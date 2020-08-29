Глава украинского государства идет в народ. Но не может ничего для него сделать

Как известно, политики обычно вспоминают об избирателях в канун выборов, и Владимир Зеленский служит ярким подтверждением этого правила. В последние недели лета он активно «ходил в народ», посетив сразу несколько украинских областей. Формально этот вояж был организован в поддержку представителей партии «Слуга народа». Однако, судя по многим признакам, президент хотел ознакомиться с настроениями на местах, чтобы оценить оставшиеся ресурсы своей популярности и поддержки.

Зеленский не столько агитировал за своих соратников, понимая, что у большинства у них не будет серьезных шансов, сколько демонстрировал показную близость к народным массам — играл в баскетбол в Николаеве, пробовал арбузы в Херсоне, размахивал в Запорожье казацкой саблей. А его выступления вновь начали воспроизводить популистскую риторику избирательных кампаний 2019 года. Президент рассуждал о реформах, которые вот-вот должны осчастливить рядовых украинских граждан. И радовался продолжительному перемирию на Донбассе, в который раз обещая принести в страну мир и единство. Кость Бондаренко: В Украине Зеленский не контролирует власть, а у Порошенко нет авторитета, чтобы ее захватить © РИА Новости, Нина Зотина

«Хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину. Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, мы братья и сестры. Мы все — дети Украины. И никому не дадим шанса посеять между нами раздор», — говорил Зеленский во время выступления на День независимости Украины. И было видно, что он вновь пытается оседлать ключевые фразы, которые позволили разгромно победить на выборах Петра Порошенко с его ущербной формулой «армія, віра, мова» и опорой на националистическое меньшинство.

Но все это уже не работает. Избиратель не верит словам главы государства, явственно ощущая, что за ними кроется банальный предвыборный обман. Страна по-прежнему остается расколотой, а государство продолжает все тот же порошенковский курс, направленный на утверждение неолиберальных и националистических «ценностей». Ультраправые активисты развернули настоящий уличный террор против оппозиции, ликвидация русскоязычных школ по-прежнему идет полным ходом, как и декоммунизация остатков культурно-исторического наследия прежней эпохи. И все это дополняется новыми антисоциальными инициативами власти. В Украине вновь поднимают коммунальные тарифы, а цены на электроэнергию для украинского потребителя внезапно оказались самыми большими в Европе, удивив этим даже западных комментаторов и экспертов.

Для любви к власти нет никаких материалистических оснований. Как сообщил на днях украинский Госстат, 65,3% украинцев считают себя бедными, еще 33,6% респондентов жалуются на нехватку доходов, и только ничтожный 1,1% граждан уверенно относит себя к среднему классу. Конечно, это не добавляет популярности действующей власти. Как результат, осенние выборы пройдут под знаком массового разочарования в «слугах народа», а планомерное понижение уровня жизни вполне может привести к всплескам социальных протестов. В совокупности это грозит Зеленскому серьезным политическим кризисом, которым попытаются воспользоваться его оппоненты, чтобы в идеале добиться его отставки и перевыборов в Верховную Раду. А сам президент явно не намерен вносить изменения в государственную политику, он, может быть, и хотел бы изменить к лучшему жизнь маленьких украинцев, но находится под давлением «партии войны» и жестко связан условиями западных покровителей-кредиторов.

Но означает ли это, что Зеленского ожидает скорый политический крах? Нет, такие прогнозы выглядят сейчас слишком преувеличенными. Несмотря на падения рейтингов, он достаточно уверенно готовится к новому политическому сезону. Конкуренты явно рассчитывают, что этой осенью в Украине будут падать не только листья, но и потерявшие свои должности руководители государства. Однако это совсем не соотносится с текущими планами украинского президента.

«В последнее время все чаще слышны прогнозы о том, что Зеленский уйдет в отставку. Из-за низкого рейтинга и разочарования в нем народа. Вероятно, те, кто так думает, считают, что Зеленский — человек тонкой душевной натуры и куда более ранимый, чем Порошенко, рейтинг которого уже через год правления опустился ниже 20% (а потом и ниже 10%), но он никуда не ушел. На самом деле позиции Зеленского не такие уж и слабые. Потому что он на данном этапе полностью устраивает две самые влиятельные в Украине силы — олигархов и американцев. Для олигархов и крупного бизнеса в отношениях с властью сейчас наступил золотой век. Зеленский, в отличие от Януковича, не пытается строить свою бизнес-империю, отжимая активы и монополизируя доходные темы. Запад Зеленский на данном этапе также вполне устраивает, так как выполняет функцию «окормления» Юго-Востока, отбирая голоса у политических сил, которых в Госдепе считают пророссийскими. Сейчас это у Зе получается хуже, чем в прошлом году, но, как показывает поведение президента на День независимости (концерт и акцент на примирении), задачу с него никто не снял, и он продолжает ее отрабатывать», — пишет об этом в «Фейсбуке» главный редактор сайта Strana.ua Игорь Гужва.

Силой Зеленского является слабость его конкурентов. Националистические сторонники Петра Порошенко вслух мечтают о новом майдане, надеясь на то, что дестабилизация обстановки поможет провести им новый переворот. Однако их общественная поддержка исчезающе мала, и это пока не дает реального шанса для реставрации прежней власти. А партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партия Шария находятся под постоянным давлением сотрудничающих с властью погромщиков, которые прибегают к безнаказанному насилию. Причем нападения на оппозиционных политиков, журналистов и блогеров происходят сейчас едва ли не каждый день на глазах у всей Украины.

Полмиллиона жителей подконтрольных территорий Донбасса, где большинство явно не стало бы голосовать за «Слугу народа», оказались лишенными законного права голоса под предлогом угрозы для безопасности избирателей, хотя президент сам радуется успешному соблюдению перемирия. А 27 августа на совещании в Совете национальной безопасности и обороны Украины вообще потребовали не допускать до выборов тех, кто якобы «сотрудничает со страной-агрессором», хотя это принципиально нарушает фундаментальные положения конституции. И вполне вероятно, что на Банковой разрабатывают механизмы для превентивной нейтрализации своих оппонентов, чтобы при крайней необходимости брутально выбросить их из избирательного процесса. На Украине радикалы из «Азова» и «Нацкорпуса» обстреляли автобус с оппозиционерами - Кива © Telegram-канал The Kyva

Все это играет на руку президенту, который наверняка переживет бурную политическую осень. Однако за ней неизбежно придет зима. Противоречия и проблемы, которые раздирают сейчас украинское общество, будут накапливаться и прибавляться, усугубляясь множеством факторов вроде ухудшения экономических отношений с Минском, нового витка коронавирусной эпидемии и связанных с этим карантинных ограничений. И в перспективе это способно привести к серьезному политическому кризису с непредсказуемыми последствиями для Владимира Александровича.

Вплоть до того, что, быть может, ему придется не идти в народ, а бежать от народа.