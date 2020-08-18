Почему глобальный протест бывает правильным – и не очень

Эммануэль Макрон возвысил свой голос против нарушения прав человека в Республике Беларусь. «Европейский союз должен продолжить мобилизацию на стороне сотен тысяч белорусов, мирно выступающих за соблюдение их прав, свободы и суверенитета» — написал в своем твиттере президент Франции.

Комментаторы иронически написали, что подобный призыв сам по себе является нарушением белорусского суверенитета. Но дело не только в этом. Слова Макрона являются квинтэссенцией лицемерия, которая представляет собой суть современной политики ведущих мировых демократий. Потому что его правительство самым жестоким образом подавляло массовые протесты сотен тысяч французов, мирно выступивших на защиту своих прав и свобод. Однако это не вызвало никакой реакции со стороны европейского руководства, которое поддержало репрессии против участников демократического протеста.

Разгон французских демонстраций традиционно отличается особой жестокостью. Я сам наблюдал это во время первомайского марша в Париже, приуроченного к пятидесятой годовщине Красного Мая. Полицейские заблокировали огромную колонну, в которой преобладали представители профсоюзных организаций, заливали людей газом, стреляли резиновыми пулями и жестоко били дубинками молодежь, отлавливая ее в переулках возле туристского променада Муфтар. Руководство полиции обвинило в этом инциденте анархистских студентов, но мы видели, что жандармы били всех без разбора. А среди пострадавших оказались совершенно мирные люди, случайные обыватели, туристы и журналисты — включая российскую корреспондентку из РИА Новости.

Только позднее, когда в интернете появились видео этих расправ, власти, наконец, начали служебное расследование против допустивших жестокости полицейских. Однако они не привели к серьезным последствиям. И уже через несколько месяцев французская полиция жестоко подавила массовые выступления «Желтых жилетов», что привело к настоящей бойне — хотя участники этих митингов поначалу всего лишь требовали отменить очередное повышение цен на бензин, вслед за которым во Франции резко подскочили цены на товары первой необходимости и продукты питания. А их протесты носили исключительно мирный характер, не пересекая рамки действующих законов. Ведь даже желтые светоотражательные накидки поначалу появились на этих людях по требованию дорожной полиции, и лишь потом стали знаковым символом для народившегося на наших глазах движения. Макрон позвонил Путину и попросил остановить насилие в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Все это не помогло. Правительство Макрона решила преподнести бунтовщикам примерный урок демократии европейского образца. Только в первые месяцы протеста в Париже были задержаны 5,6 тысяч человек, а около тысячи демонстрантов получили суровые судебные приговоры. По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в стране прошли 50 тысяч акций, в ходе которых погибли 11 человек, а 2500 «жилетов» получили ранения. Среди них было много увечий. Побывав на парижской акции «Желтых жилетов», мы видели там покалеченного человека, которому выбила глаз травматическая резиновая пуля жандармов.

Таких жертв было много. «18 человек остались без глаз с начала протестов «Желтых жилетов». Еще пять человек потеряли кисти рук — это результат использования гранат. Не гранат со слезоточивым газом, а взрывающихся гранат, с зарядом в двадцать пять грамм тротила: это обеспечивает оглушающий громкий хлопок» — писал об этом социолог Фабиен Жобар. Однако полицейское насилие против протестующих в самом сердце Европы почему-то не вызывало сострадания у постсоветской либеральной публики. Больше того, представители украинской и российской интеллигенции не раз высказывали прямую поддержку президенту Макрону, призывая его спасти Францию от погромщиков. И прозрачно намекали, что за «Желтыми жилетами» может стоять Москва.

Конечно, этот пример не является уникальным. Мировой политический класс, ориентированный на интересы европейской и американской элиты, четко делит массовые выступления на правильные и неправильные протесты. Переворот в Боливии, где националисты и либералы сбросили законно избранного президента Эво Моралеса, нашел живейший отклик у «мирового сообщества» — несмотря на то, что к власти пришли открытые враги демократии, которые бессрочно отменили в стране выборы, чтобы не допустить реванша социалистов. Но зато протестные акции против президента Эквадора Ленина Морено не вызвали в Европе и США никакого энтузиазма — потому что этот «Ленин курильщика» проводил политику в интересах западных корпораций. Хотя эквадорские военные убивали демонстрантов прямо перед объективами телекамер.

