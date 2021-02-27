Не знаю Рамзана Кадырова, поэтому ничего не могу сказать о нём, как о человеке. Далеко не все его инициативы приводят меня в восторг. Но то, что можно назвать политическим «методом Кадырова» мне не просто нравится, я считаю это единственно верным способом реализации прав региональных властей по защите интересов подведомственного населения

«Метод Кадырова» прост, как правда и эффективен, как автомат Калашникова. Он заключается во внесении инициативных предложений по важным вопросам внутренней и внешней политики. Пока депутаты Федерального собрания, региональных законодательных собраний, а также главы многих регионов ждут «сигнал Кремля» (некоторые пытаются угадывать такие «сигналы» даже в движении облаков над Красной площадью), Рамзан Ахматович просто вносит предложения, чаще всего радикальные. Если предложение приемлемо, Кремль может даже не поддерживать публично, а промолчать, и его постепенно начнут реализовывать. Если Кадыров ошибся, Кремль тут же заявит о несвоевременности соответствующей инициативы, а Рамзан Ахматович согласится и поблагодарит «старших товарищей», что своевременно указали на ошибку.

Что это даёт? Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Во-первых, вопреки мнению большинства, Кремль не всеведущ. Каждое ведомство и каждый чиновник, подающий информацию на самый верх, лично решает, что на сегодня актуально, а что может и подождать. Поэтому о некоторых проблемах или о возможных способах их решения в Кремле могут какое-то время и не догадываться. Радикальные предложения Кадырова сразу попадают в прессу, начинают активно обсуждаться, кем-то поддерживаться, кем-то критиковаться. Даже враги в этом случае помогают, несясь в главный кабинет страны с криками: «Смотрите, что он сделал».

Таким образом, проблема сразу же выводится на самый высокий уровень. Даже если конкретное предложение главы Чеченской республики не будет принято, сама проблема уже будет актуализирована и начнёт решаться.

Во-вторых, принимая на себя инициативу выступления с радикальным предложением, Кадыров даёт возможность Кремлю показать внешне- и внутриполитическим «партнёрам», что может быть некое неожиданное решение, как правило для них крайне неприятное, не принимая, при этом на себя никакой ответственности за инициативу. Просто взять паузу (что Кремль регулярно и делает) и посмотреть на реакцию политических оппонентов. Если прибегут с дельными предложениями, можно заявить, что Рамзан Ахматович — человек эмоциональный и немного поторопился. Если же будут упорствовать в своих заблуждениях, то можно начать не спеша предложение Кадырова реализовывать.

В-третьих, такой подход даёт возможность всегда держать интересы своего региона (в данном случае Чечни) в фокусе внимания центральных властей, на уровне не только общероссийских, но и международных проблем.

Кремлю удобно, Кадырову тоже, Чечне в частности и России в целом польза. Закрытый Крым: На что стоит рассчитывать туристам в курортном сезоне 2021 года

Крым — по территории, количеству населения и по вкладываемым в него федеральным центром деньгам вполне сопоставим с Чечнёй. Населения в Крыму (без Севастополя) 1 904 000, в Чечне 1 500 000. Дотация Чечне в 2020 году 33,5 миллиарда рублей, Крыму 21,5 миллиард рублей. Но, напомню, что дотация даётся на выравнивание бюджетной обеспеченности, а в Крыму действует ещё куча федеральных программ, от строительства железных и шоссейных дорог, до обеспечения полуострова водой и под эти программы также выделяется финансирование из федерального бюджета. Также не за крымские деньги строился Крымский мост и обеспечивалась энергетическая самодостаточность полуострова.

В общем, повторю, что вложения центра в два региона вполне сопоставимы. При этом практически все, кто посещал Чечню, отмечают огромность реализованных местными властями логистических и градостроительных проектов. В Крыму же даже местное население, хвалит реализацию программ федеральным центром и, мягко говоря, не в восторге от качества решения проблем местными властями.

Чего властям Крыма не хватает в сравнении с чеченскими? Нет, не российских правил государственного управления. Они и в Москве-то прижились не так давно, а Чечня — сложный регион со своими традициями и там тоже не всё, как в Москве. Но вот, выступает глава Крыма Аксёнов в эфире «России-24» и сообщает городу и миру, что жена Зеленского регулярно платит коммуналку за квартиру в «оккупированном» Крыму.

