Депутат от «Слуги народа» озвучила реальные цели украинского политического класса

Депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заговорила о стерилизации бедняков, которые обращаются к государству за социальной поддержкой при рождении детей. В конце мая, выступая на вебинаре Киевской школы экономики, она заявила, что малоимущие украинцы производят на свет детей ради материальной помощи, и потом те якобы вырастают «некачественными» гражданами — людьми второго или третьего сорта.

«Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Они тоже садятся на государственные средства», — сказала об этом Третьякова.

Хотя государство, которое она представляет, как раз таки обязано обеспечить всем равные права на образование, здравоохранение и базовый пакет социальных услуг — что, между прочим, официально прописано в конституции Украины.

Глава парламентского комитета предлагает решать эту проблему сообразно теории и практике социального расизма. Она намекает на необходимость предоставлять социальную помощь в обмен на принудительную кастрацию и стерилизацию, подкрепляя свои слова авторитетными именами из либеральных святцев. Причём Галина Третьякова вполне осознает, что это бесчеловечную программу можно будет осуществить только за счет садистского насилия и жестокости — прежде всего, по отношению к женщинам, которые обречены явиться ее главными жертвами. И готова на всё, чтобы воплотить в жизнь принцип «нечего плодить бедноту». Украинский экономист: «Трудовая бедность – одна из главных проблем страны» © Facebook, Алексей Кущ

«Это Маргарет Тэтчер говорила, и Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Ли Куан Ю кастрировал, стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы сказала даже, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами», — заявила депутат от партии президента Зеленского, которая считает подобные инициативы чем-то совершенно нормальным и совершенно не переживает по поводу их последствий.

Между тем, Третьякова вполне могла бы упомянуть в этой фразе Адольфа Гитлера, который лично подписал закон о принудительной стерилизации «неполноценных граждан». В их число входили бездомные и бродяги, слепоглухонемые, больные слабоумием, эпилепсией и шизофренией, а также евреи, африканцы, ениши и цыгане. Для осуществления этой программы были созданы специальные суды, а общее число насильственно стерилизованных составило от трёхсот тысяч до полумиллиона людей, многие из которых погибли в концентрационных лагерях смерти.

Подобная политика практиковалась и в других странах мира — например, в Швеции или США, где принудительная стерилизация проводилась вплоть до шестидесятых годов, когда она была официально признана преступлением против человечности, подпадающим под юрисдикцию Римского статута Международного уголовного суда. Именно к этому апеллирует сейчас Федерация профсоюзов Украины, которая первая обратила внимание на людоедские предложения депутатки, и потребовала немедленно отправить ее в отставку — потому что её откровенно антисоциальные взгляды не дают права возглавлять комитет по вопросам социальной политики.

Тем более, что речь идет о самой бедной стране Европы, где в социальной помощи нуждаются десятки миллионов людей.

Если бы не это заявление, на слова Третьяковой не обратили бы никакого внимания — ведь она проговаривала их для своих единомышленников и сторонников. Аудитория вебинара Киевской школы экономики включает в себя либеральных активистов и журналистов, профессиональных патриотов и грантоедов — и вполне логично, что они не усмотрели в ее призывах ничего ненормального. Высказывания в духе социального расизма являются в этой среде общепринятой нормой, а глава комитета была замечена в подобном не в первый раз. Ведь еще осенью, продвигая проект нового Трудового кодекса, она обещала: «мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наёмного рабочего» — совершенно не скрывая, что этот документ разрабатывается в интересах большого бизнеса.

То же самое не раз позволяли себе другие чиновники. Бывший министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал украинцев за то, что они тратят половину заработка на питание — заявляя, что сограждане слишком много едят. Его предшественник на этом посту — Павел Розенко, уже вступив в должность вице-премьера, призвал перейти на отопление дровами — ради экономии на резко подорожавшем газе. А депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь цинично посоветовал пенсионерке продать собаку — чтобы выплатить накопившиеся долги за коммунальные услуги.

Знатный грантоед Сергей Лещенко, любитель дорогих квартир, одежды и ресторанов, в свое время открыто радовался обнищанию жителей украинского государства.

«Это возможность для возрождения отечественного производства, которая будет гораздо дешевле для потребителей, чем покупки иностранных товаров. Девальвация валюты означает, что за 300 долларов люди будут работать восемь часов, пять дней в неделю. Для иностранных инвесторов, в частности, это может быть уникальная возможность», — заявил он в интервью Financial Times.

Стоит ли удивляться, что сейчас Лещенко одним из первых вступился за Третьякову, которую решительно поддерживает весь пул вечно молодых реформаторов — потому что, озвучив свои людоедские инициативы, она всего лишь озвучила реальные цели украинского политического класса, окончательно сформированного после победы Евромайдана.

«Нардеп от «Слуги народа» просто слишком откровенно выразилась. Многие другие «реформы» — например, медицинская или объединение районов, имеют примерно ту же основу, замаскированную под разные красивые слова. А именно — минимизация социальных расходов. И это не потому что Третьякова и прочие такие злые люди. А потому что это стратегия. При сохранении нынешнего курса развития (определяемого Соглашением об ассоциации с ЕС и меморандумами МВФ) не предполагается расцвет экономики, промышленный бум, создание массы новых рабочих мест. Эта стратегия исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает. Но для такой структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным. Именно поэтому прежняя власть так боролась за безвиз, чтобы отправить на экспорт «лишнюю» рабочую силу. И именно для этого проводится курс на сокращение соцобязательств», — пишет в Facebook главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва. Эксперт: Трудовая миграция убьёт Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Перед нами вполне продуманная идеология социального геноцида, обрекающая Украину на вечный упадок и нищету. Стремление избавиться от «лишних людей» приводит к исходу трудоспособного населения, к оттоку квалифицированных специалистов — в широком спектре от медиков до айтишников. Эти граждане не нужны в своем деиндустриализованном государстве, а молодому поколению предложено вырубать леса, идти на заработки в армию и полицию, пополнять ряды криминала и вступать в правые банды, которые являются главной опорой неолиберальной системы, жестоко расправляясь с ее противниками.

Все это усилит катастрофическую депопуляцию населения — на фоне трескучих лозунгов о возрождении нации. Между тем, стагнирующая экономика уже сегодня не позволяет наполнять пенсионный фонд, что со временем приведёт к ползучей ликвидации пенсионных выплат — тем более, что это уже опробовано на пенсионерах Донбасса. Бедность станет нормой, а среди оставшихся украинцев увеличится число малограмотных людей, что является прямым следствием ликвидации сельских школ и коммерциализации образовательной системы страны.

Под критерии принудительной стерилизации, которые озвучила Третьякова, со временем подпадёт большая часть жителей Украины. И никто не даст вам гарантию, что её безумные слова однажды не станут нашей реальностью.