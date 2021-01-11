Неожиданно издание Bloomberg позитивно отозвалось о российской вакцине «Спутник-V», отметив, что она заслуживает доверия, несмотря на то что не закончен третий этап клинических испытаний

Агентство отметило, что эффективность прививки «Спутник-V» превысила 90%. Более того, Bloomberg позитивно оценил совместную работу российских и шведско-британских вирусологов над созданием комбинированной вакцины, в состав которой должно войти по одному компоненту от «Спутник-V» и англо-шведской AstraZeneca.

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Что случилось? Отчего вдруг «недемократическая» российская вакцина оказалась вполне рукопожатной, а китайцы, которых раньше как-то не особенно замечали, привлекли внимание демократической прессы, озаботившейся безопасностью и эффективностью их вакцины?

Понятно, что за развязанной США и их союзниками войной вакцин стоят интересы фармацевтических гигантов. Фармацевты вложились в разработку соответствующих вакцин, и теперь им необходимо отбить вложенные деньги и получить максимальные прибыли. Если бы США удалось монополизировать производство вакцины, можно не сомневаться, что она оказалась бы очень недешёвой.

Но такой вариант не прошёл, хоть американцы отчаянно боролись.

Тогда начался второй этап — борьба за закрепление за собой максимальной доли рынка. Поскольку именно российская вакцина была первой готова к употреблению и показывала результаты, которые никто не надеялся превзойти, на неё и обрушился первый вал критики. В ней всё было неправильно: и страна производства не такая, и испытания не так прошли, и не описана в научных журналах.

Всё это (кроме страны) относилось и к любой западной вакцине, при этом, как было сказано, «Спутник-V» был как минимум не менее, а как показала практика, и более эффективной вакциной практически без побочных эффектов (в отличие от евро-американских конкурентов). Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Надо было любой ценой задержать массовое появление «Спутник-V» на рынке. Венгров даже смогли «убедить» подождать евро-американскую вакцину подольше, вместо того чтобы сразу заключить контракты на поставку российской вакцины.

Будапешт сослался на нехватку у России соответствующих производственных мощностей (хоть во всех остальных случаях производственных мощностей России хватало и заказчик получал свою вакцину вовремя). Просто если бы началась массовая вакцинация хотя бы пары стран ЕС российской вакциной, то остальным было бы трудно тянуть время и настаивать на ожидании германо-американской Pfizer.

Это тот случай, когда «день год кормит».

Но к началу января рынок в целом оказался разделен. Помимо вакцинации собственного населения, Россия заключила контракты на поставку минимум 70 миллионов доз «Спутник-V». Очевидно, что контракты будут ещё, и в целом можно ожидать выхода на 250-350 миллионов доз.

Pfizer надёжно занял американский рынок и усиленно продвигается США в зависимых странах, например, его собралась ждать столько, сколько будет надо, Украина. Можно ожидать, что не менее 300 миллионов доз вакцины также будет законтрактовано. 300 миллионов доз AstraZeneca уже законтрактовала Еврокомиссия для всего Евросоюза.

Всего совокупно на уже занятых этими тремя вакцинами рынках, а также на тех, которые потенциально ещё можно быстро занять, можно реализовать до полутора миллиардов доз вакцины.

В мире живёт почти 8 миллиардов человек. Чтобы надёжно остановить пандемию, надо вакцинировать минимум половину — 4 миллиарда. 1,5 миллиарда уже поделено. Остаётся 2,5 миллиарда. Из них на Китай с его полутора миллиардами населения понадобится не менее 800 миллионов доз вакцины. Зная же дисциплинированность китайцев и понимая, что на свой рынок Пекин никакую чужую вакцину не пустит, можно предположить, что только за счёт внутреннего потребления китайцы сумеют реализовать порядка миллиарда доз вакцины.

Почему в Украине запретили «Спутник V» и что из этого выйдет? © Правительство Буэнос-Айреса | Правительство Буэнос-Айреса | Перейти в фотобанк

То есть китайская вакцина потенциально может претендовать на 40-60% от общей первоначальной ёмкости рынка, оставив трём остальным (включая российскую) около половины рынка на всех, то есть процентов по 16-17 на каждого, если делить поровну. Причём эта часть рынка уже почти полностью разделена, и рассчитывать серьёзно увеличить свою долю никто не может.

Запад, конечно, продолжил бы гнобить и российскую вакцину. Частично и продолжит, несмотря на то что уже даже ВОЗ признала её эффективность и безопасность.

Но 2-3% рынка, которые можно откусить в свою пользу за счёт выдавливания России, не идут ни в какое сравнение с теми 15-20% глобального рынка, которые ещё можно откусить у Китая. Кроме того, Россия удачно договорилась с AstraZeneca о совместном выпуске комбинированной вакцины. То есть от клеветы на «Спутник-V» начинают потенциально страдать англо-шведы, захватившие рынок Евросоюза. Ведь если российская вакцина вызывает подозрения, то и комбинированная будет под подозрением.

Между тем комбинированную именно потому и создают, чтобы усилить свои позиции на рынке, сославшись на объединение в одной вакцине позитивных качеств двух. В конце концов, вакцинирование от гриппа производится каждый год. Американцы и немцы заявляют, что их вакцина от ковида будет надёжно защищать организм полгода, после чего требуется повторная вакцинация. Россия даёт на «Спутник-V» двухлетнюю гарантию. Китайцы никаких сроков не называют.

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

Понятно, что европейскому агентству трудно выступить против европейско-американской Pfizer. Поэтому её выносят за скобки обсуждения и практически не поминают, делая акцент на достоинствах российской вакцины, перспективах совместного проекта и почём зря клеймя потенциального китайского конкурента.

Что ж, пусть европейцы стараются. Будет ли совместная вакцина, или не будет, а «Спутнику-V» они делают неплохую рекламу, одновременно выступая не только против китайского конкурента, но и косвенно против германо-американского. Причём сама Россия никого не обижает, конкурирует честно и предлагает выбрать лучшее предложение на рынке, объективно оценив возможности всех вакцин.

А что европейцы сменили гнев на милость и теперь уже вроде как не против российской вакцины, так мы всем всегда предлагали вместе разрабатывать и потом вместе зарабатывать, кто (хоть и с опозданием) сообразил, что это действительно выгодно, тот выиграл вместе с нами. Впрочем, китайцы тоже не проиграют, у них реально очень большой собственный рынок + контролируемые ими рынки. А вот американцев, возможно, удастся серьёзно подвинуть.