательства подавай!

«Тот чистил сапоги, а этот будет лизать». Эксперт о том, на что готов Зеленский ради Байдена © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Внутри Украины не всё в порядке. Аваков — министр внутренних дел — требует, чтобы Украина признала геноцид армян. При чём здесь армяне, если Аваков отвечает за геноцид украинцев? Внешняя политика не его забота. Ясное дело, США геноцид признали (армян, не украинцев), в Киеве многие считают, что надо продемонстрировать старшему полосатому товарищу поддержку и преданность. Но у американцев с турками свои счёты. Эрдоган мало того что не дал себя убить и в Сирии, американцам палки в колёса суёт (курдов обижает), так ещё и С-400 купил у России. А его ведь как человека просили покупать американское.

А Украина здесь при чём? Ей Эрдоган совсем недавно пообещал на «Крымскую платформу» заглянуть (в Киеве, правда, ещё сами толком не знают, что это такое, но приятно). Поторопишься с геноцидом, турки Крым российским признают. Могут ещё и Джемилёва с Чубаровым из крымских татар исключить. У них с этим строго. И где тогда Киеву брать «татарских беженцев» из Крыма?

Байден разделил с Россией ответственность за глобальную стабильность и ввёл санкции © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Байдену нужен геноцид, пусть Байден сам позвонит и скажет. По звонку Байдена Киев готов признать любой геноцид, хоть геев в Чечне, хоть чернокожих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. И доказательства безупречные: геев в Чечне точно меньше, чем негров в Китайском Туркестане, значит, отгеноцидили.

Но вообще-то Америка — единственный друг, на неё последняя надежда. Она постоянно помогает Украине. Вот и сейчас. Зеленский бился как рыба об лёд, пытаясь выжить с «Ютуба» три «медведчуковских» телеканала, которые вели злостную пророссийскую пропаганду путём публикации оригинальных видео выступлений президента Зеленского, подрывая тем самым авторитет власти, обороноспособность страны и европейские устремления украинского народа. И ничего не выходило. Но вмешались американские друзья — и вопрос решился моментально. Для всего мира три канала на «Ютубе» есть, а для Украины нет.

Думаю, что давно следовало бы отключить Украину от интернета, телевидения, радио и вообще от электричества. Чтобы не расстраивались, слушая глобальные новости. Сидели бы себе, как встарь, при лучине, слушали бы героический эпос кобзарей, гордились бы великим прошлым, которого никогда не было, и не знали бы горя, сравнивая себя с цивилизацией.

Но не сложилось. Американцы — рачительные хозяева. Если уж от украинцев никакой пользы, пусть хоть с Россией повоюют. И популяция попрошаек подсократится, и американцам политические бонусы, причём бесплатно. Заблокировать три ютуб-канала для украинских пользователей стоит дешевле, чем пара десятков б/у надувных лодок, подаренных ВМСУ для борьбы с ЧФ РФ, — вообще ничего не стоит. Зато украинцам приятно, в отличие от остальных, американцы их не бросили — помогают чем могут, плечом к плечу с украинцами «держат щит меж двух враждебных рас».

Суета сует, или Зеленский разбушевался © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Американцы, видя, что клиент никак не дозреет, демонстрируют «сильную поддержку». Только эта поддержка никогда до Украины не доплывает и очень редко долетает — русские всё время мешают. Американцы, конечно, никого не боятся, просто проявляют «разумную сдержанность» и «ответственный подход».

Так как у Зеленского тоже немедленно возникает желание проявить «ответственный подход», приходится демонстрировать «сильную поддержку» и «посылать Кремлю ясные сигналы». Самые «ясные сигналы» получаются, когда пинают Медведчука. На Украине все знают, что он кум Путина и командует Россией, как хочет. Значит, когда бьют Медведчука, это вроде как победа над Россией.

После очередного сеанса «сильной поддержки» американцы говорят украинцам: «Видели, как мы Медведчука-то? Вам самую малость осталось — занять Москву и разделить трофеи. Не стесняйтесь, берите всё до Камчатки». На волне эйфории Зеленский опять выступает на войну. На пятом шаге эйфория заканчивается, и всё начинается с начала.

А всё потому, что американцы украинским фольклором пренебрегли. Иначе бы они знали притчу об украинце, выступающем на войну и советующем маме писать ему «сразу в плен». Приказали бы Зеленскому сдаться «агрессору» — и дело бы сразу пошло на лад. А так, что? Одни хлопоты невеселые.