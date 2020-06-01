Меморандум с МВФ обрекает Киев на полную зависимость и прозябание. Страну-клиента делают государственным образованием неоколониального типа. На вакантную роль спасителя нации остается один-единственный потенциальный претендент – Арсен Аваков

Требования МВФ, содержащиеся в новом меморандуме, предложенном Украине, не просто ставят Киев на колени, он в этой позе и так пребывает уже достаточно давно, а опрокидывают навзничь, лишая, по сути, остатков самостоятельности. Один только перечень обязательств, которые украинское правительство берет на себя в соответствии с этим документом, говорит сам за себя. Аваков в преддверии отставки. «Кто ж его посадит? Он же памятник» © Facebook, Арсен Аваков Владимир Зеленский. Власти придется до предела урезать и без того весьма скромные социальные программы, в частности, повышать пенсионный возраст. Меморандумом предусмотрено резкое ограничение права украинского правительства заимствовать деньги на внутреннем рынке. Должен быть совершен переход к полностью рыночным ценам на газ и отопление для всех потребителей. Продолжится повышение налогов. Ко всему прочему, Фонд теперь интересуется сферами, до которых ему никогда прежде не было никакого дела, предписывая Киеву «оптимизировать» сеть начального и среднего образования путем закрытия «лишних» школ, а также «реформировать» школьные учебные программы.

Меморандум обрекает Киев на полнейшую зависимость и прозябание. Страну-клиента, каковой Украина была много лет, делают государственным образованием неоколониального типа. А в ответ — никаких протестов, никаких майданов! Разве что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» позволила себе сделать жесткое заявление, назвав подписание документа «сдачей национальных интересов и капитуляцией перед экономическим кризисом». Очень правильные слова. Жаль, правда, что это только слова, от которых власти ни холодно, ни жарко. Впрочем, и в словах можно обнаружить подвох. Речь не идет о капитуляции. Ни перед кризисом, ни перед Фондом, ни перед теми силами, которые за ним стоят. Перед нами — заключительный акт проекта порабощения Украины с целью ее окончательного закабаления и ограбления. Это не капитуляция, а снятие шкуры с уже капитулировавшего клиента. Перестрелка в Броварах. Что произошло под Киевом © Facebook, полиция Киевской области

Меморандум с МВФ сравним с позорным, унизительным для Украины Варшавским договором 1920 года Симона Петлюры с Юзефом Пилсудским, по которому Петлюра, бывший на момент его подписания марионеткой Варшавы, отдавал Польше всю Западную Украину, обязывался кормить и снабжать польскую армию, воевать вместе с ней, пускал поляков в Киев. Сто лет спустя Зеленский, вроде бы не будучи марионеткой, отписывает МВФ ничуть не меньше, если не больше, чем отписал Петлюра. Ведает ли он, что творит, действует ли по незнанию или по особо извращенному знанию, судить не берусь. Во-первых, незнание не освобождает от ответственности. Во-вторых, это не суть важно. Важен итог: национальные интересы Украины преданы и проданы, петля на шее страны и ее граждан затянута до предела. Зависимость от внешнего контроля и регулирования достигла максимума, сравнимого с типом зависимости, который раньше называли колониальным.

Киеву противопоставить Фонду нечего. Деньги нужны как воздух. Или, если использовать метафору, предложенную недавно Зеленским, «как кровь». Никаких альтернативных источников привлечения финансовых ресурсов у правительства нет. На то, что на министров снизойдет озарение и кому-то из них удастся таковые обнаружить, надеяться не приходится.

Крупный национальный капитал, то есть олигархи, нейтрализованы. Игорь Коломойский занят спасением себя и имущества. Рината Ахметова обременяют не менее важные проблемы. Виктор Пинчук шагу не сделает без консультаций с «другом Соросом», тот же, если и возьмется подсказывать, то исключительно то, что отвечает его интересам. Есть еще Петр Порошенко, которого в олигархи, несмотря на очевидную к ним принадлежность, записывать у нас не принято. Но, во-первых, он еще тот спаситель, во-вторых, бывший президент настолько занят «американской историей», что отвлекаться на что-то другое ему нынче недосуг. Так или иначе, никто из олигархов бросаться на помощь пропадающей ни за понюшку табака родине не спешит. Договориться с МВФ обещал, примеряясь к новому креслу, Михо Саакашвили. Если унизительно кабальный меморандум и есть плод его усилий, то лучше бы не обещал. ОПГ «Полиция»: украинские копы вымогают, насилуют и грабят © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

Получается, что в Киеве остается одна фигура, потенциально способная остановить страну у края пропасти. Это Арсен Аваков. Его приход к власти невозможен в какой-либо иной форме, кроме диктатуры, но альтернатив у страны и общества просто не осталось. Мощное информационное наступление, кампания дискредитации его и его ведомства, развернутые параллельно с завершением процедурных моментов в отношениях Киева с МВФ, дают основания полагать, что те, кто определяет сегодня судьбу Украины и ее народа, осознают опасность для себя и своих планов на украинское добро, исходящую от главы МВД.

