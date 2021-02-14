Штанга жизни Юрия Власова

Умер Юрий Власов. Легенда советского спорта, атлет-интеллектуал. Кумир поколений, причем, не только мальчишек из спортивных секций, но и политиков мирового масштаба, звезд кино, космонавтов

13 февраля 2021 года он был вызван на помост, откуда не возвращаются даже чемпионы. Тяжелоатлету и писателю, силачу и мыслителю шел 86 год… Юрий Власов: русский богатырь родом с Донбасса © РИА Новости, В. Галактионов | Перейти в фотобанк

Казалось бы, человек прожил длинную и яркую жизнь, где событий было столько, что хватило бы на десяток незаурядных судеб. Так почему мы грустим? Все же закономерно, так ведь? Достойный человек красиво прошел жизненный путь, оставив нам образец, к которому можно и должно стремиться, но только достичь его сложно, почти невозможно.

У меня, в принципе, есть ответ. Пожалуй, мы ощутили себя немножко осиротевшими. Без Власова наш мир стал чуть-чуть безнадежней, чем был с ним.

Уникальность Юрия Петровича заключалась в том, что он смог совместить в себе, казалось бы, несовместимое. Самый сильный человек в мире и обладатель отточенного, оригинального, тренированного книгами и упорной литературной деятельностью мозга — это ли не повод для восхищения? Другое дело, какой ценой это достигнуто. Каких жертв, впрочем, совершенно осознанных, стоило.

Власов рассказывал в своих статьях и книгах, как трудился над собой. Изматывающие тренировки, где суммарно тяжелоатлет поднимал по 20 тонн, затем короткий отдых, и «штанги» совершенно иного характера — книги. Так до 4 утра. Короткий сон и снова в спортивный зал. Многие ли такое выдержат? Да и вообще, кому это нужно, спрашивается? Юрию Власову было нужно, например.

В какой-то момент наступила «усталость металла», могучий организм, считайте, разрушился. Казалось бы, всё — край. Но даже в этой ситуации Власов не сдался и, вообразите только, смог собраться, вытащить себя, можно сказать, с того света и дожить до почтенного возраста. Не сдаваться, даже если в противниках у тебя смерть — это, доложу вам, тоже надо стержень иметь.

Понятно, что в Юрии Власове от рождения был заложен недюжинный талант, природная жизненная сила. А это, между прочим, не так редко случается у людей. Другое дело, что кто-то свое дарование развивает гранением тела и накачкой мозга, а кто-то остается в вечно подающих, но не оправдавших надежд (прежде всего, своих).

От родителей Власову передались роскошный набор ценные качества. Его отец Петр Парфёнович Власов — офицер, разведчик, дипломат, кавалер многих орденов. Был специалистом по Китаю, где и проработал многие годы. Умер в Бирме, выполняя свой профессиональный долг. Мама Мария Даниловна — из кубанских казаков, а это значит — сила и вольный характер.

Юрий Власов оставил воспоминания, как его матушка посрамила носильщика, который не смог забросить на багажную полку мешок яблок. Женщина, которой в ту пору было под 60 лет, играючи справилась с этим упражнением. Сильные гены!

Кстати, вот вопрос, на который навскидку ответ не найти. Как получилось, что Юрий Власов родился в 1935 году в Макеевке? Сам по себе факт замечательный, дающий повод для гордости жителям Донбасса, которые любят и имеют почитать прославленных земляков. Но как родителей будущего чемпиона туда занесло? Каюсь, я ответа не пока обнаружил. Может быть, дело в отце, который в то время, осваивая восточные языки, наверняка уже входил в круг интересов советских спецслужб. А там не слишком любят распространять лишнюю информацию. Словом, макеевская миссия Власова-старшего (за кордоном, кстати, он работал под фамилией Владимиров) или, во всяком случае, тема пребывания в Донбассе мамы нашего героя — это материал для отдельного изучения.

Юрий Петрович Власов, если бы он не посвятил себя спорту, мог состояться в других сферах деятельности. Затертый штамп о талантливом человеке, который талантлив во всем, здесь как раз вполне применим. Например, в армии всегда нужны сильные и волевые люди. Собственно, изначально Власов туда и устремился, с отличием окончил Саратовское суворовское военное училище (1953) и Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского в Москве (1959).

Но с 1960 года он полностью в большом спорте, под флагом ЦСКА. В принципе, это было единственно возможное и логичное решение.

За год до этого, Власов впервые стал Чемпионом СССР (всего таких побед было пять), выиграл первенство Европы (а всего он шестикратный чемпион континента) и завоевал первую (из своих четырех) золотую медаль Чемпиона мира. Разумеется, стал Заслуженным мастером спорта СССР. Это все в одном только урожайном 1959 году.

Рекорды страны и мира тяжелоатлет стал ставить даже раньше — с 1957 года. За последующие 10 лет Власов занес в свой актив 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР.

