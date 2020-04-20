Во времена, когда в мире побеждают не идеи, а вирусы и население находится в состоянии карантина, схожего с анабиозом, особенно ценны мысли философов, видящих мир немного иначе, во всяком случае ироничнее и обобщеннее. Таков Дмитрий Выдрин с его очередными заметками о коронакризисе

Одним из моих кумиров в социологии был Тэлкотт Парсонс. Меня всегда восхищала точность его формулировок и беспощадность суждений.

Мир его глазами выглядел сочно, хотя и драматично. Постоянный кошмар сложных выборов и для личностей, и для социумов. Особенно пугал неизбежный выбор между диффузностью и специализацией. Индивиду всегда приходится выбирать между восторженной вовлечённостью в хаос безбрежной социальной гиперактивности и упорным монотонным шлифованием личных навыков, умений, знаний. Короче, либо майдан, либо персональный рост…

То и другое несовместимо, как Запад и Восток по Киплингу. Кстати о Западе. Создавая свою социологическую теорию западного мира, Парсонс моделировал ситуации на крысах — самых близких, по его мнению, к человеку существам. Встречались крысы с врожденной страстью к майданам, но были и крысы-отшельники, стремившиеся к индивидуальному росту. Отсюда и возникла идеальная модель западного общества как некой цивилизационной гармонии, равновесии между различными социальными акторами, структурами и механизмами. Такой вот совершенный баланс. Ну как в крысиной популяции… ЛЖЕ-КОРОНОВАННЫЙ © Дмитрий Выдрин

Я в это верил. Пока не началась вот эта пандемия. Она показала, что многие страны — их политики, граждане — явно недотягивают до крыс. Ни до крыс-майданщиков, ни до крыс-отшельников. До первых недотягивают по уровню взаимоподдержки. До вторых — по уровню самообучения. Никто, например, не думал, что граждане будут забрасывать камнями своих вернувшихся соотечественников с подозрениями на болезнь. Так крысы не поступают. Никто не думал, что политики одних стран будут воровать у своих идеологических партнеров защитные маски и специалистов. Так нормальные крысы не поступают тоже. Ну и обучаются крысы значительно быстрее и на своих, и на чужих ошибках. В одну и ту же ловушку они дважды не попадают. Умеют предчувствовать беду. (Читайте морские повести Виктора Викторовича Конецкого.) И спасают, как правило, друг друга…

Поэтому у меня и возникла потребность искать модели поведения других близких к нам видов. Чтобы спрогнозировать ближайшее человеческое будущее. Именно поэтому обратил внимание на наших ближайших «родственников» — обезьян. Есть такой запредельно жесткий эксперимент. Самок с детенышами ставят в бассейн, в котором неуклонно повышается уровень воды. Они вытягиваются на цыпочки и самоотверженно поднимают малышей над головой. Но когда вода доходит до самых ноздрей, действуют по-разному. Одни тонут вместе с потомством. (Но их, конечно, потом откачивают.) Другие бросают детенышей под ноги и становится на них, чтобы самим не захлебнуться. Жуть. Но срабатывает обезьяний инстинкт — если выживу сама, еще нарожаю… Коронавирус и «Украина без украинцев». Власть понимает, что «Титаник» экономики идёт ко дну © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Вирус показал, что «цивилизованный мир» намного ближе к «планете обезьян», чем думал сам Голливуд. Все строго по модели приматов. При этом оказалось, что чаще побеждает вторая. В частности, стало очевидным, что спастись Штатам вместе с детенышем — Евросоюзом — от половодья бинарного кризиса (экономика и эпидемия в одной пробирке) не удастся. Тонуть вместе, как предложил бы скорее всего «человек-паук» Обама, не рационально. И Дональд Трамп бросил Евросоюз под ноги. Ничего личного. И ничего лишнего…

Западу, можно сказать, повезло, что на пике кризиса оказался консерватор, а не либерал. Нет, не потому, что последние «человечнее», что ли, первых. Просто одни живут проблемами индивида, другие — кодексами страны, одни погружены в защиту приватности, другие — державности. Когда-то было время «покопаться» в «устройстве Дональда». Достаточно сложный агрегат. Не «уровень Рузвельта», конечно, но все же. Минимум пять факторов определяют его конструкцию — мировоззрение, социоматику, психотип. Это генотип, окружение, воспитание, образование, род деятельности. А еще есть первая обожаемая дочь Иванка, последняя влиятельная жена Миланка. Добавьте судьбоносное имя его, кармическую фамилию и знойную «масть». Но это отдельная длинная история в духе того же Парсонса. Как-нибудь в другой раз… Блеск и нищета американской дипломатии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Сейчас просто констатирую, что президент Трамп как лидер западного мира задал ему единственно возможный, конечно, в рамках общей его экзистенции, протокол выживания: «Слабого под ноги. Выживем — размножимся». Нет, он не изменил обожаемому им девизу американских спецслужб — «преданность, честность и смелость». Но теперь это стало сугубо для внутреннего пользования. И понеслось. Америка под ноги Евросоюз. Западная Европа — Южную и Центральную. Центральная — Восточную…

Не факт, конечно, что сработает. Например, та же Польша, даже стоя на субтильном тельце Украины (копеечные заробитчане, газ с политической наценкой, уголь с олигархической рентой), может недотянуть до поверхности. Ну, тут как уж повезет с уровнем кризисного цунами… Да, неловко все складывается. Блистающий мир общечеловеческих ценностей как-то…

Но не будем о грустном. Надо признать, что лидеры всей западной пищевой цепочки по-своему боролись за геополитическую солидарность до последнего. Америка ведь не сразу захе… ну, бросила себе под ноги европейского любимого детеныша со всеми его ценностями. Была честная попытка сначала всем встать на массивное, но очень скользкое тело Китая. Хуавей, санкции, торговая война, «китайский вирус». Не получилось. Как пел мой друг Николай Караченцев: «Ну, раз папаша против, миль пардон».

Взгромоздиться на какую-нибудь Саудовскую Аравию — смешно, все равно что догу на болонку. Вот и оставалась сдобная, безропотная, ручная «обизяна». И Брюссель не сразу «притопил» своих «деток» — Италию с Испанией. Бонды, фонды, займы, обещания. Притом что объединяющая культурная ткань единой Европы была уже разорвана в клочья. Даже Польша долго искренне пыталась быть адвокатом Украины, а не ее вивисектором… А началось-то все с России…

Уже упоминал, что некогда пришлось регулярно общаться с главным концептуальщиком русофобии Збигневом Бжезинским. Спросил его, на основе каких исследований у него родилась знаменитая формула «Россия без Украины никогда не станет империей». Мэтр поморщился и ответил, что это была не констатация, а декларация. Типа совет.

Новый прекрасный «цивилизационный» мир должен был быть построен на обломках России. Для этого ее надо было не только физически, не только актуально, но и ментально и исторически расчленить. В том числе и заклинаниями. Заклинание Збига было одним из самых мощных. Ибо верили в него многие. Какое провидение спасло Россию — тоже тема отдельного разговора. Но это же провидение и надломило «партнеров». Им не на чем было стоять. Встали на своем!..

Ну а сама-то Россия на кого будет опираться в этом общем кризисе «планеты обезьян»? Будете смеяться, но ее туда не пустили, даже когда ее лидеры в «святые девяностые» стремились прислуживать этой планете всеми силами. Не приняли ее в общее военное пространство, в общее экономическое. Даже не пустили в общее медицинское. (Наверное, поэтому и смертей в пандемию у нас в сотни раз меньше). Нет же, через губу сказали так: «Идите с Богом!»

Мы и пошли…