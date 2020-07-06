Филатов-Кернес-Труханов: размежеваться, чтобы объединиться

Мэры крупных городов – люди влиятельные. В любой стране. У них и собственные бюджеты большие и избирателей много (в одной Москве в три раза больше, чем во всей Прибалтике). Поэтому правящая политическая сила обычно старается либо выдвигать мэров столиц и мегаполисов из своих рядов, либо как-то с ними договариваться

Одной из первых акций Зеленского на посту президента Украины была ссора с мерами практически всех крупных городов страны. Мэров Киева и Днепропетровска он пытался отправить в досрочную отставку лично и публично. Мэр Одессы Труханов также жаловался на слишком назойливое и не слишком конструктивное внимание президентского Офиса к его персоне и отрыто говорил о том, что его хотят сместить, чтобы перехватить контроль над Одессой. Мэр Харькова Кернес публично не жаловался, но меры по защите своей должности и себя в должности предпринимал. Скучно не будет. В Украине началась подготовка к местным выборам © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Кончилось дело тем, что начав с попытки снять мэра Киева, Зеленский не смог отправить в отставку даже мэра Черкасс, которому угрожал СБУ, Нацгврадией и едва ли не армией. Но мэр и ныне руководит Черкассами, а Зеленский расписался в собственном бессилии. Это бессилие не могли не заметить. Собственно, его заметили задолго до черкасского инцидента, но конфликт с черкасским мэром стал последней каплей. После него стало окончательно ясно, что Зеленский не в состоянии ни договориться с региональными элитами, ни победить их.

С этого момента назначенные на октябрь выборы в местные органы власти стали принципиальным моментом украинской политической борьбы.

Если какая-то политическая сила окажется способна на этих выборах поставить под контроль местные органы власти, она сделает хорошую заявку на победу в парламентских выборах. Подавляющее большинство украинских политиков и экспертов утверждают, что они будут досрочными. Судя по остроте внутриполитического противостояния на Украине и по быстрой радикализации общества, победители местных выборов могут не захотеть ждать несколько лет и попытаются на волне успеха перезагрузить всю систему власти. Как это сделал Зеленский, только в обратном порядке.

Украинские мэры создали две политические силы: партия Кернеса/Труханова «Доверяй делам» и партия Бориса Филатова «Пропозиция». Казалось бы, мэры продемонстрировали неспособность объединиться, в их рядах раскол и это на руку Зеленскому, но не будем спешить с выводами.

Как уже было сказано Украина радикализуется. Усиливаются правый фланг (представленный системными «респектабельными» националистами из «Европейской солидарности» Порошенко и полураспавшимся более радикальным «Голосом» Вакарчука. Кроме того, в Галиции на местных выборах, как правило, неплохие результаты показывает бандеровская «Свобода», также будет пробовать на зуб местную власть «Гражданский корпус», представляющий политическое крыло нацистских боевиков Билецкого, курируемых Аваковым. Неожиданное начало избирательной кампании. Обзор политических событий на Украине 27 июня – 3 июля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На оставленном без коммунистов левом фланге выступит ОПЗЖ Медведчука. Как ни странно, вполне правая по своей сущности ППШ, пользуется популярностью у ещё более радикально настроенного левого электората, чем те, кто голосует за Медведчука. Оставшиеся голоса левого центра попытается взять «Оппозиционный блок» Ахметова, а правого центра «Батькивщина» Тимошенко.

Характерная черта всех этих политических сил — они не способны к устойчивому долговременному объединению и системной работе даже в рамках единого правого (левого) дискурса. О том, чтобы объединить правую и левую оппозицию Зеленскому, речь в принципе не идёт. За счёт этого дискредитированный президент получает некоторое пространство для манёвра. Ему уже нет необходимости опираться на «Слуг народа». Если представители этой политической силы смогут получить хоть какое-то количество мандатов на местных выборах — пусть радуются. Но возможность для игры Зеленского с ними никак не связана. Ему надо, чтобы ни одна политическая сила не смогла стать на местных выборах абсолютно доминирующей.

Если голоса распределятся приблизительно поровну между всеми, то ни самостоятельно, ни в ситуативных коалициях ни одна политическая сила не будет достаточно мощной, чтобы рассчитывать на победу на общенациональных выборах. Следовательно, требование роспуска Рады и досрочных выборов может не возникнуть, а если и возникнет — не получит достаточной поддержки.

Для получения перевеса любой политической силе или объединению политических сил будет необходим дополнительный ресурс. Этот ресурс присутствует в лице президентской власти. Таким образом, в случае, если голоса распределятся между различными политическими силами достаточно ровно, Зеленский получит возможность торговать президентским ресурсом, вступая в ситуативные союзы.

Не Бог весть что, но хоть что-то. Предвыборный расклад: «слуги народа» и их противники штурмуют Харьков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако две партии мэров являются заявкой на всё электоральное поле. Филатов — приятель Яроша, сам крайне правых взглядов, старожил майдана (засветился ещё в поддержке майдана 2004 года). Его партии явно проще договариваться с ультра-правыми, чем привлекать голоса противников майдана или сторонников мира.

Кернес и Труханов в такой политической силе смотрелись бы как инородные элементы, вызывая у базового электората лишние подозрения и нехорошие ассоциации.

С другой стороны, и сам Филатов, известный антимайдану, как «Боря, вешать будем потом», столь же чужеродный элемент для электората Кернеса и Труханова, который в большинстве своём продолжает верить, что данные политики если не за «Русский мир», то, как минимум, против бандеровщины. Для базового электората Кернеса и Труханова Филатов то же, что красная тряпка для быка. Вместе в одной политической силе им технологически некомфортно.

Но когда партии две, каждая из них профессионально окучивает свой профильный электорат, а уж в органах власти, причём вдали от собственных городов, они вполне могут создавать коалиции, мотивируя их необходимость защитой общих интересов регионов от наглого и жадного центра. Филатову в Днепропетровске коалиция с Кернесом и Трухановым понадобится так же мало, как Кернесу и Труханову помощь Филатова и Харькове и Одессе.

Взять свои города самостоятельно — дело принципа. Если ты не в состоянии победить в собственной вотчине, какой смысл с тобой кооперироваться.

Но партии-то не местные, а общеукраинские. И не везде у них так благостно обстоят дела, как в родных городах. Чтобы увеличить свои шансы если не на заход во власть во всех регионах Украины, то хотя бы на достойный результат и формирование мощной оппозиционной фракции, а также на получение достаточного общего результата на местных выборах, чтобы можно было претендовать на перезагрузку в свою пользу и центральной власти, региональным элитам необходимо тесное взаимодействие.

В этом плане партии мэров, с учётом того, что Филатов, Кернес и Труханов неоднократно демонстрировали способность координировано действовать не будучи формально объединёнными одной политической структурой, являются для Зеленского сегодня наиболее опасным конкурентом в борьбе за власть на Украине.