Алексей Навальный, один из российских блогеров, которого на Западе почему-то считают лидером оппозиции, заявил о своём намерении вернуться в Россию

Возможно, окажись он в США или в Великобритании, это заявление не имело бы никакого значения, ибо о нём бы никто не узнал. Но любовь к порядку подводила немцев всегда. Даже при Гитлере они дотошно фиксировали все пары обуви, комплекты одежды и золотые коронки, изъятые у узников концлагерей, перед отправкой их в газовые камеры. Потом немецкая строгая отчётность послужила, как на Нюрнбергском процессе, так и на судах над более мелкими нацистами, неопровержимым доказательством массово совершавшихся в Рейхе преступлений против человечности.

Вот и сейчас германская прокуратура дотошно зафиксировала заявление Навального, а СМИ его с радостью обнародовали. Теперь возникает вопрос, что с ним (с Навальным) делать?

С «отравленными Новичком» Скрипалями всё было ясно. Скрипаль-старший был британским агентом, которого англичане, после его провала и осуждения выменяли, он имел британское гражданство и вопрос его возвращения в Россию вообще не стоял. Его дочь — российская гражданка, добровольно или принудительно записала на камеру обращение, в котором заявила, что у них с отцом в Британии всё хорошо и возвращаться в Россию она не планирует, как не желает и встречаться с российскими дипломатами. Опираясь на эти факты Лондон имел достаточно возможностей для блокирования попыток Москвы установить контакт со Скрипалями.

Россия лишалась возможности провести объективное расследование «отравления», а британская сторона в своих лучших традициях, требовала, чтобы её обвинения были приняты без доказательств, которые якобы нельзя предъявить из-за их секретности.

Владимир Корнилов: После «дела Навального» Россия и Запад вступают в эпоху новой холодной войны © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как и следовало ожидать, если кто-то хочет найти «Новичок», он его найдёт и даже не будет особо заморачиваться объяснениями, почему блогер выжил после отравления боевым ОВ — оружием массового поражения (это, как если бы на него атомную бомбу сбросили в центре Омска, а никто бы даже не заметил). Выжил и выжил, может быть у него организм такой крепкий. И другие западные лаборатории подтвердили и ещё подтвердят наличие «Новичка», тем более, что никто не знает какие образцы, в каком состоянии и после каких манипуляций им передавались. Если бы Навальный умер или отказался возвращаться в Россию, всё было бы нормально. «Друзья и партнёры» требовали бы от нас покаяться в отравлении без предъявления доказательств.

Но Навальный решил вернуться. Не уверен, что немцы такой ход просчитывали. Он вполне в духе характера Навального, абсолютно уверенного в своей неуязвимости и безнаказанности и прекрасно понимающего, что история с отравлением делает его из маргинала непререкаемой иконой российской оппозиции. Попробуй теперь кто-то из конкурентов выступить против «едва выжившей» жертвы режима. То есть его капитализация, как российского оппозиционера, резко возрастает. Но возрастает она только в Москве. На Западе через год-другой, когда шум вокруг него уляжется, а все нужные и ненужные санкции против России будут введены, о нём забудут. А забытым не платят. В лучшем случае их не убивают, но могут и убить, а то вдруг они болтать начнут. А так можно опять «кровавого тирана» обвинить. Дотянулся.

«В честь Навального»: глава европейской дипломатии предложил название для новых санкций против России © wikipedia.org Виктор Ющенко, который в 2004 году якобы умудрился слопать центнер диоксина (тогда ещё до «Новичка» на западе не додумались и те же немцы нашли в анализах Ющенко диоксин в лошадиных дозах) вернулся на Украину и никаких разоблачений не последовало. Но есть нюанс. Ющенко вернувшись на Украину стал президентом. Будучи таковым он получил абсолютный иммунитет от действий правоохранительных органов. Несмотря на то, что Виктор Андреевич неоднократно заявлял, что знает кто его отравил и что вот-вот расследование будет доведено до конца и правда будет явлена городу и миру, на деле он, пользуясь своей властью, расследование заблокировал.

Ющенко уклонился и от предметного сотрудничества со следователями генпрокуратуры Украины и от сдачи анализов украинским судебным медикам. Максимум, чего от него смогли добиться — разовой встречи со следователем, а также заявления его тогдашнего пресс-секретаря, что анализы Виктор Андреевич сдал, она их держит у себя в холодильнике и когда будет надо предъявит. «Не понадобилось» до сих пор. Наверное так и лежат в холодильнике.

