«На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе. Возможно, это главное для нас», — говорится в сообщении, которое приводит агентство ТАСС.
Две недели назад представители ДНР и ЛНР продемонстрировали на заседании ТГК свою «дорожную карту», предложив украинской стороне согласовать ее. Документ состоит из 15 пунктов, которые содержат развернутый план имплементации «Минска-2» и даже некоторые коррективы соглашения. Он должен быть утвержден Верховной Радой, после чего в течение 3 дней стороны представляют списки на обмен пленными. В течение 15 дней обмен производится. В десятидневный срок утверждается план по разминированию на 19 участках, и делегация приступает к работе над глобальным проектом: саперы должны будут очистить от мин территорию вдоль всей линии разграничения. Одновременно производится развод сил и средств в указанных зонах и вырабатывается схема общего разведения войск.
В течение 30 дней президент вносит закон о внесении изменений в Конституцию Украины, согласно которому в составе Украины появляются Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в таковом статусе существуют до 2050 года. Полномочия местных властей и специфика самоуправления регулируются дополнительным украинским законом. При этом конституционная норма и дополняющий ее законодательный акт не могут быть изменены без согласия жителей ОРДЛО. Свою волю они должны будут выразить на референдуме, который нельзя провести раньше 2045 года и позже 2049 года.
«Дорожная карта» также предусматривает корректировку принятого при Порошенко закона об особом статусе ОРДЛО. Вся полнота власти принадлежит местным органам всех уровней. Они же решают ключевые для районов вопросы, связанные с судебной властью, ролью русского языка, силовыми структурами, экономическими отношениями с внешним миром, в том числе и с Россией. Следующие пункты касаются проведения выборов, формирования Народной милиции, вывода иностранных вооруженных формирований, передачи границы под контроль Украины и некоторых других аспектов. Кроме того, в документе содержится требование отменить или переписать три закона: об образовании, реинтаграции Донбасса и государственном языке. Важный аспект: национализированные предприятия будут возвращены украинским собственникам. В более мелкие детали вдаваться не стану, поскольку принципиального значения они не имеют.
По сути дела перед нами новая редакция Минских соглашений, которые выглядят как компромисс. Нет привязки сроков передачи границы к особому статусу, который становится временным, а не постоянным: сроком на 30 лет. Все остальные пункты, выписанные с завидным тщанием, по сути не отличаются от положений «Минска». Предложения народных республик, поддержанные Москвой, — это приглашение к диалогу на менее жестких условиях, нежели раньше, однако оснований считать, что оно будет принято, как не было, так и нет.
Позиция Киева хорошо известна — она в корне противоречит духу и букве Минских соглашений, которые в новой редакции сохранили свою базовую основу. Украинские медиа уже пишут о том, что сделанные уступки — это ничего не значащая косметика, что отчасти верно, поскольку ни население ДНР и ЛНР, ни их власти от своих политических взглядов на отношения с Украиной не отказывались.
И тем не менее, сделанный шаг — это попытка встряхнуть переговорный процесс, который украинская сторона уже давно загнала в тупик. Через неделю, когда делегация Украины представит собственную «дорожную карту», станет ясно, что из предложений Донецка и Луганска для нее является приемлемым. Хотя, я думаю, что мне уже известен ответ на этот вопрос. Почти ничего.