Я знаю людей, которые на американских выборах болеют за Трампа. Потому что он за традиционные ценности, против противных демократов. А еще заявлял, что хочет поладить с Россией

Некоторые из них до сих пор внимательно следят за перипетиями позиционной борьбы в Вашингтоне и активно рассчитывают на то, что 6-го января республиканцам удастся провалить утверждение Конгрессом коллегий выборщиков. И, таким хитрым способом, произвести Трампа в президенты.

Я знаю людей, которые на тех же выборах болеют за Байдена. Потому что Байден будет проводить политику Обамы, а ничто вернее не разрушало США, чем эта политика. Они уверены, что республиканцы свой шанс оспорить результаты выборов уже упустили и теперь Байдену осталось только дождаться 20 января, чтобы официально вступить в должность. При Байдене США попытаются «поджечь» Россию по периметру — Безпалько © РИА Новости, Нина Зотина

Обе эти команды «американоведов» не правы. И Байден ещё окончательно не победил, и Трамп окончательно не проиграл. Безусловно, у «сонного Джо» сейчас больше шансов на то, что он будет провозглашён очередным президентом США. Также несомненно, что у республиканцев есть теоретическая возможность сорвать конституционную процедуру провозглашения Байдена избранным президентом (хоть это и не значит, что президентом автоматически станет Трамп).

Что от этого изменится? Практически ничего.

Если демократам удастся довести дело с фальсификацией выборов до конца и инаугурация Байдена состоится, это будет началом нового напряжённого этапа борьбы. В этой борьбе обе стороны уже вышли за пределы сугубо юридической процедуры и готовы к дальнейшей делигитимации власти и радикализации своих сторонников. Обе стороны всё ещё пытаются сломать оппонентов и получить всю Америку. Но с каждым днём всё очевиднее, что без горячей гражданской войны это не удастся.

Даже простой раздел США на два государства не может пройти без столкновений. Это при том, что разделиться республиканцам и демократам проще, чем жить вместе. Если же им придётся делить метрополию американской империи, то в некоторых штатах придётся вычищать довольно крупные массы населения, политически враждебного утвердившейся в них власти.

С учётом того, что армия, полиция, национальная гвардия и бюрократические структуры как федерального центра, так и отдельных штатов также рискуют расколоться, более-менее серьёзные столкновения в ходе политических зачисток неизбежны. Минюст США хочет конфисковать недвижимость Коломойского © скриншот с видео "24 канал"

Но, повторяю, пока что обе стороны пытаются сохранить за собой всю Америку. Это требует полного подавления (не только политического, но и экономического) противоположной стороны. Поэтому борьба за власть идёт любыми способами. Нелегитимному выигрышу Байдена противопоставлено нелегитимное сопротивление Трампа. Уже нелегитимное, но пока не силовое.

Стороны пытаются объехать друг друга на кривой кобыле американского юридического крючкотворства (по принципу: все знают, что Аль Капоне — гангстер, но посадить его можно только за неуплату налогов).

Вряд ли сторона, проигравшая вышедшую за пределы легитимности юридическую борьбу, согласится со своим поражением и откажется от силового противостояния. Как я писал выше, речь идёт не только о политическом, но и о экономическом обнулении проигравшего. Тем не менее, есть шанс, что ещё несколько месяцев, несмотря на нарастание уличного насилия, они будут вести квази юридическую борьбу.

Это время будет использовано, во-первых, для дальнейшей радикализации масс и создания отрядов боевиков.

Во-вторых, чтобы по максимуму перетянуть на свою сторону федеральные бюрократические и силовые структуры. Их сотрудники весьма трепетно относятся к единству США (поскольку работу им даёт именно федеральный центр) поэтому, чтобы получить их поддержку необходимо представить своего противника разрушителем этого единства.

В общем, кто сумеет представить свои действия более юридически корректными и заставит соперника первым перейти к насилию, может рассчитывать на получение решающего преимущества в гражданском конфликте за счёт поддержки федеральных структур, которые официально объявят оппонента мятежником.