Прекрасно! Он это кому рассказал? Украинцам, чтобы возмутились? Так семейство Зеленских там не одно такое. Публично русофобствующих, но об имуществе в Крыму исправно заботящихся в Киеве вагон и маленькая тележка. С Зеленского из-за квартиры в Крыму, как с гуся вода.

Главное же, если в Киеве даже используют аксёновское «открытие» для того, чтобы обидеть Зеленского, Крыму от этого толку никакого, разве что «моральное удовлетворение». Между тем, у Крыма есть серьёзная проблема с водой. Водная проблема. Сможет ли Крым победить засуху © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Когда заходит речь о том, почему украинские олигархи легли под Запад, стандартным объяснением является, у них там вклады, активы, собственность. На самом же деле, основные их активы на Украине, а вкладов и собственности было больше на Западе, но были они и в России, главное же на российском рынке украинские олигархи зарабатывали. Так что не всё так однозначно.

Но примем концепцию решения политических вопросов, путём давления на имущественные интересы, как рабочую.

Крыму вода не нужна? Почему бы Аксёнову не опубликовать список всех киевских политиков, имущество которых находится на территории Крыма и не выступить с инициативой конфискации этого имущества, если в Крым не пойдёт вода по Северо-Крымскому каналу? Потому, что из Кремля соответствующее указание не поступало? А он уверен, что в Кремле вообще данный вопрос под таким углом кто-то рассматривал? Кто-то подобное предложение вносил?

Если окажется, что у Кремля другие планы, никто Сергея Валерьевича не обидит. Просто скажут, как Рамзану Ахматовичу иногда говорят, что, мол, не вовремя. Но, ведь, в Крыму любят упирать на то, что киевская власть, перекрыв воду, пытается осуществить геноцид крымского народа. Как известно, геноцид — преступление против человечности, караемое вплоть до смертной казни (Саддама Хуссейна по подобному обвинению повесили). Конфискация имущества к этому делу прилагается. Если Сергей Валерьевич опасается, что его политическая инициатива может показаться неверной или несвоевременной, то ведь никто не мешает ему, в рамках исключительно своих полномочий, обратиться к прокуратуре Крыма, с просьбой изучить вопрос имущественных прав на территории Крыма, людей, подозреваемых в причастности к организации геноцида крымского народа. Подчеркну, что термин геноцид, в отношении водной блокады Крыма, в информационно-политический оборот введён давно, так что проверить подобное обвинение прокуратура Крыма имеет полное право. Украина хочет исключить подачу воды в Крым с помощью дамбы © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Список же, причастных к организации геноцида, но имеющих имущество на территории Крыма надо опубликовать. И пусть крымские прокуроры публично (по телевидению, как любят делать в Киеве) шлют им вызовы на допросы, регулярно отчитываются обо всех процессуальных действиях и т.д. Гарантирую, что ещё ничего не отберут, а в Киеве многим станет неуютно и в Крым, и в Москву помчится очередная партия гонцов с предложением по-тихому договориться. Их надо будет послать туда, откуда прибыли и сообщить, что договорённости могут быть только открытые и публичные. Иначе обманут. Пусть выкручиваются как хотят. Или Крым с водой, или они без имущества.

В такой ситуации, даже если Кремль, по какой-то причине, решит, что инициатива несвоевременна, прокуратура просто положит дело под сукно. Зато информационное давление на фигурантов всё равно будет оказано и тема станет объектом актуальной политики. Заодно и крымские избиратели увидят, что родная власть о них заботится, стремится решать насущные проблемы, в рамках своей компетенции и своих возможностей.

Конечно, выступить с инициативой, принять на себя ответственность, не так комфортно, как дождаться указания сверху. Если ничего не делать, то орден не дадут (хотя дадут — к юбилею), но и по шапке не получишь. Если же пытаться работать инициативно, то можно и Звезду Героя заслужить, а можно и выговор получить. Наверное поэтому в России глав регионов много, а таких, как Кадыров и Собянин, которых знают по всей стране и мало какой регион откажется иметь своим руководителем, единицы.

А так, конечно, когда-нибудь федеральный центр проблему воды в Крыму решит, а пока можно гордиться пополнением бюджета коммунальными платежами семейства Зеленских и других киевских «благородных семейств».