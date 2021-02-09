Откровенно удивил
Немецкий политик дал интервью одному из местных СМИ, где выступил в поддержку завершения «Северного потока — 2», назвав отношения в энергетической сфере «почти последним мостиком между Россией и Европой».
Кроме того, Штайнмайер напомнил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, и хоть это не оправдывает «ложную российскую политику сегодня», но данный «более широкий контекст» нельзя упускать из виду.
Казалось бы, придраться особо не к чему — оценочное мнение (с которым соглашается значительная часть европейских стран) и исторический факт. Однако посол Украины в Германии Андрей Мельник поспорил.
«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок.
Ведь таким способом по сути подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», — заявил Мельник.
По мнению посла, тем самым Штайнмайер игнорирует огромные жертвы, которые понесла Украина в ходе войны — миллионы мирных жителей, которые были замучены немцами, погибли в рядах Красной Армии или в лагерях для военнопленных.
«Именно вот этот "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради отбеливания "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, не прекращающейся ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несущей невыразимую боль и страдания на украинскую землю», — отметил Мельник.
Заявление Мельника некорректно с исторической точки зрения — государства Украина в 1941 году не существовало, а созданная Россией Украинская ССР была частью Советского Союза.
Заявление Мельника некорректно с моральной точки зрения — нынешняя украинская власть вообще не имеет права упоминать Победу после того, как в ней легализованы марши подразделений СС, а также проводится героизация коллаборантов и нацистов.
Наконец, заявление Мельника некорректно с лингвистической точки зрения — он и близко не говорил о том, что Германия «должна искупать свои преступления перед Россией». И если господин посол видит искупление именно в строительстве СП-2 (выгодного для РФ и невыгодного для Украины), то он глубоко ошибается — для Берлина трубопровод является не искуплением, а сугубо выгодным предприятием.
Старый друг хуже новых двух
Однако куда важнее в современных реалиях то, является ли заявление Мельника корректным с политической точки зрения?
На первый взгляд может показаться, что нет. Что ради набора рейтинга среди националистически настроенного электората украинский посол оскорбил президента страны — лидера Евросоюза.
Страны, от позиции которой во многом зависит дальнейшее существование украинского режима. Страны, элиты которой устали от того, что стоящее на паперти украинское руководство учит их жизни (автор еще в 2015 году был свидетельством того, как два бывших министра иностранных дел публично пеняли депутату Бундестага от СДПГ, призывавшему к диалогу с Москвой, что он не является европейцем по духу, а вот они являются).
И если это заявление господина Мельника сделано как раз с паперти — в надежде на то, что Германия за былые прегрешения как-то компенсирует Киеву ущерб от строительства «Северного Потока-2», — то посол выбрал для него неправильный тон.
Однако на второй взгляд у этого заявления была своя политическая логика: в Киеве решили попинать уходящих спонсоров для того, чтобы заручиться поддержкой новых.
В последнее время европейские партнеры украинских руководителей не радуют. И дело даже не в том, что Берлин и Париж постоянно критикуют Киев за недостаточную демократизацию, вместо того чтобы помочь Украине оккупировать ЛНР и ДНР, пытаются наладить диалог с Москвой. И даже смеют говорить о том, что «Северный поток-2» нужно вывести из-под любого санкционного пакета в связи с делом Навального.
Вот киевские элиты и демонстрируют разными способами свое неудовольствие поведением Старой Европы, критикуют ее за недостаток участия в судьбе Украины, а заодно пытаются заручиться большей поддержкой тех, кто готов активнее противостоять России.
Например, США и Польши. Первая из которых хочет лишить Берлин даже остатков рычагов управления Европой, а вторая находится с Германией в серьезном ценностном конфликте. Именно поэтому Киев и играет против Берлина, причем не только в вопросе «Северного Потока-2», но и, например, «Нормандского формата».
По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, формат не выполнил свою функцию и должен быть переформатирован за счет привлечения новых сторон.
«Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира», — пояснил украинский чиновник.
В идеале, конечно, такие игры с Германией не должны остаться без последствий — если не для Украины, то хотя бы для посла Мельника. Его слова в адрес президента Штайнмайера противоречат статусу дипломата и тянут как минимум на публичный вызов на ковер МИД ФРГ, а как максимум на объявление хама персоной нон грата.
В России бы так и поступили, однако Германия молчит. Возможно, боится американцев, а возможно, просто привыкла к украинским скандалам.
Автор — доцент Финансового Университета при Правительстве РФ