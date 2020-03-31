Закон о продаже земли прокрался в жизнь Украины как тать ночной, то есть как вор, который боится дневного света и совершает черные дела исключительно под покровом ночи. Самый непопулярный в стране законопроект можно было одобрить только в экстренном режиме — на внеочередном ночном заседании

Будем подробно разбираться с содержательной стороной правового акта, перспективы которого все равно являются крайне зыбкими и совсем неочевидными.

Июль 2021 года — срок отмены моратория на продажу земли. Это значит, что именно тогда закон вступит в силу. С этого момента и до 2024 года продажа земли будет возможна не более чем по 100 гектар в одни руки, потом уже 10 000. На самом деле это колоссальные объемы. В первую редакцию законопроекта вообще закладывались 20 000. Скорее всего, для того чтобы создать люфт для отката к новой цифре. Это должно было создать видимость компромисса. До того же 2024 года землю смогут приобретать только физические лица, имеющие украинское гражданство, далее придет черед юрлиц. «Знаковый, но не эпохальный»: Гаврилечко о том, почему закон Украины о «распродаже» земли не имеет смысла © Facebook/Александр Петрачков

В 2024-м в оборот будут пущены государственные земли, которые сейчас выступают в роли коррупционных активов для чиновников различного уровня. Им оставлено 3 года, чтобы «додоить» то, что они привыкли воспринимать как свою собственность. «Слуги народа» до конца года обещают провести референдум по вопросу о допуске иностранцев на земельный рынок. Но даже если на референдуме проголосуют за, граждане иностранных государств не смогут владеть землями, расположенными ближе, чем в 50 км от государственной границы. Дополнительный запрет на покупку вводится для иностранных компаний и офшорных фирм, о собственниках которых нет сведений.

Но самая главная норма закона, которая фактически снимает любые запреты, — это правило, согласно которому арендатор имеет преимущественное право выкупа арендуемых угодий. Собственно, земли уже очень давно находятся в аренде у агрохолдингов, агробаронов и олигархов. Они же и скупят ее, а владельцы никак не смогут этому помешать. То есть фактически украинское крестьянство лишили возможности распоряжаться своей собственностью.

Еще один коррупционный механизм — стоимость земель будет определяться не на аукционах. Ее будут называть государственные оценщики, которых сможет, исходя из длительного опыта, без особого труда коррумпировать крупный земельный бизнес. И, кстати, расплачиваться за землю можно будет с десятилетней рассрочкой, что выглядит уже совсем как полное издевательство над собственником.

Смотрим дальше. Арендатор может и не покупать землю. Закон дает ему возможность передать свое право на приобретение любому физлицу, письменно уведомив собственника. Это позволяет обойти запрет на продажу юридическим лицам, которые сегодня в основном и являются арендаторами. Они спокойно делегируют свое право подставным физическим лицам, и это все: рынок земли без всяких ограничений запущен с 2001 года.

Ну а потом, когда будет решен вопрос с иностранцами, аграрный бизнес, оформив право собственности уже на себя, сможет продавать им последний ценный украинский актив по высокой цене, сколачивая последние крупные состояния. Больше Украине торговать нечем — давно распродано все, что представляло интерес для инвесторов. Таковы основные положения чудовищного, открыто коррупционного, написанного для олигархов, бандитов и агробаронов закона. Сложно сказать, такого ли результата добивался Международный валютный фонд, но его эксперты должны были знать, что на Украине иначе не будет. Это глубоко укорененная традиция, против которой ни одна власть выступать не будет, поскольку, во-первых, сама обязательно вовлекается в коррупционные схемы, во-вторых, олигархат диктует на этом поле правила игры.

Зеленский для того, чтобы продавить в Раде законопроект, вошел в сговор с фракциями «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Вакарчука. Некоторые утверждают, что экс-президент в обмен получил иммунитет от уголовного преследования. Это очередной сокрушительный удар по надеждам избирателей, голосовавших в том числе и за то, чтобы Порошенко понес ответственность за свою преступную деятельность. В том, что она является именно таковой, уверена большая часть украинского общества. Все это гарантированно приведет к дальнейшему падению рейтинга Зеленского и в результате к возможному досрочному роспуску Рады. Для «Слуги народа» это конец политической карьеры. Никто больше за кандидатов от этой партии голосовать не будет. «Лучше жевать, чем говорить»: Бондаренко объяснил падение рейтингов партии Вакарчука © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Ну и, наконец, «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина намерены опротестовать закон в Конституционном суде. ОПЗЖ указывает на вопиющие процедурные нарушения при его принятии. Такие, например, как несоответствие количества депутатов в зале числу голосовавших карточек. Или тот факт, что такой законопроект не мог рассматриваться на внеочередном заседании. Подобных моментов набирается множество. Понятно, что Конституционный суд не свободен и зависим от власти. Поэтому вероятность отмены результатов голосования не очень велика, однако сама зыбкость правового фона и теоретическая вероятность того, что когда-нибудь в будущем действие закона все же будет приостановлено, делает украинскую землю крайне сомнительным объектом для вложения средств.

Подводя итоги, могу сказать, что нынешняя правящая команда совершила политическое самоубийство. Это станет очевидным не завтра и даже не послезавтра, но недалек тот час, когда все политические подпорки, которые еще как-то работали и предоставляли Зеленскому и его людям относительно широкое окно возможностей, начнут стремительно сыпаться.