Страны, если это по-настоящему живой организм, живут и выживают, испытывают дружбы и увлечения, проходят периоды испытаний и благополучия. Но главное, в чем нуждается страна, чтобы жители ее любили. Иначе она умирает

С Украиной, казалось бы, всё в полном порядке: толпы в веночках клянутся в верности Вiтчизне, патриотических песен и виршей несметно, а уж «Слава Украине» со всех трибун провозглашается многотысячно. А страна вымирает, и даже гимн-заклинание, что «шэ нэ вмэрла» не помогает. За короткую эпоху независимости страна потеряла почти треть населения и сегодня на 100 умерших приходится всего 52 новорождённых — то есть рождаемость на Украине почти вдвое меньше смертности.

Про уродов и людей. С кем разговаривать на Украине © rada.gov.u

О свежих послемайданных «достижениях» рассказывает, например, депутат Верховой Рады Ринат Кузьмин: «За 7 лет, на протяжении которых нас пытаются втянуть в НАТО и заставить воевать с Россией, мы имеем следующий результат: Украина находится на последнем месте по уровню экономики в Европе. Украина самая коррумпированная страна в Европе… Из Украины выехало почти 130 тысяч врачей, на Украине за последние 7 лет не построили ни одного речного пассажирского судна, вся авиастроительная отрасль не получила ни одного серийного заказа, 40% земель находятся в состоянии загрязнённости». И так далее, и тому подобное.

Не заладилось как-то сразу, и продолжается до сих пор. Видимо, насильственной украинизации и возвращения в обиход бандеровского флага оказалось недостаточно для построения процветающего общества. Осмелюсь предположить, не поможет и в будущем: что было мёртво изначально заклинаниями не оживить. Любовь к своей стране — это не казенный патриотизм, а деятельное созидание. Но созидание было подменено разворовыванием, как истинное государственное творчество — коррупцией, унитарностью, национал-симулякрами. Вот и доныне, под ставшим привычным ультрапатриотический визг, Украину разворовывает всё нарастающими темпами.

«Маленькая жирующая паразитирующая на стране прослойка олигархов и зеленых слуг, а также бывших министров, депутатов, президентов (их немного по отношению к многомиллионным нам) прожирает страну, прожирает нас, распродает, отдает в залог, в займы, экспортирует как рабочую силу», — с горечью констатирует украинский экономист Максим Гольдарб. Но дело, как мне кажется, несколько глубже ярких эмоций: жителям Украины не нужно своё государство, они его не любят — как и оно их.

В мире прекрасного: О «расцвете» национальной культуры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинский историк Александр Каревин приводит весьма показательный документ эпохи первой украинской государственности, о преемственности с которой так любят рассуждать сегодняшние киевские правители. «На интересный документ наткнулся. Отчёт о совещании украинских послов и председателей миссий 18-22 июня 1919 года, — рассказывает Александр Каревин, — Совещание состоялось в Вене под председательством Владимира Темницкого, тогдашнего петлюровского министра иностранных дел. Укродипломаты пришли к выводу, что "независимость Украины" — дело постепенное, достигнуть её сразу не получится, поэтому следует добиваться установления над Украиной протектората либо Англии, либо Америки. Протекторат Франции они посчитали невыгодным, а вот английский или американский — "с международной точки зрения неизбежен, с украинской — при определённых условиях — даже желателен". Собственно, вся суть "українських національно-визвольних змагань" 1917-1921 годов как раз и заключалась в поиске укровождями хозяина, которому бы они могли продать Украину с наибольшей выгодой для себя. Правда, в то время установить такой протекторат не получилось, ибо торговцев Украиной выбросили за её пределы. Зато получилось уже в наше время, спустя почти сто лет. Они своего добились».

Украинское государство системно торгует своей страной — вместе с ее жителями, природными ресурсами, а теперь уже и землей. И проку от такого государства лишь грабителям в законе: пока обычный украинский почтальон зарабатывает, условно говоря, 2 тысячи гривен, руководитель «Укрпочты» получает в месяц 2 миллиона. При этом ещё в конце прошлого года 82,7% украинских пенсионеров получали пенсию до 4 тысяч гривен, что было ниже фактического прожиточного минимума. Можно сколько угодно возводить высоченные флагштоки (с косым наконечником-трезубцем) или запускать герб из шариков (который, впрочем, тут же рухнул на Крещатик) однако факт остаётся фактом — Украина самая нищая страна континента.

Не слышны в мозгу даже шорохи. Влажные мечты националистов и сухие цифры украинской действительности © CC0, Pixabay Виктор Суслов. — Аргентина была вынуждена под давлением кредиторов продать огромные массивы своей земли иностранным владельцам. Конечно, они находятся в границах Аргентины, естественно, они огорожены. Это частная иностранная собственность, которая используется для производства сельхозпродукции».

Страна рядовому украинцу не принадлежит, а чтобы сотворить нечто толковое лично для себя — государство ему давно не помощник. Выращивать на огороде можно без государства, без государства создавать художественные ценности (для кого-то и камлания Вакарчука художественная ценность), государство не защищает от неонацистов на улицах и от мошенников в высоких кабинетах, не даёт достойного образования и достойной старости… Так зачем оно такое нужно, и самое главное — для кого?

И каждый последующий год украинской независимости — словно раскрутка плохого сериала: невероятные обещания, завышенные ожидания публики, зря потраченный вечер и неминуемое разочарование. Однако бездарный фильм уже просмотрен, а рекламное время в нем продано с большой выгодой. Остаётся пустота.