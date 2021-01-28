Украинские нацисты утроили настоящую охоту на юных пользователей TikTokа

Ультраправые из «Национального корпуса» затравили африканского студента Запорожского государственного медицинского университета, который неожиданно высказался на TikToke за языковое равноправие в Украине. Молодой пятикурсник Олан Шон приехал учиться из Нигерии, где в ходу сразу три равноправных официальных языка: йоруба, игбо и английский — то есть, язык бывших колонизаторов, который не стали подвергать никаким ограничениям и запретам. Он обучает английскому через социальные сети, и совершенно искренне не понимает, почему националисты ломают об колено миллионы русскоязычных людей, вытесняя их язык из образования и публичной сферы.

«Мне очень стыдно за некоторых украинских людей, особенно тех, которые живут в западной части Украины. Я говорю на русском языке, живу тут, в Украине, в восточной части Украины, и тут люди говорят на русском языке. Я учусь на русском языке. И что, моих преподавателей теперь посадить за то, что они разговаривают на русском языке? Это какие-то недалекие люди, которые считают, что все живут в одной стране и все должны говорить на одном языке. Это какие-то нищие люди, которые не понимают, что у людей есть свой выбор. Если я решил общаться на каком-то языке, это значит, что этот язык мне доступен. Украинский… Я его плохо знаю, потому что меня ему никто не учил. Я не родился здесь, в Украине, я не обязан на нем говорить и не желаю иметь ваш украинский паспорт. Не дай Бог быть частью такого народа, смешиваться с такими людьми на всю жизнь», — заявил молодой африканец, на канал которого в основном подписана украинская молодежь.

Олан Шон осознает ненормальность языковой дискриминации в Украине — но до этого момента не понимал, чем грозит сейчас ее публичная критика. Высказывания нигерийца привели к бешеной сетевой травле, которая развернулась в интернете с подачи ультраправых из «Национального корпуса». Чернокожему парню угрожали расправой, осыпая его кучей расистских оскорблений и недвусмысленных шуток на тему линчевания чернокожих. В итоге, он записал несколько новых роликов, признаваясь в любви к украинцам и пообещал покинуть страну сразу после окончания университета — причем, было видно, что эти слова звучит у него совершенно искренне. Травля и бедность. Украинские женщины после Евромайдана © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Тем временем к травле африканца присоединилось руководство запорожского вуза. Вместо того, чтобы встать на защиту своего выпускника, перепуганные чиновники от образования фактически солидаризовались с расистами из ультраправой организации. Ректорат Запорожского государственного медуниверситета обвинил нигерийца в ксенофобии и даже нажаловался на него в Национальную полицию Украины. На сайте университета опубликовали специальное заявление под заголовком «Университет возмущен поступком иностранного студента», от которого сразу же повеяло расстрельными тридцатыми годами прошлого века.

«Коллектив Запорожского государственного медицинского университета глубоко возмущен видеозаписью, распространенной в сети TikTok, и осуждает личную позицию студента — иностранного гражданина. В ЗГМУ большое внимание уделяется интеграции иностранцев в украинское студенческое сообщество и предотвращению ксенофобских проявлений: иностранные студенты обязательно изучают украинский язык, знакомятся с историей и традициями украинского народа… Поэтому расцениваем это как провокацию против Запорожского государственного медицинского университета» — гласил этот документ, выдержанный в духе пятиминуток ненависти и партийных собраний. Причем, в медицинском вузе похвастались тем, что привлекают иностранцев в волонтерской помощи АТО и занимают их плетением маскировочных сеток.

Конечно, вся эта история выглядит совершенно ненормально и дико. Причем, заведомо понятно, что ультраправые куклуксклановцы не понесут за расистскую травлю ни малейшего наказания, которое ожидало бы их в Европе, США, да и практически во всем мире — за специфическим исключением постмайдановской Украины. А прогрессивная украинская интеллигенция не заметит этот позорный случай — или присоединится к оскорблениям в адрес Олана Шона, как это сделали у него в университете. Студенту остается надеяться только на помощь своих соотечественников, которые наверняка сделают из этого эпизода все необходимые выводы.

