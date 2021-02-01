Что вызывает вопрос: почему множество яростных ультранационалистов, майданщиков, «украинских патриотов» упорно продолжают коммуницировать на русском языке? «Членкиня» и другие украинские неологизмы - это же так божественно!

Казалось бы: вот вам независимая держава, набор дискриминационных законов об украинизации, своя комфортная и вполне русофобская среда обитания, но множество «активистов» упорно продолжают на русском языке проклинать русский язык, русских и Россию. На этом фоне даже украинские националисты выглядят более принципиальными и откровенными людьми.

Вот, например, экс-нардеп и функционер ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко говорит о русскоязычной поэтессе и преподавателе Евгении Бильченко, которая неосторожно высказалась в защиту русского языка: «Её [Бильченко] лекции проходят, в том числе и на русском языке, на её лекциях присутствуют вещи, которые она себе позволяет высказывать, что не просто противоречит государственной политике образования, а вообще угрожает национальной безопасности. На предмет того, насколько это небезопасно, и может ли этот человек находиться на свободе, должна проверять СБУ…» Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

То есть поэтессу Бильченко надо арестовать — за то, что она смеет высказывать свои взгляды, да ещё и на русском языке.

Или вот в Запорожье за призыв к тому же языковому равноправию и просьбу закончить обучение на русском языке неонацисты и руководство вуза затравили нигерийского студента. А детям русскоязычных родителей в птг Авиаторское (пригород Днепропетровска) преподавательница младших классов рассказывает, что русскоязычные — это враги державы и русский — это язык врагов. В ответ на жалобы возмущённых родителей, поддержку националистке оказали так называемые «ветераны АТО», пригрозившие директору школы собственным вмешательством в «учебный процесс».

Аналогичные «ветераны» добились от руководства телеканала «Киев» наказания для юмориста и шоумена Вячеслава Соломки, который имел неосторожность в социальной сети Тик-Ток озвучить некоторые экзотично звучащие украинские слова. «В условиях гибридной информационной войны, а также военной агрессии на Донбассе, которую ведет Россия против Украины, неудачные шутки относительно украинского языка, его отдельных слов или фонетики неуместны, — говорится в ответном разъяснении телеканала, — Поэтому пока Вячеслав Соломка отстранен от ведения эфира».

Блогер Алексей Куракин даёт целую панораму разворачивающихся на Украине мовных конфликтов: «Заставить владельца киевского кафе дрожать от страха, плакать и извиняться (перед украинским народом) на камеру. За издевательство. Над украинским языком… "Нагнуть" персонал еврейского ресторана "У Машковичей" в Одессе. И закрыть. Ресторан. Не хотят закрываться? Тогда направить к ним "мовный патруль в форме Вермахта". И реанимировать Хрустальную ночь. И сжечь. За издевательство — в рекламе использовали не автокефальный шрифт. Затравить профессора кафедры культурологии и философской антропологии Киевского педуниверситета имени Драгоманова Евгению Бильченко. И уволить. Выгнать. Лишить заработка. За издевательство — написала критический пост в соцсетях… И ветеринарную клинику в Мариуполе закрыть, предварительно превратив здание в хуторской сарай — расписав его "патриотическими" граффити и лозунгами. А лучше — сжечь. Вместе с котятами. С хозяйкой — по причине отсутствия (пока!) исправительных лагерей — провести "воспитательные" мероприятия. Напомнить о семье, детях. За издевательство — обещала скидки тем, кто захочет обслуживания на русском языке… Директор Херсонской "Школы гуманитарного труда" Артем Кияновский посмел дать интервью на языке агрессора? Уволить. Растоптать». «Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna

Русский язык представляет опасность для майданного симулякра, поскольку за ним стоит прошлое и настоящее великой государственности, истинной культурной традиции. Он является одним из мировых языков и предоставляет возможность выхода на огромную аудиторию, следовательно, его используют даже ненавистники всего русского — они же хотят быть услышаны за пределами своего хутора. Так почему запрещают другим говорить, писать, информировать, преподавать на родном языке? Потому что в культивировании неравноправия и ксенофобии таится их собственный шанс на успех.