В том, что речь идет именно о кампании, преследующей определенные цели, главной из которых является, по всей видимости, отставка Авакова, сомневаться вряд ли приходится. Одно за другим три ЧП с участием полиции — это чересчур много. Особенно если учесть, что все страшные события, на которых сосредоточено сегодня внимание, — это, к величайшему сожалению, не исключения из правил, а правило. Положа руку на сердце, трагедии на пруду в Житомирской области и Кагарлыке, бандитская разборка в Броварах это обычные вещи. Полицейский беспредел с последствиями в широком диапазоне от ущемления прав человека и унижения достоинства до нанесения увечий и убийств это — норма жизни. Инцидентов с участием полиции, как и других силовых ведомств, происходит ежедневно десятки, если не сотни. Большинство из них не предается огласке. Те же, что потрясли общественное мнение в последние дни, не спрятали, как обычно, поглубже, а наоборот, выставили напоказ, на всеобщее обозрение и осуждение.

В пользу предположения о технологическом характере нового всплеска негатива, связанного с Нацполицией, говорит то, что скандалы с участием ведомства и его представителей следуют один за другим, по нарастающей. А к информационной раскрутке темы в самом жестком для Авакова варианте активно подключились «соросята» всех мастей. На отставке министра взялась настаивать парламентская фракция «Голос». В последнее время ее было почти не слышно и не видно, а тут вдруг зашевелилась, возродилась из пепла. Парадоксально с точки зрения здравого смысла, с которым «соросята» не дружны по определению, выглядит мнение бывшей замглавы МВД Хатии Деканоидзе. «Реформа полиции в Украине окончательно провалилась», — заявила как отрезала она, забыв, что сама эту реформу когда-то запускала в дело и что к полицейскому кадровому бардаку она имеет прямое отношение. Несколько странно, что к хору имени Сороса не присоединился еще один «реформатор» Нацполиции Мустафа Найем, который прежде такие ситуации любил и старался не пропускать. Видимо, став получать несколько сотен тысяч гривен в месяц на высокой должности в Укроборонпроме, потерял интерес к разовой оплате по сдельному тарифу в пару сотен долларов. «МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

Упор на том, что полиция в Украине «не реформирована», что ее надо срочно «реформировать», но, пока во главе МВД стоит Аваков, этого не сделать, в «темнике» от Сороса занял главное место. Вот киевские птенцы соросовского гнезда и принялись его повторять на все лады, не утруждая себя упоминанием о том, что нынешнее состояние украинской полиции — это их рук дело. «Проблема Зеленского — Аваков и нереформированная полиция», — так озаглавлен комментарий Сергея Руденко на «Дойче Велле». Сформулировано предельно четко и конкретно. Заказчик будет доволен.

Послушав Деканоидзе и таких, как она, поразмыслив, кому это выгодно, сделать вывод о том, что Авакова взялся валить кто-то по нашим меркам очень солидный и влиятельный, будет, полагаю, совсем нетрудно. Исходя из того, что мишенью кампании стал министр внутренних дел, а ее целью — его отставка, можно было бы предположить, что ее инициаторов и организаторов следует искать в рядах организованного криминала. Не думаю, что в этом предположении есть рациональное зерно.

Факты говорят о том, что мафия в Европе и в мире в условиях пандемии активизировалась. Неополитанская «каморра» раздает итальянцам продукты, помогает малому бизнесу избежать банкротства, стремясь, как полагают итальянские наблюдатели, заручиться поддержкой граждан. Черногорские наркокартели активизируют внутренние разборки, одна из которых произошла недавно в Киеве. Сигналов же о том, что нечто подобное первому или второму происходит в украинском мире криминала, не поступало. Видимо, Аваков в роли министра нашим мафиози не очень мешает. Они к нему привыкли, сработались с ним. Зачем менять?

Сам Аваков воевать с «коварным зарубежом», естественно, не хочет и не намерен. Как и взбираться дальше вверх по иерархической лестнице. Статус-кво его вполне устраивает. Еще бы! Так что лезть на рожон по собственной инициативе он не станет. Но и сдаваться вряд ли согласится. Тем более без боя. Если прижмут сверх меры, то сдачи даст. И им, и нам. Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бедная Украина! Во всех смыслах бедная. «Україно, Україно! / Ненько моя, ненько! / Як згадаю тебе, краю, / Заплаче серденько…». Эх, видел бы автор этих строк Тарас Шевченко, во что превратили «неньку». Не только бы сердце у него заплакало, зарыдали бы и печень, и легкие, и всё внутри.