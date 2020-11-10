Люди моего поколения помнят карикатуру из школьного учебника «Антанта под маской мира»: из-под улыбающейся маски выглядывает звероподобный и явно агрессивный капиталист

Похоже, Украина видит себя именно в такой роли — внешне миролюбивой, но готовой к нападению при первом удобном случае.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байдена, но признаки готовности к обострению ситуации на Донбассе проявлялись и ранее. В частности, украинская делегация в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) демонстрирует абсолютную незаинтересованность Киева в реальных позитивных подвижках — так в делегацию был специально включён украинский блогер Алексей Арестович, широко известный своими антидонбасскими и антироссийскими заявлениями; например, призывал считать Россию «улусом Золотой Орды».

«Нам необходима пауза на несколько лет, до второго раунда войны с Россией, который, в том или ином виде, обязательно будет, — год назад в ток-шоу "Говорит великий Львов" говорил о Минских переговорах Арестович. — Для нас это было бы хорошо, если бы мы сосредоточили свои усилия на развитии страны, экономики и создании мощной системы обороны, которая была бы способна выдержать этот раунд». Теперь Арестович в затягивающих время переговорах будет участвовать лично.

Можно вполне согласиться с резкой оценкой персонажа, которая дала Арестовичу украинская журналистка Ольга Шарий: «Я помню всю ту атмосферу 14-15 годов. Я помню тот розжиг, ненависть, фейки. Это все было сделано руками Казанского, Арестовича, Тымчуков всяких и Бутусовых. Именно от них мы узнали о тупой вате, о том, что есть не такие; те, кто должен сидеть за колючей проволокой и кого нужно гасить как тараканов дихлофосом. И вот тут просто мразь, лжеца, пропагандиста отправляют ДОГОВАРИВАТЬСЯ». (орфография автора)

Страх и ненависть в Украине. Власть назвала Донбасс «опухолью» © Y27 / wikimedia.org

Когда это время выиграно, можно соглашения не выполнять. Вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников настаивает: «По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины <…> В практическом плане это означает пересмотр Минского процесса и адаптацию рамок нынешнего диалога с учетом геополитических реалий. Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности».

Следовательно, украинская линия на дезавуирование Минских соглашений не подразумевает плодотворный диалог, и перед Арестовичем в принципе не стоит задача хоть как-то содействовать успешным переговорам. Это лишь способ ввести в переговорный процесс человека, который будет вести информационную войну, всемерно пропагандируя украинскую точку зрения на пересмотр Минских соглашений.

Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Разумеется, в реальности всё не так гладко, как трубят киевские пропагандисты, и чем не стесняется попрекать Зеленского ультраправая оппозиция. «На протяжении этого года не закупили ни одного снаряда, — говорит Александр Турчинов, который при Порошенко возглавлял СНБО Украины, — Это для нас жизнь, это для нас защита — ни одной ракеты не заказано, ни одной «Ольхи» не заказано… Господин Зеленский, я еще раз вам напоминаю: война не закончится пока мы не освободим последний метр украинской земли. Пока последний российский солдат будет или уничтожен или выброшен за границы Украины. Только тогда можно говорить о завершении войны».

«Мы можем говорить о том, что программа по "Нептуну" выполнена в этом году не будет, — сообщил журналистам руководитель фракции партии «Голос» и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, — В начале года говорили о трех дивизионах, это минимально необходимое количество для того, чтобы закрыть наш берег от кораблей, потому что других средств сдерживания кораблей у нас нет. Потом говорили о дивизионе, который якобы будет поставлен на вооружение до конца года. На сегодняшний день в лучшем варианте сможем поставить лишь одну батарею, и то, если это будет делаться впопыхах…»

Руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия вынужден признать, что украинская армия ещё весьма от оптимального состава. «До 40% нашей армии — это не боевой состав. Из них порядка 25% — люди, которые просто берут одни бумаги и носят в другую комнату, — поведал парламентарий в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", — Об этом непопулярно говорить, но надо понимать, что для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная… Нам нужна стопроцентная контрактная армия, очень хорошо вооруженная, имеющая ракетную программу, имеющая флот».

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины

Нельзя сказать, что в России стратегии Киева не видят и не понимают. Российский сенатор и политический эксперт Алексей Пушков указывает: «Заявление Зеленского о строительстве военно-морских баз, которые по сути станут базами стран НАТО, получение кредитов в Британии под военные цели, открытые контакты президента с шефом МИ-6, другие заявления членов руководства Украины говорят о том, что какая либо нормализация отношений с Украиной или даже движение в этом направлении в обозримой перспективе — при президентстве Зеленского — невозможны… У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины».

Удобный момент, по мнению Киева, может наступить, когда Россия настолько будет поглощена внутренними проблемами, что не сможет эффективно защитить ни республики Донбасса, ни крымский полуостров. Естественно, такая ситуация может возникнуть только в результате большой внутренней смуты, над провоцированием которой сейчас работают как извне, так и внутри РФ.

Байден и Зеленский, Кравчук и Донбасс. Главное на неделе 30 октября — 6 ноября от экспертов © REUTERS, Mark Makela Влад Шурыгин, — Мы потеряли Украину, сейчас очень сложная ситуация в Белоруссии, мы видим, что по всему периметру идет взлом, и пока серьезного, эффективного лекарства против этого у нас нет».

Киев выжидает удобного момента, а потому тянет переговоры и стремится максимально вооружиться для нападения. Ну, а пока, чтобы не терять попусту время, накачивает население антироссийской пропагандой — в реальный ущерб самому этому населению. Так 28 октября Кабинет министров Украины разрешил использовать средства коронавирусного фонда на производство «патриотических сериалов». Под словом «патриотизм» в данном контексте надо понимать обычную русофобию в виде новых кинопасквилей на жителей Донбасса, восхваление бандеровцев и обличение России, которая якобы всю свою историю угнетала Украину.

Создание необходимых запасов пушечного мяса — задача не менее важная, нежели вооружение его пушками и ракетами.