Это двоемыслие приобретает по настоящему оруэлловский характер. Представители американского правительства горячо поддерживали либеральные протесты в Гонконге и так же решительно осуждали массовые акции против полицейской жестокости и расизма, вспыхнувшие по всей территории США. Выступления за независимость Каталонии, в которых участвовала едва ли большая часть населения этого региона, не встретили в Брюсселе никакого сочувствия — и никто не требовал применять санкции к испанским министрам, которые старались превзойти в размахе репрессий своих французских коллег. Молодежные беспорядки в Англии, продолжавшиеся в течении многих месяцев, вообще не вызывали внимания у топовых СМИ — в отличие от идеологически правильных демонстраций в Бейруте и Тегеране. Жестокости бразильских и колумбийских властей, которые систематически убивают активистов социальных движений, не являются поводом для осуждения Болсонару и Дуке — потому что эти государства иронично называют «любимыми женами США». Но зато правительство Венесуэлы служит объектом постоянного давления и непрерывной пропагандистской атаки.

То же самое было в случае Чили. Накануне карантина там бушевало народное восстание против правого режима президента Пиньеры. На улицы Сантьяго выходили сотни тысяч людей — в том числе, большинство школьников и студентов. Они взяли под свой контроль одну из главных городских площадей, отбивая атаки полиции, которая действовала против них со зверской жестокостью. Но это был неправильный, социальный «майдан» — а потому постсоветские комментаторы вспоминали о нем только для того, чтобы осудить буйную молодежь, сетуя по поводу разбитых витрин банков и магазинов. А сейчас те же самые люди восхищаются «цивилизованными», «культурными» протестами белорусов — противоставляя их «диким» протестам чилийцев, французов или американцев.

«Одна моя русская коллега написала сегодня, что здесь, в Чили, протестовали люмпены с криминальными наклонностями и варвары, которые били стекла, ломали светофоры и не давали работать нормальным людям. Как антипод белорусским светлоликим протестантам, не переходящими дорогу на красный свет и разувающимися, чтобы встать на скамейку. Борьба чилийцев противоположна борьбе белорусов, они борются как раз против того, чего белорусы сегодня стремятся добиться. Чилийцы уже пожили в искомом белорусами раю и идут обратно. С точки зрения традиционной западной демократии — в Чили все в порядке. Результаты выборов здесь никто не фальсифицирует; выбор обычно предопределён прессой и образованием. Чилийцы восстали не за абстрактную демократию смены одних масок на другие, а за конкретную демократизацию образования, здравоохранения и пенсионной защиты. За общедоступное качественное бесплатное государственное образование, которое когда-нибудь обеспечит нам возможность реальной демократии. У этих людей нет светских манер белорусских демократов с высшим бесплатным образованием — в ответ на пули и воду с кислотой из водомётов они в отчаяньи бьют стекла и чтобы остановить полицию, атакующую мирных демонстрантов, ломают светофоры и автобусные остановки на баррикады. Тысячи из них уже несколько месяцев в чилийских тюрьмах и международные правозащитные организации не борются за их защиту и никто не объявит против Чили санкций за убийства или стрельбу по глазам варваров» — пишет об этом из Сантьяго известный киевский журналист Олег Ясинский. «Кто не скачет, тот Пиночет». Журналист Ясинский сравнил протесты в Чили с событиями на Майдане © AP, Miguel Arenas

Конечно, все это ни в коем случае не оправдывает политику Лукашенко и неоправданно жестокие действия белорусского ОМОНа — пускай даже ему противостояли не только «мирные протестующие». Речь о другом. Ведущие мировые государства демонстрируют политику двойных стандартов, которая профанирует задачи подлинной борьбы за демократические права. Игнорируя жестокости собственной полиции или кровавые преступления своих сателлитов, они цинично используют протесты для дестабилизации «недемократических государств», в число которых обычно входят конкуренты и противники США. Настоящие, подлинные и низовые протесты, которые проходят под социальными лозунгами, в интересах народного большинства, замалчивают и безжалостно подавляют. В то время как либерально-националистические майданы, организованные под лозунгами губительных антисоциальных реформ, всегда получают масштабную поддержку со стороны медиа, западных политиков и «людей с хорошими лицами».

А потом они так же дружно молчат — когда новая власть репрессирует диссидентов, бросает в тюрьмы журналистов и блогеров, бомбит и расстреливает мятежные города. Комментируя происходящее циничной расхожей фразой: «это другое».