Из скандала в скандал – таков сейчас путь украинской власти. На этот раз Киев решил закрыть рот президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру

Откровенно удивил

Немецкий политик дал интервью одному из местных СМИ, где выступил в поддержку завершения «Северного потока — 2», назвав отношения в энергетической сфере «почти последним мостиком между Россией и Европой».

Кроме того, Штайнмайер напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, и хоть это не оправдывает «ложную российскую политику сегодня», но данный «более широкий контекст» нельзя упускать из виду. Украинский посол обвинил Штайнмайера в искажении истории © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Казалось бы, придраться особо не к чему — оценочное мнение (с которым соглашается значительная часть европейских стран) и исторический факт. Однако посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил.

«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок.

Ведь таким способом по сути подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — заявил Мельник.

По мнению посла, тем самым Штайнмайер игнорирует огромные жертвы, которые понесла Украина в ходе войны — миллионы мирных жителей, которые были замучены немцами, погибли в рядах Красной Армии или в лагерях для военнопленных.

«Именно вот этот "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, не прекращающейся ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несущей невыразимую боль и страдания на украинскую землю», — отметил Мельник.

Заявление Мельника некорректно с исторической точки зрения — государства Украина в 1941 году не существовало, а созданная Россией Украинская ССР была частью Советского Союза. Германия не будет уступать США по «Северному потоку – 2» ради Украины — источник в правительстве © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Заявление Мельника некорректно с моральной точки зрения — нынешняя украинская власть вообще не имеет права упоминать Победу после того, как в ней легализованы марши подразделений СС, а также проводится героизация коллаборантов и нацистов.

Наконец, заявление Мельника некорректно с лингвистической точки зрения — он и близко не говорил о том, что Германия «должна искупать свои преступления перед Россией». И если господин посол видит искупление именно в строительстве СП-2 (выгодного для РФ и невыгодного для Украины), то он глубоко ошибается — для Берлина трубопровод является не искуплением, а сугубо выгодным предприятием.

Старый друг хуже новых двух

Однако куда важнее в современных реалиях то, является ли заявление Мельника корректным с политической точки зрения?

На первый взгляд может показаться, что нет. Что ради набора рейтинга среди националистически настроенного электората украинский посол оскорбил президента страны — лидера Евросоюза.

Страны, от позиции которой во многом зависит дальнейшее существование украинского режима. Страны, элиты которой устали от того, что стоящее на паперти украинское руководство учит их жизни (автор еще в 2015 году был свидетельством того, как два бывших министра иностранных дел публично пеняли депутату Бундестага от СДПГ, призывавшему к диалогу с Москвой, что он не является европейцем по духу, а вот они являются).

И если это заявление господина Мельника сделано как раз с паперти — в надежде на то, что Германия за былые прегрешения как-то компенсирует Киеву ущерб от строительства «Северного Потока-2», — то посол выбрал для него неправильный тон.

Однако на второй взгляд у этого заявления была своя политическая логика: в Киеве решили попинать уходящих спонсоров для того, чтобы заручиться поддержкой новых. Наследник Меркель увязал «Северный поток – 2» и геополитические интересы Украины © REUTERS, Odd Andersen/Pool

В последнее время европейские партнеры украинских руководителей не радуют. И дело даже не в том, что Берлин и Париж постоянно критикуют Киев за недостаточную демократизацию, вместо того чтобы помочь Украине оккупировать ЛНР и ДНР, пытаются наладить диалог с Москвой. И даже смеют говорить о том, что «Северный поток-2» нужно вывести из-под любого санкционного пакета в связи с делом Навального.

Вот киевские элиты и демонстрируют разными способами свое неудовольствие поведением Старой Европы, критикуют ее за недостаток участия в судьбе Украины, а заодно пытаются заручиться большей поддержкой тех, кто готов активнее противостоять России.

Например, США и Польши. Первая из которых хочет лишить Берлин даже остатков рычагов управления Европой, а вторая находится с Германией в серьезном ценностном конфликте. Именно поэтому Киев и играет против Берлина, причем не только в вопросе «Северного Потока-2», но и, например, «Нормандского формата».

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, формат не выполнил свою функцию и должен быть переформатирован за счет привлечения новых сторон.

«Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира», — пояснил украинский чиновник.

Германия, Франция и Украина признали, что им нужна война в Донбассе © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

В России бы так и поступили, однако Германия молчит. Возможно, боится американцев, а возможно, просто привыкла к украинским скандалам.

Автор — доцент Финансового Университета при Правительстве РФ