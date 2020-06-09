Разведение сил и средств, состоявшееся у двух населенных пунктов – Петровском и Золотом, – нельзя сказать, что уже окончательно отменено, но дело быстро идет к этому. Военные вновь возвращаются на оставленные позиции

Это фиксируют в своих ежедневных отчетах наблюдатели ОБСЕ, которые с помощью беспилотников патрулируют два села. Судя по обнародованным ими данным, процесс начался еще в первой половине мая, но с начала июня на вновь установленной линии соприкосновения идут фактически ежедневные бои: украинская сторона ведет артиллерийские обстрелы, регулярно происходят перестрелки с применением автоматического оружия. А третьего июня украинские военные расстреляли видеокамеры ОБСЕ. Украинская власть выбирает войну © пресс-служба президента Украины

По сути дела речь идет о срыве договоренностей, достигнутых в Париже в декабре прошлого года на встрече нормандской четверки. Причем выполнен только один пункт из согласованных всеми сторонами: проведено несколько обменов пленными, что стало результатом переговоров между президентами России и Украины. Об особом статусе с имплантированной в эту договоренность «формулой Штайнмайера» Донбассу мечтать не приходится, о чем уже неоднократно оповестил общественность как Владимир Зеленский, так и люди из его окружения.

Фактически речь идет о полном провале политики главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который назначил себя ответственным за умиротворение Донбасса. Его идея создания консультативного совета, в который бы вошли представители ДНР и ЛНР, окончательно похоронена. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Более того, нынешняя правящая команда продвинулась еще дальше в отказе от выполнения минских договоренностей. Киев направил двух журналистов — Дениса Казанского и Сергея Гармаша — в контактную группу в Минске, где они должны представлять особые районы Донецкой и Луганской областей. Одиночество Зеленского. В каком виде возможна встреча в «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Оба известны как принципиальные сторонники Майдана, полностью поддерживающие официальную линию Киева. Украинская власть хочет отныне говорить сама с собой, обсуждая будущее Донбасса. Таким образом, переговорный процесс окончательно заведен в тупик, однако надежда на то, что Зеленский все-таки перед местными выборами попытается хотя бы имитировать стремление к миру все же была. Бои у Петровского и Золотого демонстрируют, что ситуацию крепко удерживает в своих руках «партия войны».

Что лежит в основе ее позиции? Бывший министр обороны в правительстве Зеленского Андрей Загороднюк очень внятно объяснил, почему Украина должна продолжать войну в Донбассе. По его словам, признать конфликт замороженным и развести войска по всей линии соприкосновении означало бы согласиться с существующим положением вещей. Донбасс в этом случае существует как бы сам по себе в статусе почти легимитизированного сепаратистского региона, а украинская власть с этим ничего делать не хочет. Для Киева это неприемлемо, считает Загороднюк. Кроме того, говорит он, если боевые действия будут остановлены, Запад забудет про эту войну и начнет думать о снятии обременительных для него санкций против России. Другими словами, Украина желает, как и раньше, торговать войной на внешних рынках, изображая из себя жертву российской агрессии и рассчитывая на помощь от западных стран и организаций.

Тем не менее, нынешняя правящая команда продолжает делать вид, что ничего из ряда вон выходящего не происходит, продолжая готовиться к встрече в нормандском формате. Однако Россия и Германия устами своих министров иностранных дел уже заявили, что встречаться не имеет смысла, поскольку нечего обсуждать. Все парижские договоренности нарушены. Есть основания считать, что позиция Франции по этому вопросу ничем не отличается. Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Проблема заключается в том, что Зеленский, даже если предположить, что он искренне хочет закончить войну в Донбассе, не может позволить себе этого сделать. Идеология строительства национального украинского государства, в которую он достаточно быстро вписался, сама по себе противоречит любым мирным инициативам. Она держится на нескольких мифологемах. Россия многовековой враг и агрессор, она инспирировала мятеж в Донбассе, который не обладает собственной волей и субъектностью. А о чем договариваться с российскими марионетками? Из всего этого следует, что никакого пути к миру для сегодняшней Украины, вернее ее властей, не существует. А это значит только одно — рано или поздно к миру ее придется принуждать.