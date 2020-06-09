После ослабления карантина зашел в привычное кафе. Хозяйка, зная, что я из Харькова, под влиянием каких-то своих мыслей с полуоборота сказала: «Я человек воспитанный, но иных слов про Украину, простите, не подберу. Какую страну...» И далее использовала то самое неприличное слово, за которое предварительно извинилась

И ведь права. Не хотелось бы очередной раз повторять, что экономика Украины с 1990 года потеряла 55% реального ВВП, страна вошла в двадцатку самых опасных государств мира, её население уменьшилось как минимум на 10 миллионов человек, и сама она стала самым нищим государством континента. Тому есть объективные и субъективные причины, но ведь напасти не обрушились на нас внезапно: с самого начала украинской независимости было понятно, что происходит. Нынешние типажи — от больной на всю голову национал-интеллигенции до отрядов агрессивных штурмовиков (на тот момент УНА-УНСО) — в украинском социуме уже присутствовали. И мы так же безуспешно пытались донести до общества свои доводы. Вот, к примеру, несколько отрывков из моей статьи «Я восхищён», опубликованных в рамках тогдашней дискуссии с членом Союза писателей Украины Петром Василенко в харьковской газете «Панорама» в 1992 году: Антон Дробович против святого Георгия © Белый Кофе

«Мне глубоко понятна Ваша гордость, когда Вы пишите, что именно украинцы "положили первые кирпичики в фундамент египетской, месопотамской, эллинистической культуры". Жаль, что Вы забыли о древних китайцах, иудеях и австралийских аборигенах <…> Вы совершенно справедливо указываете, что шовинизмом "истинные украинцы никогда не грешили". Я только прошу разъяснить мне, почему украинец Н. Махно называл политику Центральной Рады, которую старательно копирует сегодня Верховный Совет, не иначе как "украинским шовинизмом"? Почему персонаж календарика "Слава героям" С.Петлюра навсегда остался в памяти еврейского народа как организатор массового истребления евреев на Украине? Почему один из главных идеологов РУХа поэт Павло Мовчан публично призывает украинцев "на обновлять своей кровью уже деградировавшие этносы". Это кого? Скажете, не стесняйтесь…»

«Вы правильно гордитесь, коллега, победой над москальской (терминология нового учебника по истории Украины) армией под Конотопом. Но вы почему-то забыли ещё несколько памятных дат, связанных с именем гетмана Выговского и сторонников. 1654 год — Выговской в союзе с крымскими татарами грабят и сжигают Зиньков, Веприк, Миргород. 1659 год — Выговский с татарами сжигают Сумы. 1668 год — Васищево разорено казаками Брюховецкого, а атаман Сирко фактически стирает Змиев с лица земли. Их дело в союзе с Крымским ханом продолжил не менее славный гетман запорожский — Орлик. 1711 год — разграблены и сожжены Коломак, Водолага, Гуляй-Поле, Борки. 1718-1719 гг. — самое жестокое совместное нападение запорожцев и крымских татар на Слобожанщину; они заносят чуму, которая бушевала в крае два года, снова сожжены харьковские слободы, а также Борки, Гуляй-Поле, Валки. Я с Вами целиком согласен: очень мирно жили запорожские казаки не только с русским, но и украинским народом…»

«…Я восхищён Вашим тезисом, что "самостоятельность страны гарантирует права человека". Тому существует десятки примеров: Иран, Сальвадор, Северная Корея… Достойный выбор будет гарантирован Вашими вождями: от Степана Хмары, мужественно укрывшегося в гостинице "Украина" за спинами визжащих женщин, до высокопринципиального Леонида Кравчука, несгибаемость убеждений которого давно уже стала легендой».