Однако всё вышеперечисленное имеет значение только с точки зрения внутренней политики США. С точки зрения внешней политики ничего не изменится, какой бы из противостоящих лагерей не победил. Не будет изменений и в период квази юридического противостояния, сколько бы он ни продлился (от нескольких дней до нескольких месяцев). США могут отказаться от активной внешней политики, только если не просто перейдут в горячую фазу гражданской войны, но она затянется надолго, либо же если по итогам конфликта на месте США окажется два или больше государств. Ростислав Ищенко: Мир не может подготовиться к жесткому приземлению США по итогам кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

В случае же, если одной из команд удастся установить контроль над всеми США (пусть для начала и не полный, но при условии, что окончательный проигрыш их оппонентов, в течение короткого времени, не будет ни у кого вызывать сомнений), то преемственность американской внешней политики сохранится и мы практически не заметим изменений.

Дело в том, что внешняя политика даже в большей мере, чем внутренняя обусловлена экономическими интересами существующей системы. Государство, как правило, проводит её последовательно и настолько широко, насколько может себе позволить.

США проиграли борьбу за единоличную глобальную гегемонию. Поскольку глобальная гегемония была необходимым условием существования системы, её (системы) крах стал неизбежен в тот момент, когда стало ясно, что Вашингтон уже не в состоянии поддерживать своё абсолютное господство на планете. Остальное — вопрос времени, а не принципа.

Однако любая система, как правило, желает избежать своей гибели. Политическим системам чувство самосохранения присуще даже в большей мере, чем людям. Как может попытаться избежать гибели политико-экономическая система с США во главе? Сократить пределы своего мира. Построить абсолютную автаркию, во главе с США, торгующую с остальным миром только при особой необходимости и только при посредстве США.

В таком случае для США принципиально ничего не изменится, изменятся только размеры американской империи. Она будет охватывать не весь мир, а полмира или четверть мира.

США ведь и так уже пришли к пределу расширения системы, чем и вызван системный кризис, который переживает человечество. Американская элита избрала не путь выхода из кризиса, а путь его затягивания за счёт каннибализма всех остальных элементов системы, начиная от самых периферийных и заканчивая ближайшими союзниками США.

Понятно, что этого праздника жизни на долго бы не хватило, но нынешнему поколению американской элиты это давало надежду умереть раньше, чем система окончательно рухнет, а следующие поколения пусть выпутываются сами, как знают. Глядишь, им повезёт и случится что-нибудь непредвиденное (как в своё время развалился СССР, позволив американской системе на 20 лет отложить кризис). Ищенко о главном: Россия и США готовятся к войне? © кадр из видео Украина.ру

Россия и Китай оказались слишком сильными. Они не только устояли под американским давлением, но и притупили к созданию сфер своих исключительных экономических интересов на развалинах скукоживающейся американской империи. Остановить рост российско-китайского мира и сворачивание мира американского обычными средствами США были не в состоянии. Война тоже не подходила, из неё США не вышли бы победителем в любом случае (скорее всего проиграли бы все, но США проиграли бы безоговорочно).

Оставалось принудительное создание из оставшегося ещё подконтрольным мира автаркии.

Именно поэтому США начали разрушать систему международного права, а разрушив её принялись принуждать своих союзников к отказу от выгодных контрактов с Россией и Китаем и заключению невыгодных с США. Речь идёт не только о газовой сфере, хоть вакханалия вокруг «Северного потока — 2», несостоявшегося «Южного потока» и пришедшего ему на смену «Турецкого потока» говорит за себя.

США пытаются полностью замкнуть на себя в экономическом и торговом плане обе Америки, Европу, большую часть Африки и Азии, Японию и Австралию с Новой Зеландией. Если эти экономики потеряют всякую связь с российско-китайским миром, то невыгодность закупок сырья и оборудования по предлагаемым американцами, в разы завышенным, ценам не будет ощущаться столь остро.

Потенциальные конкуренты, имеющие преимущество в виде более низких цен на сырьё и материалы будут исключены из американской экономической системы. Цены всем продиктует вашингтонский «Госплан» и они будут такими, чтобы все экономики американской зоны постепенно умирали в пользу США.

