Законопроект о запрете георгиевской ленточки, который Сейм Латвии готовится принять в третьем и окончательном чтении, несостоятелен не только с морально-нравственной точки зрения. Он лишен правовых оснований. В обосновании законопроекта сказано, что нормы закона призваны оградить граждан республики от российской пропаганды

Но ни один человек в твердом уме и здравой памяти, украсивший свою одежду ленточкой, не станет утверждать, что он сделал это с целью распространять пропаганду. Это дань памяти тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, кто отдал свою жизнь, чтобы избавить мир от нацистской заразы. То есть фактически доказать состав преступления, прописанный в законопроекте, невозможно.

Именно поэтому можно утверждать, что законодательный акт работать не будет. Владимир Линдерман: В Латвии было много добровольцев, поехавших защищать Донбасс © из личного архива В.Линдермана

Тем не менее, он не становится от этого менее оскорбительным по отношению к тем, кто одержал великую Победу. Его принятие станет одной из самых позорных страниц в истории латвийского парламента. И можно предположить, что это решение готовится не просто так, не из желания досадить России.

У Латвии есть серьезные причины не ворошить прошлое. Сенатор Константин Косачев на своей странице в Facebook напомнил о том, что Латвия — это страна, в которой в годы Второй мировой войны евреев в процентном отношении погибло больше, чем где бы то ни было в мире: «89% латвийских евреев были уничтожены, из 80 тысяч в живых осталось несколько сотен».

Латышский легион СС совершил множество преступлений в Польше, Белоруссии, Псковской и Ленинградской областях России. По словам Косачева, достаточно вспомнить об операции «Зимнее волшебство» — тотальной зачистке мирного населения в белорусско-латвийском пограничье для блокирования советских партизан, когда создавалась 40 километровая «мертвая зона» и с этой целью было сожжено 430 деревень, вырезано 10-12 тысяч человек (преимущественно мирное население: женщины, старики и дети)».

Ранее депутаты Сейма уравняли нацистскую и советскую символику, объявив их одинаково преступной. Это единый тренд для европейских стран, которые пытаются переписать историю Второй мировой войны, чтобы стереть из памяти многочисленные факты сотрудничества с гитлеровской Германией, которое в Европе носило массовый характер. Но прибалтийские лимитрофы и Польша особенно активны на этом направлении.

Это объясняется еще и тем, что правда о происходившем в годы страшной войны стала одним из важнейших элементов внутренней политики России. Ее объединяющая сила крайне неприятна многим политическим силам в Европе, которые пытаются на различных международных площадках навязывать кощунственную ложь. 19 сентября 2019 года на сессии в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». Документ возлагает равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на «нацистский и коммунистический режимы». «Хотя я стал украинцем, польский язык был мне ближе». Как украинский географ организовывал дивизию СС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фактически эта резолюция развязала руки всем, кто хотел бы представить дело так, что европейские государства являются всего лишь жертвами нацизма и не участвовали в сговоре с Гитлером, не участвовали в военной кампании против России. В которой, кстати, хорошо помнят о национальных европейских подразделениях в составе гитлеровской армии: итальянцах, испанцах, финнах, голландцах, венграх, румынах и даже датчанах.

Борьба с Россией — это особый политический товар, который сегодня, может быть, уже не так востребован в Европе, как несколько лет назад, но покупатели на него все еще находятся. Прибалтика и Украина поставили его производство на поток.

На подобные действия на своей странице на сайте Государственной Думы ответил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовящееся принятие законопроекта в Сейме Латвии: «Латвийские парламентарии, по сути, занимаются глумлением над героями и ветеранами Второй мировой войны, над своими же предками. Особенно прискорбно, когда подобные инициативы принимаются в год 75-летнего юбилея Великой победы. К сожалению, прибалтийские коллеги продолжаются заниматься «торговлей русофобией» и преступным сведением исторических счетов».