Зачастую стартовые для себя попытки на состязаниях Юрий Власов делал, когда остальные участники уже сошли с дистанции. Так было и на Олимпийских играл в Риме в 1960 году, которые советский спортсмен выиграл блистательно. Запорожцы открыли памятник советскому спортсмену © РИА Новости, Борис Ушмайкин | Перейти в фотобанк

В 1964 году на Олимпиаду в Токио он ехал, ка фаворит, но в драматической борьбе уступил золотую медаль своему соотечественнику Леониду Жаботинскому, уроженцу Харьковской области.

Серебро Олимпийских игр для кого-то предел мечтаний, а для Власова тогда оно стало трагедией и, по сути, причиной ухода из большого спорта.

Японцы написали что-то вроде того, мол, два самых сильных русских были низложены почти в одно время. Речь шла о Никите Хрущеве и Юрии Власове.

Еще несколько слов стоит сказать об Олимпиадах Власова. И в Риме, и в Токио на церемонии открытия он был знаменосцем советской сборной. Причем, флаг, отнюдь не такой легкий, нес по стадиону на вытянутой левой руке. Что уже повергало соперника в уныние, а у публики вызывало бешеный восторг. За Юрием Власовым, символом мощи советского спорта, шли наши звезды мировой величины, команда, с которой шутки плохи. Собственно говоря, страна шла, с рычащим и гордым названием СССР.

Никому тогда в самом дерзком бреду не могла прийти в голову вздорная идея попытаться даже заставить наших атлетов выступать под нейтральным флагом или без гимна.

Оставив спорт, Юрий Власов через какое-то время уволился из армии, работал журналистом, писал книги. Кстати, на Чемпионат мира 1962 года в Будапешт он ехал, как участник турнира и собкор газеты «Известия». Рассказывал со страницы издания о соревнованиях, и привез домой золотую медаль. Лихо, верно?

Книги Власова написаны на стыке мемуаров и публицистики. В них доходчиво объяснены его мировоззрение, жизненные принципы. Бездна житейской мудрости и оригинальный взгляд на историю спорта, изложенные великолепным литературным языком. Самая известная из них — «Справедливость силы». Шикарное название, к слову, емкое и многослойное.

Сейчас, когда многие издания взялись писать мемориальные статьи о Власове, только ленивый не упомянул, что он был кумиром Арнольда Шварценеггера, который, будучи в Москве по случаю съемок в фильме «Красная жара» в 1988 году, встретился с Юрием Петровичем.

Ничего не попишешь, массовая культура проникла везде и сместила акценты. Конечно, Шварценеггер — фигур заметная, и кое-что для пропаганды культуризма он сделал. Но его задачей, как Мистера Олимпия и всевозможных сыгранных им в кино суперменов, было — убедительно казаться нечеловечески сильным. Власов же был реально силен, как только может быть силен человек. Вот принципиальная разница между этими могучими (каждый в своем амплуа) мужчинами.

Это когда Арнольд умрет, дай Бог ему здоровья, разумеется, и долгих лет жизни, в его некрологе стоило бы написать, что он был удостоен аудиенции у великого Юрия Власова. Так не напишут же. Накатают о «Терминаторе» и губернаторе Калифорнии. Что, впрочем, тоже можно понять. Прощайте, капитан Грэй, прощайте, товарищ Варавва. Как жил и умер Василий Лановой © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Юрий Власов пытался сказать свое слово в политике. Был депутатом последнего созыва Верховного Совета СССР (1989-1991). И в Государственной Думе России тоже заседал (1993-1995).

В 1996 году даже баллотировался на президентских выборах. Впрочем, особого успеха не снискал, хотя и шел под правильным лозунгом: «Есть лишь одна единственная сила, которая способна соединить едва ли не всех и при этом стать идеологической основой Российского государства — народный патриотизм».

До этого он отказался войти в штаб Бориса Ельцина, пресса моментально «забанила» строптивца. Не получив сколько-нибудь значительной поддержки, Юрий Власов отошел от активной политической и общественной деятельности.

Если честно, вот в этих состязаниях, в смысле, в прикладном политическом многоборье, шансы олимпийского чемпиона были мизерными. Он был бескомпромиссным, негибким человеком, а в политике с такими качествами трудно.

Как Юрий Власов прожил последние свои годы, возможно, об этом когда-то расскажут его близкие люди. Думаю, сложно, но уверен, что честно. Такой путь выбрал этот выдающийся человек, и никогда с него не сворачивал.

Оцените, между прочим, мы с вами были его современниками. Этим стоит гордиться.

О причине смерти Власова толком, похоже, никто ничего не знает. Сердце, тромб, пишут, может быть… Организм, перемолотый многолетними космическими нагрузками, и все такое. Думаю, просто пришло время Юрию Петровичу сменить категорию. Точнее, оставить непростой земной спорт и перейти на еще более ответственную небесную тренерскую работу.