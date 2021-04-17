Судя по коротким брифингам в Елисейском дворце и итоговой пресс-конференции, которую Владимир Зеленский провел в посольстве Украины в Париже, его переговоры с Эмманюэлем Макроном и Анелой Меркель сложно назвать успешными

Основной вопрос, на решении которого украинский президент крайне энергично настаивал еще до своей поездки — это вступление Украины в НАТО. Эта тема явно доминировала, обострившаяся ситуация в Донбассе ушла на второй план.

Никакого результата Зеленскому добиться не удалось. На пресс-конференции про членство Украины в Североатлантическом альянсе и отношении к этому Макрона и Меркель было задано два вопроса. Канцлер Германии вообще в обсуждении проблемы не принимала участия, что касается французского лидера, то ответы Зеленского не содержали никакой конкретики и были крайне уклончивыми. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Однако у нас есть косвенная возможность понять, как оценивает Париж возможности вхождения Украины в военно-политический блок Запада. Обычно украинские политики связывают в единый пакет членство в НАТО и присоединение к Европейскому союзу, поскольку оба этих действия обладают примерно равной степенью вероятности, поскольку и в том и другом случае требуется подтянуть Украину к западным стандартам. Пару дней назад госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J заявил о том, Франция поддерживает Украину, но это не означает, что у Киева есть реальная перспектива попасть в состав стран Евросоюза. Буквально было сказано следующее: «Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в сложной ситуации с Россией. Но это не означает ее членство [в ЕС]. Я полагаю, что серьезных перспектив вступления [Украины] в ЕС нет»

Позиция Германии является более жесткой. 7-го апреля представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер выступила с официальным заявлением о том, что Берлин не видит Украину в составе Североатлантического альянса: «Как вы знаете, НАТО проводит политику «открытых дверей» в отношении приема новых членов. Украина имеет право свободно выбирать свои политические пути. Однако, в настоящее время никаких дальнейших шагов к членству не планируется». То есть не просто отказано в возможности вступления, но крест поставлен и на предоставлении ПДЧ, на чем так настаивает Киев. Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины

Обсуждение обострения в Донбассе прошло в традиционном ключе без малейших новаций. Париж и Берлин в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности Украины и потребовали от Москвы отвести войска от украинской границы. Собственно, для того, чтобы услышать сказанное в сотый раз, Зеленскому не было никакой необходимости посещать столицу Франции. Достаточно было попросить о телефонной беседе.

Еще один вопрос, обсуждавшийся в ходе переговоров — это Минские соглашения и встреча Нормандской четверки, о которой уже давно грезит президент Украины. Здесь тоже никакой ясности, поскольку Кремль не считает возможной проведение саммита, пока Украина не выполнит взятые на себя во время предыдущей встречи обязательства. По поводу Минска тоже прозвучали стандартные заявления о безальтернативности договоренностей. Зеленский обвинил Россию в том, что она не выполняет соглашения, тогда как Украина ведет себя прямо противоположным образом.

В общем никаких решений принято не было. То, что встреча и переговоры будут именно такими, можно было предугадать заранее. Проблема заключается в том, что при сохраняющихся подходах к проблеме Донбасса и связанных с нею темам, ничего нового ни одна из сторон предложить не в состоянии. Ни Париж с Берлином, ни тем более Киев.