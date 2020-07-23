Любопытный и во всяком случае небывалый поворот в украинской футбольной истории. Мирча Луческу, легенда и самый успешный тренер донецкого «Шахтёра», во главе киевского «Динамо»! Такое событие кого угодно взбудоражит

Разумеется, это пока слухи. Мол, «Динамо» (Киев) ведет переговоры с Луческу… Загляните в футбольные форумы, там легионы диванных экспертов, которые приведут уймищу аргументов, почему этого не может быть никогда. Просто решительно никогда!

Я же скажу, почему не считаю подобный сюжет рафинированной фантастикой. Во всяком случае вижу, зачем такой зигзаг событий может быть нужен упомянутым сторонам.

Столичному клубу жизненно необходим заряженный на борьбу с «Шахтёром» (что является единственным сколько-нибудь значительным вопросом украинского футбола) квалифицированный тренер. «Динамовские сердца», взращённые на «конспектах Лобановского», бесславно закончились. Если уж Сергей Ребров, заметный носитель бело-голубой крови в жилах, не польстился на предложение стать во главе родной команды, предпочтя «Ференцварош» с края футбольной ойкумены, так о чем уж говорить. Без «динамовских сердец». Киевский футбольный гранд отказался от отечественных тренеров © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

При заинтересованности «Динамо» может быть только одна причина, по которой Мирча Луческу не сойдется с братьями Суркисами. И это, разумеется, не моральные терзания, мол, как же так, после стольких лет в «Шахтёре», да вдруг подался в лагерь главного противника. Упаси Господь! Такие разговоры хороши для футбольных брехаловок и пивных дискуссий. Причина может быть только в том, что условия, предложенные «Динамо», не будут соответствовать требованиям тренера. А они высоки.

Речь, заметьте, идет не только о контракте Луческу (хотя и это важно). Румынский специалист ведь мыслит комплексно. Например, о покупках игроков соответствующего калибра. Об организации, простите за фабрично-заводской термин, производства, об инфраструктуре. А это все у «Динамо» куда слабее, чем в «Шахтере».

Главное же — Мирче нужен определенный кредит доверия и время на строительство новой команды. Возводить придется, считайте, из руин, пусть вас обманывает необоснованно высокое место киевлян в турнирной таблице.

Дело в том, что, приняв решение о переезде в Киев, Луческу не имеет права на провал. А таковым будет считаться любой результат, кроме убедительных, лихих побед над «горняками» на всех фронтах. Свой последний (почти наверняка) проект великий тренер обязан завершить с блеском.

Словом, для того, чтобы свершилось маленькое чудо и Мирча Луческу со своим штабом материализовался в «Динамо», надо, чтобы браться Суркисы приподнялись над обычным своим замшелым состоянием и пониманием футбольных процессов, поломали собственные шаблоны и приняли условия игры от румынского тренера. Что им будет откровенно сложно.

Мало того, что владельцам «Динамо» с собой надо совладать, так еще будет саботаж клубных структур, не исключено, что бунт болельщиков… Зато и ставка высока. Получить шанс отплатить своему главному оппоненту Ринату Ахметову, да еще и при помощи его бывшего ближайшего соратника — это сладко, это изрядно.

Теперь скажем, зачем все эти волнения Луческу. С точки зрения обывателя, маститому тренеру с хорошим банковским счетом и разнообразными, помимо футбола, интересами, давно пора отправиться на покой. Кайфовать, путешествовать, ходить по музеям и выставочным залам, до которых Мистер охоч, общаться с внуками, наслаждаться жизнью. Но так может подумать только тот, кто не знает Мирчу Михайловича. Зрады не будет. Украинские футболисты продолжат носить форму с бандеровским лозунгом © Facebook, National Football Team Of Ukraine

Главное его удовольствие — это находиться в эпицентре футбольных событий, создавать постоянную турбулентность вокруг себя, завоевывать трофеи, ваять игру, психовать и других нервировать. Так уж получилось, это у Луческу своего рода зависимость. Причем и почетная, и приятная.