Напомню, это 1992 год. «Через 10 лет Украина станет самой богатой державой Европы, второй Францией», — обещал национально-обрадованным гражданам первый президент Украины Леонид Кравчук. Но, увы и ах, подтвердились предположения именно тех, кто был уверен, что Украина — это не вторая Франция. Более того, действительность превзошла наши наихудшие прогнозы. Если торжество бандеровщины-нахтигалевщины предугадать ещё можно было (как и хронический экономический кризис), то бомбардировок своих городов украинской авиацией не представлялось нам в самых жутких видениях. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

Мы верили в силу слова, но раз за разом оказывались в лагере проигравших очередному майдану. Толпы возбужденных людей хотели идти самоубийственной дорогой и выбирали её с упорством, достойным лучшего применения. Требовали разрыва экономических связей с главным торговым партнером — Россией, воевали с родным языком половины населения страны, бредили тотальной украинизацией.

С 2014 года их власть вооружена всеми репрессивными инструментами, вплоть до тайных тюрем — вроде пресловутой мариупольской «Библиотеки». И хотя Украина уже доведена до нижайшей степени убожества, очередные результаты опроса КМИС свидетельствуют, что нынешний губительный вектор движения граждан в целом устраивает. Они стремятся в ЕС (46,1% опрошенных), хотя их туда никто не собирается звать; хотят в НАТО (41,9%) — то есть стать живым щитом и мишенью; 50,5% опрошенных уверены, что в будущем Украина одержит победу над Россией (и лишь 10,3% не верят в такой сценарий).

Вот и на официальном уровне секретарь «зеленского» СНБО Алексей Данилов тоже говорит, что победа над Россией — дело обозримого будущего: «Это искусственное образование, которое в своё время было собрано также под пулемётами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится… Мы должны также понимать, что это не произойдёт так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, это 100%». Для справки: Данилову сейчас 57 лет.

Но что означают подобные самоуверенные предсказания? Не победу же Украины в ядерной войне? Помнится, ещё замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев жаловался: «Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда». Так как побеждать будем? Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Украинский социум верит в распад России. Если по результатам «Перестройки-1» появилась независимая Украина, то почему бы под антирусскими знаменами не уверовать в светлое будущее после «Перестройки-2». Почти треть украинцев убеждены, что Украина держится исключительно на националистах, а более половины опрошенных считает воюющих с жителями Донбасса вояк «образцом гражданского патриотизма и служения стране».

Впрочем, животная антирусскость украинского национализма ещё в прошлом веке гениально описана Владимиром Короленко, Михаилом Булгаковым, Константином Паустовским, как и его бесславное настоящее давно предсказано десятками разумных авторов. Предопределённость печальной судьбы украинского государства обусловлена самой ущербностью правящего класса с его комплексом обидчивого «младшего брата», неискоренимым жлобством и культурным уровнем задрипанного ПГТ. А в качестве идеологов прилагаются последние тридцать лет сражающиеся с «призраком коммунизма» местные таланты.

Однако пару недель назад один из самых культовых деятелей — бывший диссидент и врач-психиатр Семён Глузман — внезапно разразился гневным посланием: «Сегодня в мельтешении и жадности украинских политиков-мздоимцев я начинаю сожалеть о своей проведенной в лагерях молодости. <…> Я выжил. Зачем? Чтобы в наступающей старости своей противостоять американской гражданке, намеренно выбрасывающей из больниц тысячи ни в чём не повинных психически больных украинских граждан? На улицу, в голод и холод, в грязь и скорую смерть. Тогда, в брежневском СССР, такое было невозможным. Сейчас, в независимом украинском государстве, возможно. Сегодня я, начитавшись умной юридической литературы, знаю: справедливость — категория патетическая, в обыденной человеческой жизни она не существует. Именно поэтому в моей стране спокойно живут, не боясь правосудия, Порошенко, Гладковский, Микитась. И американская гражданка Супрун. Советская власть была злой и мстительной. Даже в своём смягчённом, брежневском варианте. И очень глупой, что и привело её к самоликвидации. Тоскливо и горько наблюдать безволие и суицидальное поведение новой власти. Сто лет назад в Украине происходило нечто подобное. Неужели опять?»

Если взрослый человек спустя лишь тридцать лет начинает понимать то, что многим было понятно с самого начала, — это трагедия и диагноз. А ведь имя им легион, упорно продолжающих растлевать жителей Украины мифическими обещаниями и чудовищными достижениями. И точка невозврата уже пройдена, и страну они таки уничтожат.