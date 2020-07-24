На Украине начался террористический бум. Минируют урны, вокзалы и киоски в Киеве, Харькове, Одессе (кое-где даже что-то взрывается, но пока без жертв); захватывают заложников в Луцке и Полтаве. За одну неделю больше десятка случаев по всей стране

При этом на гранаты, расшвыриваемые потерявшими адекватность «героями» и «киборгами» по ресторанам и дискотекам, а также на перестрелки «местного значения», заменившие собой ритуальные драки пубертатной поселковой молодёжи, никто давно не обращает внимания. То есть, десяток-полтора случаев — это только чистый терроризм. Если бы в статистику были включены все бытовые разборки с оружием, рейдерские захваты и случайные инциденты, лента новостей с Украины состояла бы из одних выстрелов и взрывов. Война, терроризм и безнаказанность радикалов лишают Украину будущего © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, последние шесть лет так было всегда. Бытовые перестрелки, вооружённые пьяные разборки и рейдерские захваты с задействованием с обеих сторон сил численностью от роты до батальона действительно стали украинской обыденностью, на которую никто не обращает внимания. Случаи, квалифицируемые как терроризм, случались редко. И то в основном то были провокации СБУ, направленные против активистов Антимайдана. Сейчас прорвало именно плотину террора. Политики, власти и народ отнеслись к этому событию с одинаковым равнодушием.

Лет тридцать назад гастроли Цирка на Цветном бульваре вызывали у киевлян больший ажиотаж, чем сегодня полдесятка состоявшихся и предотвращённых взрывов. Политики же с экспертным сообществом и вовсе бросились обсуждать, был ли теракт в Луцке инсценировкой, или всё случилось по-взрослому. Обсуждение имеет отчётливую цель — неформально обвинить в инсценировке теракта политического оппонента, сделать так, чтобы у того и оправдываться вроде бы как оснований не было, но в памяти народной зарубка осталась.

Два главных потенциальных «инсценировщика» — Зеленский и Аваков. Именно они смогли снять сливки с бескровного освобождения заложников в Луцке. Однако не следует забывать, что именно Зеленскому меньше всего нужна дестабилизация ситуации и демонстрация слабости власти, вынужденной удовлетворять прихоти террористов, ибо иначе не может с ними справиться. Аваков же и вовсе лично отвечает за поддержание порядка в стране. Можно, конечно, говорить, что террористы — сфера деятельности СБУ, но народ в таких тонкостях разбираться не будет. Народ предъявит претензии «министру полиции», давно объявившему себя гарантом безопасности и стабильности в стране и претендующему на некоторую харизматичность.

Более того, как сказано выше, теракт в Луцке был лишь самым заметным, но далеко не единственным случаем за последние неделю-две. С «предотвращением» остальных у Зеленского и Авакова получается далеко не так хорошо. Так что ситуацию террористической опасности на Украине, с моей точки зрения, необходимо рассматривать комплексно.

Понятно, что вся эта череда минирований, взрывов и захватов заложников не может быть случайным совпадением. Кто-то приступил к дестабилизации обстановки на Украине. Послесловие к захвату заложников в Луцке. Почему СБУ оказалась бессильной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Можно было бы традиционно грешить на американцев. Но они слишком заняты своими проблемами, чтобы активно заниматься украинскими делами. Без полноценного же вмешательства дестабилизация для них вредна, так как лишает Вашингтон даже видимости контроля над происходящим. Посольство, скорее всего, в курсе. Даже может делать вид, что всё происходит при их одобрении (чтобы не ударить в грязь лицом, признавшись, что не в состоянии контролировать происходящие на Украине процессы и руководить ими), но инициатива исходит не от американцев.

Думаю, что главным инициатором дестабилизации стал Коломойский. Во-первых, он давно недоволен Зеленским, не вернувшим Игорю Валерьевичу «Приватбанк», а в последнее время и вовсе дистанцировавшимся от олигарха.

Во-вторых, именно в интересах Коломойского публиковались так называемые плёнки Деркача, которые, будучи формально заточены против Порошенко, на деле подрывали именно позиции Зеленского в стране и за рубежом. Плёнки наносили удар по отношениям Зеленского с американскими демократами (а значит, с Соросом и Пинчуком), а также подрывали неформальный союз Зеленского и Порошенко в Раде, не давая президенту опереться на устойчивое большинство и вынуждая его к постоянному поиску ситуативных коалиций.

В-третьих, ориентированные на Коломойского и его ситуативных союзников СМИ и отдельные журналисты активно вбрасывали идею — «Порошенко готовит на осень переворот». Это в стиле Игоря Валерьевича — приписать другому то, что собираешься сделать сам (заодно можно было дополнительно заложить бациллу недоверия в отношения Зеленский-Порошенко). Сам же Пётр Алексеевич как раз планировал вернуться к власти при поддержке Зеленского, получив из его рук пост премьера. Блокируя эту возможность, Коломойский лишал Зеленского системной поддержки последней крупной финансово-политической группировки, которая была заинтересована в стабилизации режима Зеленского при условии превращения его в режим Порошенко/Зеленского, при ведущей роли премьера Порошенко, который был бы кандидатом и на следующих президентских выборах.

В-четвёртых, именно Коломойский продолжает сотрудничество с Аваковым, без поддержки которого дестабилизация обстановки в стране невозможна. В последние недели, как раз с началом террористического бума, из близких к Коломойскому кругов стали распространяться слухи, что с Аваковым они разошлись, что тот сблизился с Зеленским и т.д. Но это тоже стиль Игоря Валерьевича — запутать следы, дать оппонентам ложную информацию. Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

Я не думаю, что Колмойский или Аваков лично планировали хоть один из обрушившихся на Украину терактов. Дело в том, что полиция обладает собственной криминальной разведкой, имеющей агентов в уголовном мире. Достаточно отдать устный, нигде не зафиксированный приказ — и агенты будут активированы, получив от кураторов команду действовать определённым образом. Дальше какие-то акции они могут оформлять самостоятельно, а на более опасные втёмную подряжать психически неустойчивых знакомых. Таким образом, без всякого формального участия и даже без ведома Коломойского/Авакова о конкретных планируемых акциях можно в считаные дни накрыть одеялом террора всю страну. И следов никаких.

Является ли стратегия Коломойского/Авакова выигрышной?

Что ж. Дестабилизировать Украину им, можно сказать, уже удалось. Оставить Зеленского без существенной поддержки и сформировать против него олигархический консенсус того же типа, что был в своё время сформирован против Порошенко, тоже получилось. Возможно, им даже удастся мирно или немирно спихнуть нынешнюю власть и привести на её место кого-то другого. Но что дальше? Они не только не могут предложить стране какую-то позитивную программу, но даже не в состоянии стабилизировать ими же дестабилизированную ситуацию. Повторится ситуация февральского, 2014 года, путча, когда его организаторы думали, что сейчас спихнут Януковича, а затем продолжат жить как при нём, но без него, а на утро проснулись в другом государстве, где востребованность многих из них оказалась под вопросом, а бенефициарами переворота стали совсем другие люди.