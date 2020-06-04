Страдающая от засухи Украина рассчитывает на чужие экологические проблемы

Украинские медиа радостно следят за отметками воды в водохранилищах Крыма — с тем же самым энтузиазмом, с которым они ранее наблюдали за падением нефтяных цен. Уровень водоемов на полуострове резко понизился из-за продолжительной засухи — на начало июня запасы воды составили 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше показателей прошлого года. По словам представителей Гидрометцентра, такая ситуация сложилась из-за недостаточных атмосферных осадков. К примеру, в бассейне реки Черная, которая питает собой самое крупное в Крыму Чернореченское водохранилище, выпало только 9,3 мм осадков — на 80% меньше от ожидаемых показателей.

Существующие запасы крымской воды позволяют решать проблемы с водообеспечением населения, однако их может не хватить для полива сельскохозяйственных угодий — в первую очередь в засушливой степной части Крымского полуострова. Ранее они орошались с помощью Северо-Крымского канала, который был сооружен оккупантами в тоталитарные советские времена. Однако в 2014 году украинские власти блокировали подачу воды не территории Крыма. Хотя руководство Госводагентства Украины вполне осознанно сообщало в те дни о том, что это приведет к экологической катастрофе в масштабах всего Таврийского региона.

Начиная с этого времени крымская часть канала заполнялась за счет воды из горных водохранилищ и подземных артезианских источников, что позволяло обеспечить потребности населения восточной и северной части Крыма. Однако засушливая зима ликвидировала запасы водных резервуаров. И украинская патриотическая общественность радостно надеется на наступление полномасштабной экологической катастрофы, жалея только о том, что она не может оставить крымчан без света и воздуха.

«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма, и Донбасса. Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина — пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину — пожалуйста. Он мост вам провел — езжайте туда за водой питьевой. Я считаю, что любые торговые, коммунальные, на уровне энергоносителей, любые отношения с той территорией, приравниваются, в моем понимании, к финансированию терроризма. Потому что таким образом, мы своими двойными пенсиями, которые те вот бабульки, те недобитые КГБистки берут в гривеньках. Все возвращается «Градом» и пулями», — рассказал об этом на днях львовский телеведущий Остап Дроздов, выражая общие настроения своих идейных единомышленников. Львовский журналист Дроздов назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи» и врагом государства © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Конечно, это отношение является совершенно диким для современного мира, тем более что доступ к водным ресурсам официально признан Организацией объединенных наций неотъемлемым правом каждого человека, которое не может быть ограничено в результате политических и военных конфликтов. Я побывал на Голанских высотах, которые являются главным источником воды для Израиля, Палестины, Иордании и значительной части Сирии, осмотрев их по обе стороны израильско-сирийской границы. Эти территории были захвачены израильскими войсками, однако, несмотря на жесткое противостояние, которое продолжается уже много десятилетий, Тель-Авив не блокирует поставки воды на территории Палестинской автономии. Причем это делается не во имя ценностей гуманизма, а из соображений сугубо практического порядка — чтобы получить прибыль и не спровоцировать экологическое бедствие для всего региона.

Палестинский пример вспоминали и в Украине. «Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», — рассказал председатель бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от «Слуги народа» Юрий Аристов, уточнив, что речь идет именно о территории Крыма.

Однако эти слова вызвали бурное возмущение националистов, которые рассматривают восстановление водоснабжения в качестве «красной линии», считая подобные предложения капитуляцией перед агентурой Кремля. А украинская власть вскоре сменила свою риторику, открещиваясь от идеи пустить воду на неподконтрольные территории.

«Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что неизвестно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму», — заявил 1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, выражая этим общую позицию администрации президента Зеленского.

Причины этой категоричности очевидны — за ними стоит позиция США, которые совершенно открыто требуют оставить Крым без воды. Бывший американский посол Джон Хербст назвал водную блокаду одним из основных рычагов давления на Россию. «Прекращение водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе. Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма», — заявил он в ходе онлайн-конференции 28 мая, предопределяя этим настроения украинской власти. По сути это прямое требование устроить экологическую катастрофу на территории иностранного государства в нарушение базовых норм международного права. Однако в Вашингтоне никогда не обращали на такие мелочи никакого внимания, ведь все риски от конфронтации с Москвой ложатся только на Украину. Погребинский: Джон Хербст – очень неумный человек © commons.wikimedia.org, Heinrich-Böll-Stiftung | Перейти в фотобанк

Это понимают и в Киеве. В ходе обсуждений в Верховной Раде звучали напоминания о том, что Россия может перекинуть на территорию полуострова водопровод, который собирались провести с Кубани еще в далекие послевоенные годы. Недавно я видел оросительные установки на полях непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, которые работают за счет такой водопроводной системы, проложенной по дну Средиземного моря с отдаленной территории материковой Турции. Причем такая конструкция не представляет собой особых технических сложностей — в сравнении с Крымским мостом, через который предлагает возить воду Остап Дроздов.

Но главное другое — в Украине не должны забывать, что страна в целом страдает сейчас от катастрофической засухи, которая уже гарантировала в этом году рекордный неурожай на юге страны. Массовая вырубка насаженных в СССР лесов и лесопосадок, прекращение мелиоративных работ и профилактической очистки водохранилищ поставило Украину на грань масштабного опустынивания, которое уже проявилось этой весной в виде песчаных бурь. Причем от этого процесса больше всего страдает Херсонщина, завязанная с Северным Крымом в единую экосистему таврийских степей.

Безумные политические надежды на экологическую катастрофу могут стать в этих условиях общей проблемой, которая бумерангом вернется к украинским патриотам, объявившим войну природной среде Крымского полуострова.