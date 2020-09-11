Вообще-то прозвучавшее пару дней назад заявление, в котором Россия возлагала на Германию всю ответственность за грядущее ухудшение отношений стран из-за ситуации с Навальным, имело статус заявления МИДа

Но поскольку дипломатическое ведомство не выпускает заявления, которые не были бы согласованы его руководителем, мы с полным правом можем назвать Сергея Викторовича его соавтором.

Более того, абсолютно уверен, что если Владимир Владимирович и не редактировал это заявление, то, по крайней мере, был знаком с его содержанием и одобрение президента оно тоже получило. Слишком уж оно резкое.

«Северный поток – 2»: политика бьёт по экономике, «Газпром» засекретил информацию о проекте © REUTERS, Axel Schmidt/File Photo Скрипалей и найти там аналогичные пассажи. Но дело в том, что в деле Скрипалей мы имели дело с Великобританией. Эта страна всегда занимала враждебную позицию в отношении России. Экономические связи Москвы и Лондона никогда не были стратегическими. Британия всегда была верным союзником США. Поэтому предупреждать её об ухудшении отношений можно было совершенно свободно — англичане очевидно стремились к их ухудшению, и даже если предположить, что операция со Скрипалями сорвалась, придумали бы что-то ещё.

Иное дело Германия. Москва шла на многие жертвы, скрупулёзно и аккуратно выстраивая с Берлином долговременные стратегические отношения. Сотрудничество в энергетической сфере давно переросло в общеэкономическое, а последнее стало перерастать в политическое сближение, с тенденцией к установлению долговременных союзных отношений.

Жёсткая позиция официального Берлина по «Северному потоку — 2», приведшая Германию к конфронтации с США, констатация немецким руководством неспособности США обеспечивать безопасность Европы и их переход из состояния экономического партнёра в статус конкурента, всё это и многое другое (включая общие российско-немецкие проблемы с Польшей) свидетельствовало о большом потенциале развития российско-германских отношений. И тут внезапно всегда предельно осторожная Москва ставит на карту плоды многолетних трудов, предъявляя Берлину не что иное, как ультиматум: либо доказательства по делу Навального, либо дипломатический конфликт с серьёзными последствиями для экономического и политического партнёрства.

С чего бы это?

Эксперт сказал, как Европа пытается отомстить Путину за его жесткую позицию по Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Саакашвили (когда грузинская армия была разгромлена, а независимость Южной Осетии и Абхазии признана) или в марте 2014 года, когда было обеспечено возвращение Крыма в состав России.

Просто Россия занимает жёсткую позицию только тогда, когда абсолютно уверена в победе, а не как Трамп, пугавший Ким Чен Ына авианосцами, а в результате вынужденный договариваться на северокорейских условиях.

Германии жёстко, я бы даже сказал почти грубо, предложили подумать а неприятном будущем, если она не прекратит вакханалию с Навальным. Россия потребовала передачи ей материалов, свидетельствующих об отравлении Навального. Это нормальное требование, поскольку раз есть утверждение об умышленном характере отравления, необходимо провести расследование, а между Москвой и Берлином действуют соответствующие соглашения о правовой помощи.

Германия может предоставить анализы, образцы тканей и всё, что требует Россия. Но боюсь, что в таком случае будет быстро разоблачена ложь об отравлении Навального боевым отравляющим веществом. Германия может отказаться передавать данные материалы, но тогда она нарушит действующие соглашения, а Россия, как было заявлено МИД, воспримет действия Берлина как осознанную провокацию и примет ответные меры.

Лукашенко заинтриговал новым сообщением о неопубликованной части перехвата записи о Навальном © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Что же придало России такую уверенность? Ведь Москва явно рассчитывает на то, что под угрозой конфронтации Берлин поумерит свой пыл и постарается побыстрее закрыть тему с Навальным.