Луческу необходим могучий творческий вызов, повторюсь, скорее всего, для красивого завершения своей незаурядной карьеры. После «Шахтера» с «Зенитом» у него не получилось, сейчас не станем расписывать, по какой причине, не об этом речь. Сборная Турции, которая случилась затем, это сейчас вовсе не уровень Мистера. Так, эрзац, чтобы не было ломки без большого футбола. «Динамо» (Киев) — это да. Вариант, дающий простор фантазии. Во всяком случае тут есть нестандартный мотив, а уж встряска для организма — просто супер.

Дело в том, что Луческу ведь еще и любит входить в историю по всяким поводам. Скажем, в его биографии уже были уникальные строки — он выиграл чемпионат Турции, руководя поочередно принципиальнейшими врагами — «Галатасараем» и «Бешикташем». Повторить аналогичное на Украине с «Шахтером» и «Динамо» — это, согласитесь, круто. Для Луческу — точно круто.

Что касается преданности «Шахтёру»… Видите ли, в профессиональном футболе подобные мотивы чаще всего заканчиваются с истечением контракта. Могут остаться добрые чувства, симпатия, но это все не должно мешать жить дальше, пусть под другой эмблемой. Болельщикам это понять сложно. Да и не надо понимать, они могут позволить себе быть бескомпромиссными. Иначе футбол лишится главной своей составляющей.

В «Шахтёре» Луческу провел лучшие свои годы, которые в любом случае не повторятся. И, полагаю, что он был не против остаться в клубе до конца своих дней. Скажем, на какой-нибудь руководящей должности. В конце концов, стал же Дарио Срна директором «Шахтёра» по футболу. С подобной должностью Луческу справился бы. Согласны?

Но все покатилось по внезапной колее. Война, безвозвратный выезд «Шахтёра» из Донбасса на Украину, команда без болельщиков и все такое. Луческу продолжал работать и в таких условиях, но его уход уже старательно готовился. Подчеркиваю, не Луческу захотел покинуть «Шахтёр», но его тихонечко оттуда выдавили. Причем получилось это не слишком красиво. Подобным образом с легендами не расстаются.

Луческу занимал в жизни клуба (а не только команды) очень много места. Понятное дело, глыба, авторитет! После выигрыша Кубка УЕФА — непререкаемый! К тому же тренер не слишком праздновал прочий менеджмент. Президент клуба, тот ведь высоко, с ним решаются самые масштабные, стратегические вопросы. А в каждодневной жизни пыхтит кропотливая работа клубной кухни… Луческу же по всяком поводу мог сказать свое «да» или «нет», которые не объедешь.

В общем, еще в начале войны в Донбассе у генерального директора клуба Сергея Палкина, а именно ему Луческу мешал своим упертым и неконтролируемым характером, возник план сменить тренера. И условия для этого складывались подходящие.

В мирном Донецке Мирчу не посмели бы тронуть. Этого не одобрили бы болельщики, на это не пошел бы президент. А когда команда существует вне региона, без своих трибун, да и Ринату Ахметову, давайте говорить откровенно, пришлось сосредоточиться отнюдь не на футболе, смена наставника прошла без шума и лишней пыли. Визуально во всяком случае.

Но Мистера это задело. Он вообще щепетилен в вопросах чести, так еще в данном случае тренер явно имел основание рассчитывать на иное к себе отношение. Обида у него осталась, это и к гадалке ходить не надо.

Ни в коем случае не хочу сказать, что Луческу точит жажда мести. А вот желание доказать своему бывшему клубу, что он лучший, даже без инфраструктуры «Шахтёра», у Мистера наверняка есть.

Хочу развеять еще один миф. Идиосинкразии по отношению к «Динамо» как таковому, к братьям Суркисам у Мирчи Луческу нет. Точнее, всю его украинскую карьеру это были заклятые враги, не брезговавшие никакими методами в борьбе. Но если открывалось некое окно возможностей, не в идеологическом, а именно что в профессиональном плане, Мистер легко туда заглядывал. И заглядывался даже!