«Мне звонили из посольства Нигерии в Киеве в связи с полученным ими письмом о ситуации в Запорожье. Сказали, что консул готовит ответ. Миссия ООН точно занимается делом. Между тем, я нашла рекрутинговое государственное агентство, которое занимается привлечением студентов из Нигерии на учёбу в Украину. Официально стоимость обучения в год 4400 долларов за медицинские специальности, плюс до 2100 долларов за обучение русскому языку. Это входит в пакет услуг», — рассказывает проживающая в Финляндии правозащитница Оксана Челышева.

Угрозы темнокожему парню получили всеукраинский резонанс, и это наверняка оттолкнет от украинских вузов многих потенциальных абитуриентов из разных стран, где и без того наслышаны о беспределе украинских ультраправых. Эти молодые люди повезут свою валюту куда-то в другое место, минуя государство победивших арийских ценностей. Тем более, в Украине не раз случались преступления на почве расистских предрассудков и национальной вражды. А националистка Дана Камлюк, которая участвовала когда-то в убийстве зарезанного в Киеве африканца — также уроженца Нигерии — работает сейчас директором детского лагеря «Правого сектора», где дети публично выкладывают своими телами свастику. Что как бы намекает, с какими угрозами столкнутся в будущем приехавшие в Украину темнокожие иностранцы.

Впрочем, нацисты угрожают не только приезжим. В стране ежедневно фиксируются новые факты травли пользователей TikTokа, которые возмущают своими высказываниями патриотическую общественность. Вчера нацисты атаковали девятнадцатилетнюю жительницу города Константиновка Елену Землянко, признавшуюся в дружеском отношении к россиянам. На «Миротворце» и правых телеграм-каналах появилась ее личная информация — начиная от фактического адреса проживания девочки до ее паспортных данных. После чего ее тоже заставили унизительно извиняться.

А одновременно с этим началась кампания против молодого военнослужащего, который дружески общался в TikToke с жителями Донецка. «Прямо сейчас, в прямом эфире, солдат срочной службы сливает информацию противнику. Мальчик рассказывает про «братский народ» и «войну олигархов». Разбирайтесь теперь», — возмутился этим бдительный атошник Александр Грамарчук, после чего молодого солдата начали яростно обвинять в госизмене, хотя он просто высказал свои взгляды о происходящих в Украине событиях.

Все это еще раз указывает на очевидный факт, который больше всего раздражает украинских ультраправых. Новое поколение украинцев, освоившее популярную молодежную сеть TikTok, нередко демонстрирует равнодушие и враждебность к националистической пропаганде, которая обрушивается на них буквально из каждого утюга. И это подталкивает юных блогеров к демонстративным актам протеста. Темнокожая женщина заменит президента США. Новые доллары для новой Америки © nahnews.org

«Разделяю взгляды африканского студента. Но интересно другое. Нацистам не нравится тик-ток, и я бы сказал, что там доминирует молодое поколение, а не те, кому 30-50. И вот если возрастная группа 30-50 поражена вирусом нацизма, то те, кому до 30, зачастую не поражены. Они не пророссийские, они просто другие, им либо все равно, либо идеи национального государства для них непривлекательны как таковые. И это хорошо, для Украины это шанс на какое-то выздоровление после определённой смены поколений», — указывает на это блогер Григорий Алексеевич.

Придет день, и эта молодежь устроит в Украине свой собственный BLM, сбрасывая памятники нацистским преступникам и их глорифицированным вождям, которые участвовали в уничтожении своего собственного народа. А расизм будет считаться стыдным пороком — как во всех цивилизованных странах мира. Этот день наступит — несмотря на все погромы и травлю.