Правда, истинных успехов пока не наблюдается. Грозились сбросить «московское ярмо» и расцвести национальными шедеврами, но фильмы провальные (окупилось три или четыре), эстрадные исполнители жалуются на невнимание публики, патриотическая литература — убога. В 2019 году государство даже выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен на закупку книг для библиотек, например, «Страшне страховисько» Ларисы Ницой, «Жизня» Олега Сенцова, «Дзвони Майдану» Виталия Портникова… Однако очередь из взволнованных читателей не выстроилась.

Прославившаяся недавно (нет, не талантом, а антисемитскими заявлениями) юная поэтесса Вероника Токар взывает:

«Я не хочу про це мовчати,

Бо у серці розноситься крик.

Принципово не хочу вивчати

Окупантський російський язик!

Ми стаємо рабами московії,

Адже ми надзвичайно слабкі.

Помиратимуть хлопці-військові

Поки вражі живуть язикі.

<…>

Я не хочу про це більш мовчати,

Хай розноситься вічно мій крик.

Буду далі уперто кричати:

"ПРИПИНІТЬ ЖЕ РОСІЙСЬКИЙ ЯЗИК!!!»

Остановили, запретили, унизили. Помогло? Дурное представление, будто от мовной цензуры люди возлюбят Токар или Ницой неистребимо, как и святая вера, что если древнерусских князей Владимира и Ярослава (или, скажем, гениальных конструкторов Сикорского и Королёва) объявить украинцами — они таковыми и станут. Например, одну из средневековых королев Франции французы веками именовали Анной Русской, но скудные историей «патриоты» переименовали ее в Анну Киевскую, а тогдашний президент Порошенко провозгласил дочь рюриковича Ярослава «украинкой». Посмешище.

От своей зашкаливающей трусости и глупости запрещают не только русских писателей, но и западных. На днях начальник отдела по контролю за распространением книг Гостелерадио Сергий Олийнык сообщил о запрете книги видного американского историка Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов». «Автор трактует историю Киевской Руси с позиции политически ангажированной современной российской историографии. Например, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей — российскими», — заявил майданный главцензор.

И ещё сообщил о запрете детской книжки «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия»: «В ней созданный под руководством украинца Сергея Королева первый искусственный спутник Земли "украшен" флагом РФ, что вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги». Чьи заслуги — заклейменного «законом про декоммунизацию» Советского Союза, или лично господина Олийныка? Скандалистка Ницой призвала граждан мыслить по-украински © Facebook, Олеся Венгринович | Facebook, Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

Запрещено также очередное издание «Мастера и Маргариты»: в предисловии «упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украину внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». Запрещён сборник сказок «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях», поскольку «Комитет [Гостелерадио Украины] не признал российского происхождения украинских фольклорных героев вместе с Ильей Муромцем». И так далее, и тому подобное…

Потому, я считаю — ради дальнейшего возрождения украинской державы — истинным патриотам необходимо в принципе запретить писать и изъясняться на русском языке, поскольку этим они дискредитируют независимую Украину. Не терпите рядом с собой подобного изменника и агента Москвы: в своей жалкой попытке быть услышанным за пределами собственного хутора он предаёт идеалы Сергея Олыйника, Игоря Мирошничеко и Вероники Токар.

А нормальным людям напомню замечательные слова писательницы и дочери классика украинской литературы Олеся Бердника — Мирославы: «Если бы мне предложили описать беснующихся поборников украинского языка одним словом, я бы выбрала слово — НЕВЕЖЕСТВО. Они настолько невежественны и настолько ненавидят любую культуру, что просто не знают даже украинскую».

Возможно, добавлю от себя, они вообще не знают слова «культура».