В субботу, 27 марта, Зеленский добавил к уже задействованному им механизму авторитарного управления в виде решений СНБО, изрядно подзабытый со времён Ющенко механизм отмены ранее изданных президентских указов. Пока что Зеленский отменил некоторые указы Януковича, но в принципе, по тем же основаниям может отменять и указы Порошенко

Может и свои собственные указы отменять, но для приличия надо будет сменить мотивировку.

Пока что указы Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда отменены на том основании, что (по мнению Зеленского) в 2010-14 годах Янукович узурпировал власть и выполнение назначенными им судьями своих обязанностей создаёт угрозу национальной безопасности и независимости Украины. Понятно, что если понадобится отменить какие-нибудь указы Порошенко Зеленский тоже может обвинить его в узурпации власти, но вряд ли он решится с той же мотивировкой отменять собственные указы, а такая необходимость может возникнуть, так что над мотивировкой следует подумать. Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда © пресс-служба Президента Украины

Тем более, что с Януковичем тоже как-то нехорошо получается. Ведь выходит, что в 2010 году он «узурпировал власть» в результате выборов, которые Запад признал наиболее свободными и прозрачными за всю историю Украины и которые проводились прозападным режимом Ющенко, под контролем Запада. Тогда ЕС и США отказали в поддержке Тимошенко, которая представлялась им слишком непредсказуемой и привели к власти вполне прозападного Януковича, который заявил в качестве своей цели подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и отказался от интеграции с Россией, Белоруссией и Казахстаном в рамках Таможенного союза.

США планировали, что имеющий репутацию пророссийского политика Янукович не просто подпишет Соглашение об ассоциации в октябре 2013 года, но и примет на себя весь негатив, который накопится за первый год его реализации, после чего будет логично свергнут майданом в 2015 году. В результате и нужные США решения будут приняты, и вина за них ляжет на «пророссийского политика», а значит, косвенно, и на Россию.

Янукович, правда, заартачился и не подписал Соглашение об ассоциации в октябре 2013 года, в результате чего, после его свержения, Западу и прозападным политикам всё же пришлось принять часть ответственности за уничтожившее украинскую экономику Соглашение об ассоциации на себя, но в целом баланс Америку устраивал. Послы G7 пытаются заблокировать «разморозку» Конституционного суда Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И вот теперь Зеленский заявляет, что всё время своего правления Янукович был узурпатором. Значит он действовал незаконно во всех случаях, а не только в случае назначения двух конституционных судей. Это значит, что незаконно было назначено правительство, которое вело переговоры по Соглашению о ассоциации, незаконно утверждались директивы на переговоры, незаконно назначенным делегациям, а Украину представляли за рубежом незаконно назначенные послы. Наконец, Соглашение было незаконно парафировано, ибо все эти действия так или иначе производились или утверждались Януковичем, либо людьми, назначенными им или при его непосредственном участии.

В таком случае, после майдана в 2014 году, правительство Яценюка подписало, а парламент ратифицировал в качестве Соглашения об ассоциации с ЕС незаконный документ, подготовленный самозванцами и не прошедший необходимые внутригосударственные процедуры.

Это касается только одного момента деятельности Януковича и его правительств. Но таких «незаконных» вещей, если считать Януковича узурпатором с 2010 года, была масса. Речь может идти о сотнях международных договоров и соглашений, вступивших в этот период в силу и о тысячах назначений. На всё бы это по украинской традиции можно было плюнуть, но в период правления Януковича многие преференции были получены олигархами, в том числе сотрудничающим с Зеленским Ахметовым. Теперь законность этих преференций можно оспаривать в судах (в том числе иностранных и международных), основываясь на мотивировке указа Зеленского.

В и без того ветхой украинской легитимности пробита огромная дыра ради того, чтобы избавиться от двух не нравящихся американцам судей КС, отменить не нравящиеся США и МВФ решений Конституционного суда относительно незаконности антикоррупционных органов, созданных Западом на Украине и об отмене судебной реформы, а также обеспечить Зеленскому звонок кого-нибудь из Вашингтона (не факт, что хотя бы Блинкена, могут решить, что он и Нуланд обойдётся). Причём выгнать этих судей мало, надо ещё назначить своих, а также убедить КС согласиться с подобного рода незаконными действиями, которые практически множат на ноль влияние высшего органа конституционной юрисдикции, а значит лишают всякого политического веса конституционных судей, ставя их в полную зависимость от президента.

Не факт, что этот вопрос удастся так просто решить. Судьи будут сопротивляться. Прецедент решений как самого КС, так и Верховного суда, объявлявших неконституционными аналогичные указы Ющенко и восстанавливавших незаконно уволенных есть. Более того, два года назад КС вынес специальное решение об отсутствии у президента полномочий издавать указ об отмене ранее изданного указа о назначении судьи КС.

Так что Зеленскому ещё предстоит борьба со всей судебной системой Украины. Причём все юридические основания против него, на стороне Зеленского лишь силовой ресурс и эфемерная надежда на возобновление кредитования Украины со стороны МВФ. Думаю, что даже если Зеленскому удастся одержать в этой схватке победу, ценой её будет полное разрушение судебной системы Украины. Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому © http://tOrange.biz

Зеленский также не понимает, что пытаясь выслужиться перед Западом, любой ценой удовлетворить его высказанные и не высказанные пожелания, он, открыто уничтожая конституцию, даже видимость какой-то законности, концентрируя в своих руках абсолютную власть, опирающуюся на насилие и произвол, сам становится тому же Западу не нужен. Зеленский сам становится узурпатором и все совершённые им или при его участии действия, как внутриукраинского, так и международного характера могут быть отменены, как изначально незаконные.

Если бы украинская диктатура не была бы столь клоунской, если бы в США и Европе верили в её способность просуществовать ещё лет двадцать, то данные проблемы были бы не так важны, а с Зеленским всё равно бы считались. Но власть Зеленского шатается, а украинская государственность находится в таком состоянии, что неясно, кто кого переживёт: президент ли страну, страна ли президента. Зато понятно, что разрешения кризиса ждать недолго. Соседи Украины явно готовятся к тому, что нарыв прорвёт уже в этом году. Не думаю, что они сильно ошибаются.

Концентрируя в своих руках абсолютную власть, опирающуюся на силовое подавление, Зеленский становится главным дестабилизирующим Украину фактором. Потенциально, он опасен для всех. Задействованные им механизмы хорошо подходят для быстрого грабежа и бегства с награбленным, но никак не для эффективного управления государством, находящимся в состоянии острейшего кризиса. В то же время, и у украинского олигархата, и у США, и у ЕС отсутствуют необходимые для стабилизации ситуации на Украине ресурс и желание активно вмешиваться в процесс управления. Украинские судьи не смогли выбрать нового члена конституционного суда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ситуацию взрыва и последующего хаоса, к которой ведёт Украину Зеленский, каждый собирается использовать в своих интересах. Кому повезёт состричь с украинской гибели наибольшие купоны неясно, но остаткам населения на подконтрольных Киеву территориях придётся очень несладко, даже по сравнению с сегодняшним днём.

Пока что моральную победу в украинском кризисе одерживает Россия. На фоне того, куда скатывается прозападная Украина, не только Крым, но даже семь лет воюющий Донбасс, представляются островками стабильности и процветания.