Как уже было сказано, в последние годы Германия по объективным причинам резко разошлась с США. Причём конфликт этот носит принципиальный характер и является неразрешимым в рамках существующих взаимоотношений. При этом надо иметь в виду, что США имеют серьёзное влияние на часть стран ЕС (особенно на восточноевропейцев), которые пытаются составить оппозицию германскому доминированию в Евросоюзе. Особенно выделяется в этом плане Польша, которая так же, как в 20—30-е годы ХХ века, пытается вытеснить Германию с позиции центрально-восточноевропейского регионального лидера, заменив её собой.

«Уйдет с позором». Политолог объяснил, чем может обернуться для Меркель скандал с Навальным © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Раскручивая тему «отравления Навального», официальный Берлин явно пытался выторговать у России определённые геополитические уступки (неважно где: на Украине, на Балканах, мало ли где ещё). Однако внутриполитические оппоненты курса Меркель на сближение с Россией воспользовались случаем и развернули кампанию против «Северного потока — 2».

Меркель здесь действительно сильно подставилась. Западные СМИ много лет рассказывали местной общественности, что Навальный — главный конкурент Путина в России. Поэтому сообщение о его отравлении, вызвавшее у россиян здоровый смех и вопросы «кому он нужен?», повергло значительную часть западного общества в ужас — опять в Москве политических конкурентов убивают.

На этом фоне кампания проамериканских сил в Германии за отказ от «Северного потока — 2» получила достаточную общественную поддержку, чтобы Меркель не могла её игнорировать. Вначале канцлер заявила, что Навальный не имеет никакого отношения к газопроводу, но уже через два дня скорректировала свою позицию и не исключила, что Германия может выйти из проекта.

При этом Меркель прекрасно понимала, что закрытие проекта «Северный поток — 2» для России неприятность, а для Германии катастрофа. Не только потому, что её экономика потеряет серьёзное конкурентное преимущество в отношении американской. Есть и другие пути доставки российского газа в Германию. Прежде всего это была бы политическая катастрофа. На глазах у всего мира Берлин проиграл бы борьбу за газопровод не только Вашингтону, но и Варшаве.

Польша унизила бы Германию, выиграв у неё принципиальное геополитическое сражение, лишила бы Берлин перспектив союза с Россией и, возможно, действительно добилась бы того, что большая часть восточноевропейских членов ЕС переориентировались бы с Берлина на Варшаву. Учитывая историю польско-германских отношений, это было бы не просто политическое поражение, но поражение историческое и, в этом плане, цивилизационное.

«Никакого отравления Навального не было». Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы с Берлином © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Но, во-первых, все члены ЕС очень чувствительны к давлению США. Во-вторых, почему они должны костьми ложиться за СП-2, в котором больше всех заинтересована Германия, если последняя умывает руки? В-третьих, все европейцы любят поторговаться, мы, мол, не будем вводить слишком жёсткие санкции, но вы нам за это что-то дайте. И зачем России такая радость?

При этом в Кремле прекрасно знают, что провала проекта СП-2 немецкий бизнес не простит ни Меркель, ни её партии. Недаром руководители ХСС (союзника меркелевской ХДС) уже заявили, что о санкциях в отношении СП-2 не может быть и речи. Ещё ничего не произошло, а правящая коалиция Меркель уже затрещала. Вот тут-то Москва и выступила со своим ультиматумом: либо Германия прекращает валять дурака, либо Россия сама резко снизит уровень сотрудничества.

Посол Германии вызван в МИД России из-за «отравления» Навального © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В конце концов, уже даже американцы сообразили, что можно не везти европейцам свой дорогой сжиженный газ, а купить дешёвый российский и перепродать его тем же немцам, как более дорогой свой.

Германии предложен очень непростой выбор, но в конце концов никто не заставлял её в 2014 году спонсировать украинский Майдан, а нынче бросаться лечить Навального, которого без проблем брались вылечить омские врачи. И провокации устраивать никто не заставлял. Давно пора знать свой шесток и без толку не прыгать.