Был забавный случай, датированный 2009 годом. «Шахтёр» только что выиграл Кубок УЕФА, и все в клубе парили на высоте седьмого неба. Тут Григорий Суркис, тогда президент ФФУ, подкинул Мирче тему, мол, а как насчет возглавить сборную Украины? Без отрыва от основного места работы в «Шахтёре». Суркис-старший, конечно, хитрован. Этим ходом он решал бы сразу множество вопросов: делил ответственность за невыразительную игру сборной с главным врагом, рассеивал внимание тренерского штаба «горняков», порождал недоверие между Ахметовым и Луческу… Казалось бы, очевидные вещи.

Но Луческу заинтересовался предложением больше, чем можно было представить. Он искренне решил, что Суркис признал в нем авторитетного мастера. Когда Мистер сказал мне об этом, я невольно подумал, что на всякого мудреца довольно простоты. Для Рината Ахметова Мирча заготовил такой аргумент: он сможет контролировать сборные (не только первую), стало быть, там появятся игроки и тренеры «Шахтёра». До того ключевыми позициями безраздельно владели динамовцы.

Свою идею Луческу намеревался озвучить на обеде президента клуба с командой, но прибывший в ресторан, надо сказать, в прекрасном расположении духа Ринат Ахметов авансом высмеял эту затею. Типа, ну Суркис придумал — Мистера в сборную позвать. Вот умора-де! Луческу поскучнел. Честолюбивая тема умерла, не успев толком родиться. Но сам по себе факт показательный, как мне кажется. Названа дата старта чемпионата Украины по футболу © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Мне как человеку, выросшему на ценностях былого «Шахтёра», увидеть моего старшего товарища и в каком-то смысле учителя Мирчу Луческу с динамовской эмблемой на груди будет не слишком приятно. Больно даже. Наверное, потому, что мой внутренний болельщик в такие эмоциональные моменты загоняет под лавку моего внутреннего холодного профессионала. Но во всяком случае объяснить себе глубинную суть происходящего я могу. И могу понять Луческу. Да, я бы так не сумел. Но я и не он.

Кстати, мне нравится детский лепет наподобие «переход Луческу в «Динамо» — это все равно, что Зидан в «Барселоне». Во-первых, Луческу — не Зидан, а уж «Динамо» — наверняка не «Баселона». Во-вторых, в этом сумасшедшем мире всякое бывает. Как знать, а вдруг когда-то мы увидим Зидана в «Барселоне»?

И еще. Все эти размышления вызваны к жизни слухами. Пока никакой конкретики. Слухи — это вообще очень сильная составляющая футбола. Удобный инструмент для того, кто умеет ими пользоваться. Придет Луческу в «Динамо» — дискуссия сместится на новый уровень, слухи рассеются легким дымком. Не придет — так он и не собирался, никто и не звал, как такое вообще может случиться, это же как Зидан в «Барсе»… Ну, полагаю, вы понимаете?

Кстати, если Мирчи не будет в «Динамо», больше всего должны расстроиться в «Шахтёре». Клуб Рината Ахметова в закисающем украинском футболе ведь, считайте, остался без достойного соперника, хотя бы одного. А так — отличный шанс показать, что и нынешний тренер «оранжево-черных» сильнее прежнего, и менеджмент перевел клубное хозяйство на рельсы военного образца толково, и селекционная работа была выстроена как надо… Красота же! Творческий вызов, опять-таки.

Совсем для концовки… Мирча Луческу начинал свой футбольный путь в «Динамо» (Бухарест), закончить трудовую биографию в «Динамо» (Киев) — в каком-то смысле элегантно.

Хотя Мирча на пенсии, на диване с банкой пива — вот единственная футбольная фантастика, представить которую я, например, не могу.