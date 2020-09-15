Триста рабочих сумского трубного завода требуют отдать долги по зарплате

В Украине началась еще одна забастовка. Вслед за горняками Кривого Рога, портовиками Бердянска и рабочими придунайского Рени начали протестовать работники сумского завода утяжеленных бурильных и ведущих труб. Триста человек — половина трудового коллектива этого предприятия — прекратили работу, требуя от собственника возместить им хроническую задолженность по зарплате.

«Вслед за шахтерами Кривого Рога эстафету борьбы рабочих за своих права подхватила моя родная Сумщина. История достаточно типична. Завод построен в советские времена, а сейчас это частное предприятие с офшорными корнями на Кипре. Собственник выводит прибыль в офшор, и минимизирует расходы на заработную плату. Рабочие сидят без получки уже три месяца», — рассказывает о ситуации известный правозащитник и бывший депутат парламента Владимир Чемерис.

Владельцы задолжали людям около тридцати миллионов гривен — примерно по тридцать тысяч гривен на человека.

«Это продолжается с февраля месяца — завод не прекращает работу, она идет круглосуточно, в три смены. Идет отгрузка, товар уходит, заказы есть, а зарплаты — нет. Никто не хочет адекватно ответить на наши требования», — рассказывал на митинге Виталий Петренко.

Украинские владельцы завода, которые спрятались за вывеской кипрской компании, принуждают работать на них бесплатно. «Бастуют все!» В Украине постепенно возрождается классовая борьба © Facebook, Михаил Волынец

Хуже всего то, что выплата долгов находится сейчас под большим вопросом — по словам директора Сергея Шибистого кредиторская задолженность завода составляет около 200 миллионов гривен, и 10 сентября его счета заблокировали за долги. Продукция этого предприятия, ориентированная на добывающие и строительные компании, всегда пользовалась на рынке — так что сама эта ситуация вызвана теневыми схемами руководства, которое всеми силами пытается сэкономить за счет рабочих.

Проблемы отдельно взятого завода являются проблемами для всего города — поскольку он является одним из немногих стабильно работающих промышленных предприятий, уцелевших в ходе масштабного приватизационного распила девяностых годов. От его стабильной работы зависят множество жителей областного центра, который сам является законченным должником. На фоне забастовки в городе разгорается еще один социальный кризис. Компания «Сумыоблэнерго» предупредила о том, что 16 сентября она отключит от электроэнергии местный водоканал, задолжавший ей почти шесть миллионов гривен. А это уже с утра оставит сумчан без воды.

«Мы постоянно к ним обращаемся, ведем переписку и устные разговоры, однако пока что своевременной оплаты у нас нет. Как они говорят, у них нет средств для погашения долгов, не поступают средства от потребителей — как бытовых, так и промышленных предприятий», — рассказывает представитель «Сумыоблэнерго» Владислав Кисель.

Круг замыкается: усугубленный пандемией кризис разорил местный бизнес и уничтожил накопления жителей Сумской области. Они больше не могут оплачивать постоянно растущие коммунальные тарифы, и это делает должником местный водоканал. Выхода из ситуации нет, а расплачиваться за не придется все тем же неплатежеспособным горожанам, которые спешно наполняют сейчас водой кастрюли и ванны.

Украинской власти гораздо проще — она привычно делает вид, что никакой проблемы не существует. Владимир Зеленский дал накануне пространное интервью австрийской газете Wiener Zeitung, и ни словом не упомянул в них протесты украинских рабочих — предпочитая рассказывать о проблемах жителей неподконтрольных территорий Донбасса.

«У шахтеров на оккупированном Донбассе плохая ситуация: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены за воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, могут также возникнуть беспорядки», — сообщил иностранным журналистам украинский президент.

Между тем, в его родном городе (Кривом Рогу) вторую неделю продолжается подземная забастовка шахтеров, терпение которых иссякло уже давно — однако официальный Киев держит в этом конфликте сторону олигархов, не желая вмешиваться в эту совершенно неблаговидную ситуацию.

Между тем, положение украинских шахтеров наверняка шокировало бы австрийских читателей. Видеорепортаж журналистки Антонины Белоглазовой рассказывает о том, в каких условиях трудятся рабочие на шахтах самых богатых украинских олигархов. Криворожские горняки вынуждены отрабатывать смену в неоткачаном от воды забое, по щиколотку в грязи, работая на старом оборудовании, которое местами сохранилось здесь еще с тоталитарных времен трижды проклятого властями ССР.

Причём рабочим приходится покупать за свой счет ключи, молотки, запчасти и бензопилы — поскольку экономные владельцы не обеспечивают их даже необходимыми орудиями труда.

«Все обещают, что придет на шахту новый материал, новые лебедки, новые электровозы. Все завтраками нам кормят. Говорят, если хотите новое оборудование — тогда зарплату не ждите. Или зарплата, или новые материалы. Нарушают технику безопасности. Зарплаты — 8 и 11 тысяч гривен. Оставляем тут свое здоровье и рискуем жизнью непонятно за что. Такие деньги зарабатывает охранник, швея даже больше получает — 15 тысяч. Зимой коммуналка обходится в три тысячи гривен. Я зиму живу в долг. У каждого из нас кредиты. Хожу в супермаркет АТБ — выбираю, что по акции. Не могу себе нормального мяса позволить», — жалуется один из бастующих под землей горняков.

И на видео хорошо заметно, до какой крайности довели этих истощенных, отчаявшихся людей. Шахтёры против олигархов. Подземная забастовка на родине Зеленского © Facebook, Сергей Каплин

«Наше дело — труба» — грустно шутили перед журналистами бастующие рабочие в Сумах. И действительно, прокатившиеся по Украине стачки показывают, насколько ухудшилось положение работников на последних реликтах уцелевшей с советского времени индустрии, которые являются сейчас чем-то вроде уходящей натуры.

Собственники заводов решают свои проблемы за счет грабежа этих несчастных людей, а государство не собирается защищать их трудовые права. Даже больше: либертарианцы из числа «слуг народа» упорно проталкивают в парламент новый трудовой кодекс, полностью составленный в интересах работодателя. Хотя его положения сведут на нет большинство исторических завоеваний рабочего класса, возвращая людоедские антисоциальные порядки позапрошлого века.

Но эта ситуация подталкивает людей к протестам. И до конца года мы увидим в Украине еще не одну резонансную рабочую забастовку.