Украинские чиновники вновь грезят о срыве строительства «Северного потока-2», хотя этим мечтам все в меньшей степени суждено осуществиться

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон уже не в первый раз оповещает публику о прекращении транзита газа через украинскую трубу в 2025 году, когда заканчивается контракт с «Газпромом», в том случае, если концерн «Nord stream-2» завершит прокладку альтернативного маршрута транспортировки топлива в Европу.

В интервью РБК Макогон пообещал, что Украина приложит максимум усилий, чтобы положить конец проекту строительства газопровода из России в Германию, которое временно приостановлено из-за санкций США.

Украине не на что особенно рассчитывать. Ее способность влиять на процессы и так была не слишком высока, а сейчас сократилась до нулевого уровня. Какое-то время назад Германия взяла на себя роль гаранта, который ставил в зависимость сохранение транзита неопределенных объемов газа через украинскую ГТС и строительство «Северного потока-2». Но крайне невысокая вменяемость украинских политиков, продолжающих в своих мечтах хоронить важный для Европы проект, изменит позицию Ангелы Меркель. Совершенно очевидно, что ведущие европейские державы немедленно свирепеют, когда речь заходит о прямом противодействии их экономическим интересам.

Единственная надежда Киева — это позиция США. Дональд Трамп хвастался, что наложение санкций было его личной инициативой. И еще до эпидемии коронавируса, в которую, как в бездонный омут, провалилась Америка, борьба за европейские энергетические рынки была предельно актуальной. Белый дом рассчитывал отвоевать серьезную нишу для своих компаний, занимающихся добычей сланцевого газа, который существенно дороже российского. Но сегодня картина кардинально изменилась в связи с резким снижением деловой активности в мире из-за пандемии и, как следствие, сокращением потребления газа. Цены на него уже настолько низки, что тому, что в США гордо именовали сланцевой революцией, на неопределенную перспективу пришел конец. Добыча не просто нерентабельна, она массово разоряет кампании, которые в большинстве своем существовали за счет постоянного перекредитования.

Но даже если исходить из отживших свое реалий, американцев в самую последнюю очередь заботила судьба украинского транзита. Вернее даже не так. Они с восторгом перекрыли бы и этот вентиль, поскольку украинская ГТС — это такой же, как и «Северный поток-2», способ транспортировки российского газа — главного конкурента американского сланцевого. Так что в силу очень простого экономического расчета США и раньше по этому вопросу не являлись союзником Украины.

Коронавирус изменил все приоритеты. Американскому руководству сегодня не до «Северного потока-2» и собственных сланцевиков, ему необходимо хоть как-то микшировать последствия острейшего экономического кризиса, который угрожает отправить на свалку колоссальный сегмент мелкого и среднего бизнеса и тем самым породить повальную безработицу. Стратегия, выбранная Трампом, у очень многих экспертов вызывает сомнения. Его нежелание вводить жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией, похоже, стали причиной рекордного количества инфицированных и летальных исходов.

В результате перспектива того, что Белый дом откажется от противодействия строительству трубы, становится более чем вероятной. Вот как оценивает ситуацию председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный: «Мне кажется, даже чисто экономически блокирование возможности достройки для Америки сейчас не очень актуально — у них столько проблем, которые надо преодолеть. А любые проблемы преодолевать лучше сообща. И заниматься этой занозой для них — не знаю, есть ли в этом даже политический смысл, не только экономический? Я думаю, было бы правильно, если бы Америка отказалась от этих неэффективных, неправильных санкций».

Как предсказывают эксперты, вторая волна пандемии накроет планету предстоящей зимой, и американским властям, надо полагать, об этом хорошо известно. То есть никакой особенной передышки в экономическом обвале не предвидится, а потому рассчитывать на то, что в среднесрочной перспективе у Дональда Трампа появится возможность вернуться к своей идее санкций против российского газопровода, у вменяемых политиков нет ни малейших оснований. «Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Именно поэтому интервью Макогона и его заявления об усилиях Украины, бесплодность которых понятна любому энергетику, свидетельствуют о крайне низкой степени вменяемости. Впрочем, не раз уже говорилось о том, что это специфическая украинская стилистика: рисовать горизонты, которых в реальности существовать просто не может.

Макагон объяснил, почему он рассчитывает на эффективность действий, направленных против строительства «Северного потока-2». По его словам, Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, поскольку прокладка трубы идет вразрез с европейскими принципами солидарности. Ему стоило бы обратить внимание на то, что пандемия похоронила эти самые принципы, разделив европейские страны на тех, кто пострадал от коронавируса больше остальных (Испания, Италия), и на тех, кто отказывается помогать пострадавшим, поскольку каждый должен выживать сам по себе (Германия, Швейцария). Из этой истории Европа будет выбираться с трудом, обиды слишком велики, а Евросоюз на долгое время вообще остался без всякого руля. Выяснилось, что это экономический союз, а не политический. Солидарность, если она и существовала на словах, оказалась мнимой.

Наверное, стоит поздравить главу «Оператора ГТС Украины». Ему удалось поместить себя в зону комфорта, в мир, где его страна пользуется влиянием и может действовать, преследуя собственные интересы. Но этот воображаемый мир, набранный из какой-то совсем завиральной геополитической мозаики, рассыпается в прах при первом же соприкосновении с очень сложными обстоятельствами сегодняшней ситуации. Поэтому пожелаем Макогону психологически подготовить себя к неминуемому краху всех радужных мечтаний и неоправданных надежд.