В общем, история с Ющенко закончилась для немцев хорошо. Но Навальный — не президент России и не имеет шансов им стать. То есть, когда бы он ни вернулся, он станет предметом пристального внимания правоохранительных органов. На весь мир заявлено, что он жертва преступления с применением боевого ОВ. Даже если бы от России не требовали расследования этого ужасного преступления, всё равно прокуратура просто обязана была бы возбудить уголовное дело и выяснить истину.

С боевыми ОВ, капля которых может уничтожить целый город (хоть и не в состоянии убить Скрипалей и Навального) не шутят. Если «Новичок» действительно попал в организм блогера, необходимо выяснить как это произошло и откуда его взяли. Если привезли «друзья» Навального из-за границы — возникнут вопросы к пограничникам и таможне, а также к властям страны из которой был вывезен яд. Если утечка произошла в России, то необходимо выяснить откуда и как. В конце концов такие вещества хранят под семью замками и под строжайшей охраной.

Если «Новичка» вообще не было, надо узнать, чем же всё-таки блогер отравился и была ли это его собственная халатность или ему кто-то помог, а если помог, то кто и с какой целью.

«Я все ещё почти ничего не умею»: Навальный написал первый пост в Instagram после комы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Повторяю, если бы Навальный оказался в США или в Великобритании, я бы в такой ситуации за его жизнь ломаного гроша не дал. Его бы с семьёй уже бы увезли в неизвестном направлении, сказали бы, что по программе защиты свидетелей и больше бы их никто никогда не нашёл. И претензии не предъявишь, программа для того и существует, чтобы прятать надёжно. Показывать их живьём никто никому не обязан, а доказать, что их уже нет в живых никто не сможет.

Но Навальный в Германии и это меняет дело, тем более, что и на острие скандала находятся немцы, а выгодополучателями выступают американцы. В связи с этим США вовсе не надо, чтобы немецкая версия о «Новичке» была неопровержима. Вашингтону необходимо резко ухудшить отношения Берлина и Москвы.

Пока что германские политики пытаются выскочить из расставленного на них капкана, вынося решение о санкциях против России из-за Навального на рассмотрение всего ЕС (в расчёте на то, что кто-нибудь их да заблокирует или удастся ограничиться формальным расширением пакета санкций, не имеющим никакого реального значения). Хоть о «Северном потоке — 2» в контексте его приостановки в Берлине уже заговорили, но, как в германской политической элите, так и в среде большого европейского бизнеса, оппозиция такому решению крайне сильна и политики, продавливающие санкции против СП-2 серьёзно рискуют. Причём не только своим политическим будущим.

Речь идёт о возможных потерях европейского бизнеса в десятки миллиардов долларов. За такие деньги даже в современной «цивилизованной» Европе убивают не задумываясь. Тем более в эпоху кризиса, когда каждая копейка на счету.

Кремль не примет Навального после возвращения блогера из Германии - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Но вот он вернётся в Россию. Здесь проведут анализы и заявят, что немцы, мягко говоря, ошибались. Но ведь Германия уже подключила к делу лаборатории других стран ЕС и они подтвердили заключение немецких военных токсикологов. То есть, Берлину надо будет либо стоять на своём, либо признавать, что в Германии была проведена фальсификация доказательств по делу Навального. Очень сомневаюсь, что немецкие политики выберут последний вариант. Такие скандалы уничтожают не одну карьеру (канцлер всё равно собирается на пенсию, может взять всё на себя). Такие скандалы уничтожают целые партии и наносят страшнейшие удары по политическим системам. Так что Берлину будет выгоднее занять жёсткую позицию и стоять на том, что их заключения верны, а Россия сама что-то там фальсифицировала.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что такое противостояние будет значительно более длительным и будет разрушать отношения между странами куда надёжнее, чем невнятная история с «Новичком», доказательства применения которого в очередной секретны, а Россию обвиняют голословно. Сейчас ещё можно сказать, что хоть Навальный и был отравлен, нет прямых доказательств причастности российского государства к его отравлению и на этом закрыть вопрос, без того, чтобы кого-то конкретного обвинить. Но если начнётся «война анализов», то речь будет идти о престиже конкретных государств (России и Германии, да и всего ЕС). Здесь кто-то должен оказаться виновным.

Не может быть так, чтобы в разных лабораториях получились разные результаты и при этом никто не был виноват.

Даже не знаю как теперь немцам выкручиваться. Разве что самолёт с Навальным послать в Россию через Украину. В Киеве знают что делать в таких случаях.