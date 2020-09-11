Но поскольку дипломатическое ведомство не выпускает заявления, которые не были бы согласованы его руководителем, мы с полным правом можем назвать Сергея Викторовича его соавтором.
Более того, абсолютно уверен, что если Владимир Владимирович и не редактировал это заявление, то, по крайней мере, был знаком с его содержанием и одобрение президента оно тоже получило. Слишком уж оно резкое.
С одной стороны, можно, конечно, вспомнить заявления МИД по делу Скрипалей и найти там аналогичные пассажи. Но дело в том, что в деле Скрипалей мы имели дело с Великобританией. Эта страна всегда занимала враждебную позицию в отношении России. Экономические связи Москвы и Лондона никогда не были стратегическими. Британия всегда была верным союзником США. Поэтому предупреждать её об ухудшении отношений можно было совершенно свободно — англичане очевидно стремились к их ухудшению, и даже если предположить, что операция со Скрипалями сорвалась, придумали бы что-то ещё.
Иное дело Германия. Москва шла на многие жертвы, скрупулёзно и аккуратно выстраивая с Берлином долговременные стратегические отношения. Сотрудничество в энергетической сфере давно переросло в общеэкономическое, а последнее стало перерастать в политическое сближение, с тенденцией к установлению долговременных союзных отношений.
Жёсткая позиция официального Берлина по «Северному потоку — 2», приведшая Германию к конфронтации с США, констатация немецким руководством неспособности США обеспечивать безопасность Европы и их переход из состояния экономического партнёра в статус конкурента, всё это и многое другое (включая общие российско-немецкие проблемы с Польшей) свидетельствовало о большом потенциале развития российско-германских отношений. И тут внезапно всегда предельно осторожная Москва ставит на карту плоды многолетних трудов, предъявляя Берлину не что иное, как ультиматум: либо доказательства по делу Навального, либо дипломатический конфликт с серьёзными последствиями для экономического и политического партнёрства.
С чего бы это?
Для начала напомню, что те, кто считал, что Москва всегда будет осторожничать и уступать, несколько раз имели возможность убедиться в ошибочности такого взгляда. В Кремле умеют выбрать момент для резкого и неожиданного удара, как, например, в августе 2008-го по Саакашвили (когда грузинская армия была разгромлена, а независимость Южной Осетии и Абхазии признана) или в марте 2014 года, когда было обеспечено возвращение Крыма в состав России.
Просто Россия занимает жёсткую позицию только тогда, когда абсолютно уверена в победе, а не как Трамп, пугавший Ким Чен Ына авианосцами, а в результате вынужденный договариваться на северокорейских условиях.
Германии жёстко, я бы даже сказал почти грубо, предложили подумать а неприятном будущем, если она не прекратит вакханалию с Навальным. Россия потребовала передачи ей материалов, свидетельствующих об отравлении Навального. Это нормальное требование, поскольку раз есть утверждение об умышленном характере отравления, необходимо провести расследование, а между Москвой и Берлином действуют соответствующие соглашения о правовой помощи.
Германия может предоставить анализы, образцы тканей и всё, что требует Россия. Но боюсь, что в таком случае будет быстро разоблачена ложь об отравлении Навального боевым отравляющим веществом. Германия может отказаться передавать данные материалы, но тогда она нарушит действующие соглашения, а Россия, как было заявлено МИД, воспримет действия Берлина как осознанную провокацию и примет ответные меры.
Впрочем, МИД России оставил Берлину крохотную лазейку, надо заткнуться и не отсвечивать, а выздоровевшего оппозиционера побыстрее отправить на родину. Вряд ли Германия сможет воспользоваться этой лазейкой, слишком много уже сказано о Навальном, дело уже выведено на уровень Евросоюза, замотать его в одиночку Берлин попросту не может. Но важно, что Германии предоставлены варианты на выбор, и теперь она может начинать с Москвой переговоры относительно взаимоприемлемого варианта выхода из кризиса.
Что же придало России такую уверенность? Ведь Москва явно рассчитывает на то, что под угрозой конфронтации Берлин поумерит свой пыл и постарается побыстрее закрыть тему с Навальным.
Как уже было сказано, в последние годы Германия по объективным причинам резко разошлась с США. Причём конфликт этот носит принципиальный характер и является неразрешимым в рамках существующих взаимоотношений. При этом надо иметь в виду, что США имеют серьёзное влияние на часть стран ЕС (особенно на восточноевропейцев), которые пытаются составить оппозицию германскому доминированию в Евросоюзе. Особенно выделяется в этом плане Польша, которая так же, как в 20—30-е годы ХХ века, пытается вытеснить Германию с позиции центрально-восточноевропейского регионального лидера, заменив её собой.
