Сегодня глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук подтвердил то, о чем сообщил пару дней назад полпред России в Контактной группе Борис Грызлов: власти Украины через неделю подготовят план действий по достижению мира в Донбассе

«На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе. Возможно, это главное для нас», — говорится в сообщении, которое приводит агентство ТАСС.

Новый формат: Кравчук высказался о «Минске 3» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В течение 30 дней президент вносит закон о внесении изменений в Конституцию Украины, согласно которому в составе Украины появляются Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые в таковом статусе существуют до 2050 года. Полномочия местных властей и специфика самоуправления регулируются дополнительным украинским законом. При этом конституционная норма и дополняющий ее законодательный акт не могут быть изменены без согласия жителей ОРДЛО. Свою волю они должны будут выразить на референдуме, который нельзя провести раньше 2045 года и позже 2049 года.

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Позиция Киева хорошо известна — она в корне противоречит духу и букве Минских соглашений, которые в новой редакции сохранили свою базовую основу. Украинские медиа уже пишут о том, что сделанные уступки — это ничего не значащая косметика, что отчасти верно, поскольку ни население ДНР и ЛНР, ни их власти от своих политических взглядов на отношения с Украиной не отказывались.

И тем не менее, сделанный шаг — это попытка встряхнуть переговорный процесс, который украинская сторона уже давно загнала в тупик. Через неделю, когда делегация Украины представит собственную «дорожную карту», станет ясно, что из предложений Донецка и Луганска для нее является приемлемым. Хотя, я думаю, что мне уже известен ответ на этот вопрос. Почти ничего.