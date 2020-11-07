Обвинения в адрес Хашима Тачи показывают, что США могут сдавать своих ставленников

Президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи объявил о решении сложить свои полномочия. Это случилось сразу после того, как Специальный трибунал по Косово, расположенный в нидерландской Гааге, официально обвинил его в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они были совершены в период 1998-1999 годов — в ходе борьбы против югославского правительства, которую проводила террористическая организация Армия освобождения Косова, опиравшаяся на поддержку Запада и международных исламистских структур.

Специальная прокуратура по Косово вменяет Хашиму Тачи причастность к убийствам, насильственному исчезновению людей, преследованиям и пыткам. Такие же обвинения выдвинуты группе его соратников по АОК — включая бывшего спикера косовского парламента Кадри Весели. В Специальной прокуратуре отметили, что высокопоставленные преступники неоднократно пытались помешать работе суда. Они задействовали для этого свои широкие международные связи, апеллируя к давним покровителям в Европейском Союзе и США. Однако председатель Европейского парламента Жозеп Боррель демонстративно поддержал действия Специального трибунала и Специальной прокуратуры по Косово. Что, вероятно, и послужило толчком к публичной капитуляции Тачи.

Почему же это произошло только сегодня? Обвинения в адрес одного из лидеров АОК звучали еще с середины девяностых, когда Хашим Тачи, также известный по кличке «Змей», был приговорен югославским судом в десяти годам заключения за террористическую деятельность. Она началась еще в 1993 году, когда бывший студент Приштинского университета, изучавший там философию и историю, уехал на учебу в швейцарский Цюрих. Молодой косовар быстро включился в деятельность албанских эмигрантских кругов, обеспечивая косовское подполье оружием и финансами. Образование и знание языков выделили Тачи из круга своих соратников, и западные спецслужбы выбрали вчерашнего студента в качестве ключевой фигуры для контактов с Армией освобождения Косова, созданной под их же контролем — в качестве продолжения политики раскола и уничтожения Югославии. «Юнистан»: двадцать лет «независимому» Косово © РИА Новости, Марко Кужавич | Перейти в фотобанк

Именно Хашим Тачи возглавлял официальную делегацию АОК на международных переговорах в Рамбуйе, и снискал особое расположение главы американского Госдепартамента — получив еще одно прозвище: «любимец Мадлен Олбрайт». Параллельно националисты создавали разветвленную сеть криминального бизнеса, основанного на контрабанде сигарет, наркотиков и оружия. Кроме того, представители АОК занимались рэкетом, бандитизмом и торговлей людьми, что снискало им особенно мрачную славу. Эти преступления приносили огромный доход, который позволял финансировать террористические атаки в Косово, а также способствовал личному обогащению террористов.

Тесные связи с западными спецслужбами позволили Тачи избежать ответственности за преступления. После американской агрессии против Югославии он превратился в респектабельного политика, возглавил Демократическую партию и стал одним из лидеров марионеточной республики Косово — занимая должности министра иностранных дел, премьер-министра президента этого западного протектората. Хотя реальная власть в крае всегда принадлежала иностранному военному контингенту, который базируется на гигантской военной базе США «Бондстил». Главные европейские изуверы и их покровители. О чём свидетельствует суд над лидерами Косово © AFP, Armend NIMANI

Но старые дела «Змея» создавали ему проблемы. Родственники похищенных и погибших людей требовали расследовать преступления, о которых впервые публично рассказала прокурор Международного Трибунала ООН по бывшей Югославии Карла дель Понте. Именно она обвинила Хашима Тачи в торговле человеческими органами. Согласно книге дель Понте, прокуратура получила информацию о том, что АОК похитила с этой целью около 300 сербов, цыган и албанцев — вскоре после того, как в край вошли войска НАТО.

По данным дель Понте, у похищенных забирали почки и сердце, переправляя их в Европу, Турцию и Израиль. Причем оставшиеся с одной почкой пленные содержались в ожидании клиента, желающего получить их вторую почку. Прокурор провела собственное расследование и нашла дом, где проводились операции по изъятию органов — в нем оставались следы крови, остатки медикаментов и перевязочных средств. Влиятельная организация Human Rights Watch назвала эти обвинения «серьёзными и заслуживающими доверия», требуя провести расследование под международным контролем. Однако Тачи, который занимал тогда пост косовского премьера, благополучно спустил дело на тормозах.

Обвинения дель Понте поддержал депутат ПАСЕ от швейцарской Либеральной партии Дик Марти. Он опубликовал на сайте Совета Европы доклад о преступлениях Армии освобождения Косово, где назвал Тачи руководителем «криминальной группы косовских албанцев, которые занимаются контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов».

Марти представил Совету Европы доклад о торговле органами, которую курировал начальник медицинской службы Армия освобождения Косова Шарип Муджа, занимавший должность политического советника Хашима Тачи. По мнению швейцарского политика, руководитель Косово возглавлял организованную преступную группировку, ответственную за системные преступления, которые требовали немедленного расследования и публичной огласки.

Однако поддержка США делала Тачи неуязвимым. Так было до самого последнего времени — пока специальные следственные органы в Гааге не начали заниматься давно известными обвинениями в адрес президента непризнанной республики Косово. По мнению аналитиков, такое внезапное прозрение стало результатом новой американской политики на Балканах, которая предусматривает попытку примирить между собой Приштину и Белград. Этот процесс был запущен в результате состоявшихся в Вашингтоне переговоров, и устранение одиозных политических фигур из числа бывшего руководства Армии освобождения Косово, очевидно, должно придать ему новый импульс. Хотя в случае победы Байдена все может отыграться назад — ведь криминальный «любимец Олбрайт» всегда пользовался покровительством демократической администрации США, которая и привела его к власти в далеком 1999 году. Косово отменило 100% пошлины на сербские товары © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Как бы там ни было, это история является поучительным примером для лидеров постмайдановской Украины — где как раз накануне начали признавать паспорта республики Косово, несмотря на заявления о борьбе с сепаратизмом и нерушимости европейских границ. Преступления против человечности, совершенные националистическими «активистами» и военными, тоже не имеют никаких сроков давности. Их объективное расследование пока невозможно — потому что ультраправые ветераны АТО остаются неприкасаемыми для правосудия Украины, а западные политики покрывают этот террор молчанием, исходя из своих собственных корыстных интересов.



Но интересы меняются — и придет день, когда внезапно прозревший Запад может потребовать к ответу украинских побратимов Хашима Тачи.