Польско-американский союз для Берлина довольно опасен. В одиночестве Германия ему противостоять не может, а Франция, выступающая партнёром Берлина в плане необходимости реформирования ЕС, является в то же время и конкурентом Германии. Макрон, к тому же, лично конкурирует с Меркель за персональный статус лидера ЕС. Союз с Францией ненадёжен, французская поддержка не гарантирована. Единственный надёжный союзник — Россия (хотя бы потому, что она сама является объектом атаки, как США, так и Польши). Только опираясь на сотрудничество с Москвой, Берлин может претендовать на передовые позиции в ЕС.
Раскручивая тему «отравления Навального», официальный Берлин явно пытался выторговать у России определённые геополитические уступки (неважно где: на Украине, на Балканах, мало ли где ещё). Однако внутриполитические оппоненты курса Меркель на сближение с Россией воспользовались случаем и развернули кампанию против «Северного потока — 2».
Меркель здесь действительно сильно подставилась. Западные СМИ много лет рассказывали местной общественности, что Навальный — главный конкурент Путина в России. Поэтому сообщение о его отравлении, вызвавшее у россиян здоровый смех и вопросы «кому он нужен?», повергло значительную часть западного общества в ужас — опять в Москве политических конкурентов убивают.
На этом фоне кампания проамериканских сил в Германии за отказ от «Северного потока — 2» получила достаточную общественную поддержку, чтобы Меркель не могла её игнорировать. Вначале канцлер заявила, что Навальный не имеет никакого отношения к газопроводу, но уже через два дня скорректировала свою позицию и не исключила, что Германия может выйти из проекта.
При этом Меркель прекрасно понимала, что закрытие проекта «Северный поток — 2» для России неприятность, а для Германии катастрофа. Не только потому, что её экономика потеряет серьёзное конкурентное преимущество в отношении американской. Есть и другие пути доставки российского газа в Германию. Прежде всего это была бы политическая катастрофа. На глазах у всего мира Берлин проиграл бы борьбу за газопровод не только Вашингтону, но и Варшаве.
Польша унизила бы Германию, выиграв у неё принципиальное геополитическое сражение, лишила бы Берлин перспектив союза с Россией и, возможно, действительно добилась бы того, что большая часть восточноевропейских членов ЕС переориентировались бы с Берлина на Варшаву. Учитывая историю польско-германских отношений, это было бы не просто политическое поражение, но поражение историческое и, в этом плане, цивилизационное.
Пытаясь избежать худшего, Меркель заявила, что судьбу антироссийских санкций по Навальному (включая СП-2) решит не Германия, а ЕС. Учитывая, что в проект СП-2 задействовано несколько крупнейших энергетических компаний ведущих стран ЕС, Германия могла рассчитывать на то, что санкции либо будут вообще заблокированы несколькими членами ЕС, либо не коснутся СП-2.
Но, во-первых, все члены ЕС очень чувствительны к давлению США. Во-вторых, почему они должны костьми ложиться за СП-2, в котором больше всех заинтересована Германия, если последняя умывает руки? В-третьих, все европейцы любят поторговаться, мы, мол, не будем вводить слишком жёсткие санкции, но вы нам за это что-то дайте. И зачем России такая радость?
При этом в Кремле прекрасно знают, что провала проекта СП-2 немецкий бизнес не простит ни Меркель, ни её партии. Недаром руководители ХСС (союзника меркелевской ХДС) уже заявили, что о санкциях в отношении СП-2 не может быть и речи. Ещё ничего не произошло, а правящая коалиция Меркель уже затрещала. Вот тут-то Москва и выступила со своим ультиматумом: либо Германия прекращает валять дурака, либо Россия сама резко снизит уровень сотрудничества.
Москва требует от Берлина определиться: мы союзники или просто мимо проходили. Если союзники, то восточная политика Германии должна подвергнуться коренной ревизии. Если же так просто, случайно интересы временно совпали, то Россия вовсе не заинтересована в том, чтобы такое государство укрепляло свои позиции в Европе. Пусть выясняют с поляками, кто матери-истории более ценен. А Москва уже свои риски в сфере энергетики достаточно диверсифицировала. В эпоху кризиса, когда конкуренция обостряется, покупатели на более дешёвые российские энергоносители найдутся всегда, ибо это удешевляет продукцию и повышает её конкурентоспособность.
В конце концов, уже даже американцы сообразили, что можно не везти европейцам свой дорогой сжиженный газ, а купить дешёвый российский и перепродать его тем же немцам, как более дорогой свой.
Германии предложен очень непростой выбор, но в конце концов никто не заставлял её в 2014 году спонсировать украинский Майдан, а нынче бросаться лечить Навального, которого без проблем брались вылечить омские врачи. И провокации устраивать никто не заставлял. Давно пора знать свой шесток и без толку не прыгать.