Это даже не как в лодке посреди океана, где вначале все едят первого, а затем последний съедает предпоследнего. США планируют съесть всех по-очереди и ни с кем не делиться.

Загвоздка только одна — как разорвать выгодные слишком многим экономические связи с Россией и Китаем и заставить страны проводить самоубийственную политику? Мало кто готов, как Украина, добровольно отдать всё Америке, терпеть от неё издевательства и унижения, лишь бы США были довольны. Кулеба ожидает «рок-н-ролла» от отношений Украины и США © Facebook, Dmytro Kuleba

Для решения этой проблемы США провоцируют конфликты, не обязательно политические, но всегда хозяйственные. В ходе этих конфликтов, они либо принуждают своих сателлитов отказаться от экономического сотрудничества с Россией и Китаем, обещая то же самое, но по лучшим ценам (кода же обещание не выполняется, бывает уже поздно). Либо, при помощи подконтрольных им международных судов и арбитражей создают ситуацию, а которой ни один контракт не может нормально действовать — его условия могут быть в любой момент пересмотрены в нужную США сторону. Это делает торговлю невыгодной России и Китаю и заставляет их отказываться от рынков некоторых стран.

Наконец, санкции имеют целью не «наказание» России или Китая за что-то, политическое содержание (попытку сохранить американскую гегемонию) они тоже потеряли, но при помощи давления на частные компании, разрывают экономические связи там, где смогли устоять государства. Главное — собрать в зону американской автаркии как можно больше платежеспособных или ресурсопривлекательных стран, закрыться в ней и ждать, что России и Китаю для развития не хватит оставшегося мира.

Пока у американцев получается не очень. Они уже потеряли большую часть Азии, несколько экономик Латинской Америки (в оставшихся под условным контролем их позиции оспариваются) и практически всю (за редкими исключениями) Африку. Подконтрольные им страны постсоветского пространства — обременение: чтобы съесть, их вначале откормить надо. Поэтому американцы не особо вмешиваются в процессы, идущие в Белоруссии и Молдавии.

С одной стороны, неплохо создать России новые проблемы, а с другой — пусть лучше это бремя на себя взваливают поляки, прибалты, румыны. США готовы разве что денег подкинуть и то больше за счёт ЕС.

Принципиальным для Америки является удержание в своей орбите Европейского Союза. Без этого США не удержат Японию, Австралию, Новую Зеландию, остатки своих плацдармов в Африке и Латинской Америке, а с одними лишь Канадой и Мексикой система не работает.

Россия действует на европейском направлении куда терпеливее и взвешеннее, чем Китай на азиатском. Американцам удалось поставить под вопрос созданную Пекином зону свободной торговли, осложнив политические отношения Китая с Токио, а также спровоцировав торговую войну Поднебесной и Австралии.

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Для них, как когда-то для Украины, закрывается возможность работать и с Востоком, и с Западом одновременно.

Уже сейчас можно сказать, что ни России, ни США не удастся перетянуть на свою сторону все страны ЕС. Однако принципиальным здесь является вопрос, какой выбор сделают, вернее как разделятся в своём выборе страны ядра ЕС: Италия, Германия, Франция, Австрия и Бенилюкс. Причём первостепенную важность имеет позиция трёх первых.

Если они пойдут за Россией, закусывать на европейском континенте американцам будет нечем и они потеряют к нему интерес, ограничившись работой с Великобританией и Скандинавией. Если они пойдут за США, то американский мир, в урезанном виде, простоит ещё какое-то время. Если разделятся в своём выборе, то Европу ждёт раскол и возможно даже европейская (с претензией на мировую) война.

Отменить этот сценарий может только длительная и тяжёлая гражданская война в США. Если же Байден быстро схарчит Трампа или Трампу удастся прихлопнуть Байдена, ничего принципиально не изменится. В этом отношении обе группировки американской элиты уже сделали выбор, и он у них серьёзно не отличается. Поэтому, кстати, Байден уже несколько раз заявил, что в основных чертах готов продолжить внешнюю политику Трампа.

Так что пожелайте им обоим удачи в Новом году. Пусть помнят, что движение — всё, конечная цель — ничто.