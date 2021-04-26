Для отвлечения внимания Европы от своих агрессивных намерений эти коварные азиаты проложили «Северный поток», «Турецкий поток» и сейчас прокладывают «Северный поток — 2». Наивные европейцы им верят. Особой доверчивостью отличаются немцы, не желающие разрывать с Россией экономические связи, отказываться от «Северного потока — 2». На днях их Киев просил хотя бы старые корветы продать, чтобы поддержать ВМСУ, уже шестнадцать лет, с 2005 года, пытающиеся вытеснить из Чёрного моря рвущиеся к берегам Европы азиатские военно-морские армады. Немцы отказали.
Им уже украинский посол Мельник и так пенял, и этак. И про их историческую вину перед Украиной напоминал, в которой при немецкой оккупации бандеровцы перебили три четверти евреев и четверть украинцев. И про газ объяснял, что не нужен он немцам. Украина, например, от газа отказалась и живёт себе прекрасно без всякой промышленности, ничего не загрязняя, скоро и населения на Украине не останется — совсем хорошо будет, только шмели и вишнёвые садики — экологично.
Удивляюсь, как это Мельник не потребовал вообще запретить немцам использование газа в связи с тем, что рейх придумал газовые камеры и «газенвагены». Не догадался посол. Ничего, он ещё наверстает, если, конечно, немцы его не вышлют на историческую родину экологически чистых шмелей в экологически чистых садах пасти.
Чехи тоже как-то двусмысленно себя ведут. С одной стороны, они, конечно, молодцы — дипломатические отношения с Москвой почти разорвали. Чуть-чуть осталось. Но вот президент у них, Земан, какой-то неправильный, недекоммунизированный наверное. Он, видите ли, не видит доказательства вины России в том, что семь лет назад на чешских складах взорвалось запрещённое чешскими законами оружие, которое какой-то болгарин купил у Хорватии, чтобы то ли поставить на Украину, то ли перепродать на Ближний Восток (он в показаниях путается). Как же можно быть таким близоруким! Вот Порошенко, когда был украинским президентом, как только у него взрывался очередной склад, разворованный им на пару с руководством ВСУ, сразу же видел «российский след» или как минимум слышал гул беспилотника, совершенно такой русский гул. А Земану доказательства подавай!
Кстати, немцы тоже подвели. Заявили, что и им не хватает доказательств, а на пустом месте они из-за чехов портить отношения с Россией не хотят. Впрочем, оно и понятно, немцы с русским масштабом с прошлой войны хорошо знакомы и прекрасно понимают, что если бы Россия что-то взрывала в центре Европы, то потерялись бы не пара старых сараев на полузаброшенном складе, а вся Чехия и пара соседних государств в придачу. По более мелким вопросам Россия даже не просыпается.
Внутри Украины не всё в порядке. Аваков — министр внутренних дел — требует, чтобы Украина признала геноцид армян. При чём здесь армяне, если Аваков отвечает за геноцид украинцев? Внешняя политика не его забота. Ясное дело, США геноцид признали (армян, не украинцев), в Киеве многие считают, что надо продемонстрировать старшему полосатому товарищу поддержку и преданность. Но у американцев с турками свои счёты. Эрдоган мало того что не дал себя убить и в Сирии, американцам палки в колёса суёт (курдов обижает), так ещё и С-400 купил у России. А его ведь как человека просили покупать американское.
А Украина здесь при чём? Ей Эрдоган совсем недавно пообещал на «Крымскую платформу» заглянуть (в Киеве, правда, ещё сами толком не знают, что это такое, но приятно). Поторопишься с геноцидом, турки Крым российским признают. Могут ещё и Джемилёва с Чубаровым из крымских татар исключить. У них с этим строго. И где тогда Киеву брать «татарских беженцев» из Крыма?
Аваков, конечно, человек уважаемый, но если Байдену нужен геноцид, пусть Байден сам позвонит и скажет. По звонку Байдена Киев готов признать любой геноцид, хоть геев в Чечне, хоть чернокожих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. И доказательства безупречные: геев в Чечне точно меньше, чем негров в Китайском Туркестане, значит, отгеноцидили.
Но вообще-то Америка — единственный друг, на неё последняя надежда. Она постоянно помогает Украине. Вот и сейчас. Зеленский бился как рыба об лёд, пытаясь выжить с «Ютуба» три «медведчуковских» телеканала, которые вели злостную пророссийскую пропаганду путём публикации оригинальных видео выступлений президента Зеленского, подрывая тем самым авторитет власти, обороноспособность страны и европейские устремления украинского народа. И ничего не выходило. Но вмешались американские друзья — и вопрос решился моментально. Для всего мира три канала на «Ютубе» есть, а для Украины нет.
Думаю, что давно следовало бы отключить Украину от интернета, телевидения, радио и вообще от электричества. Чтобы не расстраивались, слушая глобальные новости. Сидели бы себе, как встарь, при лучине, слушали бы героический эпос кобзарей, гордились бы великим прошлым, которого никогда не было, и не знали бы горя, сравнивая себя с цивилизацией.
Но не сложилось. Американцы — рачительные хозяева. Если уж от украинцев никакой пользы, пусть хоть с Россией повоюют. И популяция попрошаек подсократится, и американцам политические бонусы, причём бесплатно. Заблокировать три ютуб-канала для украинских пользователей стоит дешевле, чем пара десятков б/у надувных лодок, подаренных ВМСУ для борьбы с ЧФ РФ, — вообще ничего не стоит. Зато украинцам приятно, в отличие от остальных, американцы их не бросили — помогают чем могут, плечом к плечу с украинцами «держат щит меж двух враждебных рас».
Весёлый такой «круговорот веществ в природе» получается. Зеленский жутко боится, что как-то раз его «разбудит утром не петух, прокукарекав, сержант разбудит, как человека». Причём не просто сержант, а сержант ВС РФ. Поэтому на войну он постоянно выступает, но никак не доходит, делая вид, что заблудился в «нормандском формате».
Американцы, видя, что клиент никак не дозреет, демонстрируют «сильную поддержку». Только эта поддержка никогда до Украины не доплывает и очень редко долетает — русские всё время мешают. Американцы, конечно, никого не боятся, просто проявляют «разумную сдержанность» и «ответственный подход».
Так как у Зеленского тоже немедленно возникает желание проявить «ответственный подход», приходится демонстрировать «сильную поддержку» и «посылать Кремлю ясные сигналы». Самые «ясные сигналы» получаются, когда пинают Медведчука. На Украине все знают, что он кум Путина и командует Россией, как хочет. Значит, когда бьют Медведчука, это вроде как победа над Россией.
После очередного сеанса «сильной поддержки» американцы говорят украинцам: «Видели, как мы Медведчука-то? Вам самую малость осталось — занять Москву и разделить трофеи. Не стесняйтесь, берите всё до Камчатки». На волне эйфории Зеленский опять выступает на войну. На пятом шаге эйфория заканчивается, и всё начинается с начала.
А всё потому, что американцы украинским фольклором пренебрегли. Иначе бы они знали притчу об украинце, выступающем на войну и советующем маме писать ему «сразу в плен». Приказали бы Зеленскому сдаться «агрессору» — и дело бы сразу пошло на лад. А так, что? Одни хлопоты невеселые.