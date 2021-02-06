Репрессии против оппозиционных журналистов указывают на главную скрепу тоталитарного общества

Уничтожение телеканалов «112», Zik и NewsOne послужило сигналом для ожесточённой травли оппозиционных украинских журналистов. Ее организаторами выступили одиозные ультраправые «активисты», которые все так же используются властями с целью подавления инакомыслящих граждан. Причем во время правления президента Владимира Зеленского это происходит даже более открыто и демонстративно, чем в незабвенные времена Петра Порошенко.

Атака на журналистов проходит сейчас по двум основным направлениям. Представители ультраправых организаций нападают на офисы оппозиционных СМИ, угрожая их сотрудникам насилием и расправой. Так, представители «Национального корпуса» наведались в редакции только что закрытых каналов, где пока что пытаются проводить вещание на youtube. А С14 попыталась взять штурмом офис телеканала «Наш», открыто угрожая собравшимся возле здания журналистам. Причем в этом погроме участвовали люди в форме охранной структуры «Муниципальная стража», которая подчинена мэру Кличко и финансируется за счет столичных налогоплательщиков.

Вторым рычагом давления является публичная травля. Националисты начали составлять «черные списки», куда вошли сотрудники попавших под президентский запрет каналов. Этой проскрипционной кампанией руководит только что освободившийся из-под домашнего ареста Сергей Стерненко, который до сих пор не понес наказания за убийство зарезанного прямо на улице одессита. Он предложил создать специальный «Миротворец» для журналистов» и заносить в него уволенных работников медиа, «чтобы им было сложнее найти себе новую работу». Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

Инициативу ультраправого убийцы тут же поддержал руководитель одной из ключевых либеральных грантоедских организаций — глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин. «Крутая идея» — написал он в комментарии на «Фейсбуке». А в «Телеграме» сразу же появился канал eskadrony, название которого прямо отсылает к печально известным латиноамериканским «эскадронам смерти». В нем начали публиковать личные данные сотрудников телеканалов «112», NewsOne, Zik и «Наш», сопровождая это прямыми угрозами по адресу журналистов.

Все это показывает — Зеленский опирается сегодня на те же самые силы, которые два года назад использовал в своих интересах его предшественник. Это коалиция «армии, виры, мовы», откровенных нацистов и патриотически настроенных либералов, сложившаяся во время событий Евромайдана, когда они получили огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику украинского государства. Составившие ее националисты доминируют в информационном пространстве и постоянно организуют мобилизации против врагов нации, в число которых может попасть практически любой представитель инакомыслящей «ваты».

Для этого не нужно признаваться в любви к России. Достаточно высказаться против повышения тарифов, выступить за прекращение войны или осудить насилие со стороны зигующих активистов — и националистические «журналисты» сразу же запишут вас в агенты Кремля, угрожая лишить за эту позицию профессии или жизни. А либеральные правозащитники с ходу начнут оправдывать эту травлю, объясняя ее суровыми законами военного времени и призывая еще крепче прикрутить записанные в конституции права и свободы.

Украинскому обществу изо всех сил навязывают этот тоталитарный консенсус, направленный на полное сворачивание демократии, чтобы ограбившие страну элиты управляли ею методом кнута, избавившись от оппозиции и заткнув рты критикам. История с зачисткой телеканалов еще раз показала — постсоветская интеллигенция готова рационализировать любое безумие, насилие, репрессии и террор. В этой среде нет никаких культурных фильтров и моральных барьеров, несмотря на лицемерную демагогию насчет стандартов, ценностей, принципов, новой этики и прочее бла-бла-бла.

Можно не сомневаться — если в стране откроют концентрационные лагеря или введут публичные казни на площадях, люди с хорошими лицами с ходу начнут оправдывать это необходимостью борьбы за родину и нацию, демократию и свободу. А в промежутках между пятиминутками ненависти они будут публиковать на «Фейсбуке» фотографии милых котиков.

«Украинский консенсус — это когда погромщики со свастонами на шапках ведут работу со свободой слова на местах, а наши либеральные зайчики поддакивают, мол, вы же понимаете, идёт война, перегибы случаются, конечно, но Родина в опасности, можно не быть человеком, демократия подождёт. Вот передушим всех врагов и сразу станем демократическим обществом.

В последние годы понятие «вата» превратилось в само собой разумеющийся словесный код, с помощью которого хуту нашего общества расчеловечивают субъекта несогласия и отменяют полемику. Хотелось бы напомнить нашим патриотическим комсомольцам, что демократия так не работает: украинские граждане имеют полное право по-разному смотреть на вещи. В том числе на вопросы Крыма, Майдана, войны, языка, предпочтительного геополитического партнёрства Украины и всего остального на свете. Такое право им даёт как украинский, так и международный закон. Украинский гражданин не только не обязан поддерживать политику украинских властей, но и вообще быть патриотом Украины. Более того, он имеет полное право даже ненавидеть Украину, а Украина при этом обязана защищать его права как гражданина. Если это не очевидно, учите матчасть демократии. Требование единомыслия никакого отношения к ней не имеет. Демократия — это не синхронное плавание. И не любовь к Родине.

Миллионы украинских граждан, которых вы называете ватой, являются миллионами украинских граждан. Эти граждане обладают точно такими же правами, как все остальные украинские граждане, безотносительно их пола, этноса, взглядов, сексуальных и любых прочих особенностей. Вы не поверите, но равными с вами правами обладают в том числе «пророссийские» граждане Украины, которые хотят смотреть «медведчуковские» каналы и считают войну на Востоке «гражданской». Это их право, ограничивать которое у вас права нет», — комментирует ситуацию украинский политбеженец Анатолий Ульянов, который уехал в США из-за преследований со стороны украинских националистов.

Это начинают понимать потенциальные жертвы украинских политрепрессий. Так, журналистка «Страны» Олеся Медведева предложила работникам медиа объединяться для защиты своих интересов в независимый Клуб журналистов, который начнет борьбу за свободу слова, опираясь на помощь международных журналистских организаций.

Конечно, это полезное и важное начинание, но важно осознавать, что тоталитарная цензура угрожает не только сотрудникам оппозиционных медиа Украины. Она может затронуть каждого. Так, латвийский парламент одобрил сегодня введение денежных штрафов за просмотр российских телеканалов, которыми начнут наказывать физических лиц. А это напоминание для всех украинцев — националисты уже завтра полезут с государственными репрессиями в вашу частную жизнь, наказывая за попытку посмотреть что-нибудь из постоянно растущего списка запретных медиа. Цензура и дискриминация. В Латвии наказали 19 кабельных сетей, транслировавших канал «Россия 24» © Украина.ру/Стрингер

«Те, кто думает, что «патриоты» остановятся на канале «Наш», сильно заблуждаются. Потом они потребуют закрыть «Интер», потом что-то еще. В конце зрители канала «Голос Бандеры» будут писать доносы в СБУ на канал «Голос Мельника» и наоборот. Нет уступки, на которую можно пойти, чтобы они заткнулись и оставили нас в покое. В природе не существует», — пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

И действительно — бесконечная травля инакомыслящих, вечный поиск врагов являются способом существования тоталитарного общества. Постмайдановскую Украину ожидает нескончаемая череда погромов и запретов, причем процесс будет развиваться сугубо по нарастающей.

Не говорите, что вас не предупреждали.