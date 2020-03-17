Не уверен, что предпринимаемые Киевом меры борьбы с коронавирусом дадут ожидаемый эффект. Не потому, что меры плохи. Как раз Украина действует в том же ключе, что и остальные страны, попавшие под угрозу развития эпидемии. Просто разрушенное до основания государство с отсутствующей экономикой вряд ли сможет обеспечить необходимые условия карантина

Людям банально надо есть-пить, и не только сегодня, многие не смогут работать во время действия карантинных мер. Им необходимо обеспечить государственную поддержку. А где взять деньги? Единственная надежда — выпросить у МВФ кредит на борьбу с коронавирусом. Но боюсь, что если даже фонд что-то даст (хоть для него Италия/Испания/Франция/Германия важнее), то средства будут банально разворованы. Кстати, учитывая ажиотажный спрос на средства борьбы с коронавирусом (от масок до аппаратов искусственной вентиляции лёгких), во всём мире, даже имея деньги, не так просто приобрести необходимое на мировом рынке.

Кроме того, Киев пока достаточно успешно постарался отсечь от возможности вернуться на Украину миллионы гастарбайтеров. Страшно подумать, что было бы со страной, если бы они все (или хотя бы треть) вернулись домой в одну мартовскую неделю. Такой нагрузки не выдержали бы ни остатки государства, ни то, что мы по инерции продолжаем называть украинским обществом. Украину лихорадит даже от нескольких десятков тысяч гастарбайтеров, пытающихся вернуться из Польши, что уж говорить о потенциальных миллионах. Однако в случае резкого ухудшения ситуации государства, в которых украинцы работают, могут сами организовать их доставку на пограничные КПП. Не всех, конечно, но несколько лет назад Евросоюзу для коллапса хватило миллиона афро-азиатских мигрантов за полгода. Легко предположить, что Украине хватит пары сотен тысяч, а набрать легко и пару миллионов возвращенцев. Ведь если им в Европе будет негде работать и нечего есть, они сами будут требовать доставки на родину. Причём это будет ситуация гуманитарной катастрофы, развивающейся сразу в нескольких странах ЕС. Так что миграционный удар по украинской государственности ещё вполне возможен, хоть временно его удалось если и не избежать полностью, то существенно смягчить за счёт того, что государство полностью отказалось от защиты интересов миллионов своих граждан, оказавшихся за рубежом. Разрушительная политэкономия коронавируса и бессилие власти. Главные темы соцсетей 17 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помимо социальных и экономических проблем, несущих угрозу тотальной дестабилизации Украины, есть и ещё одна, не лежащая на поверхности, проблема международно-политического характера, которая, тем не менее, в скором времени может задеть и Россию, и ДНР/ЛНР, и Францию с Германией (как страны нормандского формата), и всех соседей Украины, вплоть до Турции. Это проблема закрытия границ.

Сегодня к Украине нет никаких претензий. Все соседние с ней страны закрывают границы в целях борьбы с коронавирусом. И она делает то же самое. То, что закрываются переходы через линию разграничения с ДНР/ЛНР, тоже вполне естественно. В таких условиях государство всегда отделяется от неподконтрольных территорий, как от иностранного государства, ведь оно не может контролировать распространение эпидемии на тех территориях, которые не контролирует. Резкий обрыв транспортного сообщения со всем миром также соответствует применяемой практике, хоть, как было сказано выше, оставляет на произвол судьбы миллионы украинских гастарбайтеров в Европе. У них практически нет шансов вернуться домой через несколько внезапно возникших границ внутри ЕС, каждая из которых наглухо закрыта для иностранцев. Повезло тем, кто работает в странах, имеющих общую границу с Украиной (Россия, Польша). Но и там есть свои трудности.

Как я сказал, существует политическая проблема. Мы знаем, что украинские нацисты давно требовали от властей закрыть границу с Россией и разорвать с ней всякое транспортное сообщение. Об их силе и влиятельности в этом вопросе свидетельствует хотя бы тот факт, что после прихода к власти Зеленского его тогда ещё единоличный хозяин Коломойский начал лоббировать возобновление авиасообщения с Россией в интересах своих компаний (а он является практически монополистом в авиационной отрасли Украины). Но до сих пор не сумел ничего добиться.

Нацисты, впрочем, за шесть лет также не смогли добиться полного закрытия границы и полного разрыва железнодорожного и автомобильного сообщения. Резко упал только транзит грузов (в том числе и в первую очередь российских) через Украину. Сейчас граница закрывается, а транспортное сообщение (за исключением личных автомобилей возвращающихся на родину украинцев) прерывается по причине борьбы с коронавирусом. Но дадут ли нацисты его восстановить после того, как угроза эпидемии минует? Ведь одно дело закрыть границу, а другое дело не открыть её после закрытия. Второе значительно легче. Разного рода «патриоты», «герои АТО» и «инвалиды боёв за Крым» выйдут на Банковую, немного попугают Зеленского, набьют физиономию кому-нибудь из подвернувшихся под руку президентских друзей-клоунов, покричат про «капитуляцию перед страной-агрессором», и власть во избежание худшего сдастся (как сдавалась уже много раз).

А нацисты будут весьма заинтересованы блокировать восстановление нормального транспортного сообщения с Россией. Не только и даже не столько потому, что уезжают миллионы украинцев (из которых около миллиона, не считая Крыма и Донбасса, остались в России навсегда). Просто нацисты небезуспешно пытаются блокировать попытки власти и части украинского олигархата несколько нормализовать отношения с Россией, попытаться достичь какого-то компромисса с Донбассом, завершить войну и попытаться восстановить на Украине хоть какую-то экономическую жизнь — банально не дать государству умереть. «Коронавирус, не подведи!»: Зверобой надеется на летальный исход для судьи по делу Шеремета © Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

С точки зрения нацистов, конец войны будет означать конец их политического господства. В этом отношении они правы, их сразу же попытаются маргинализировать, а кто не пожелает, тех утилизировать. Поэтому они старательно срывают выполнение любых договорённостей между Киевом, республиками и Москвой, которые могут, хотя бы потенциально, привести к окончанию военных действий.

В этом отношении разрыв транспортного сообщения и сохранение закрытой границы будет самым эффективным шагом с их стороны. Как уже было сказано, оставить границу закрытой (для граждан, для товаров она остаётся открытой) легче, чем просто закрыть её. Понятно, что Москва воспримет отказ от возобновления транспортного сообщения и открытия границы как недружественный шаг. Любые конструктивные переговоры станут невозможны до тех пор, пока не решится данный вопрос. Тем более что, оставляя закрытой границу с Россией, Киев должен будет оставить закрытыми и переходы через линию разграничения с ДНР/ЛНР.

В результате украинским наци больше не надо бороться с каждой следующей российско-украинской договорённостью отдельно. Они просто одним ударом сделают невозможным достижение каких бы то ни было договорённостей.

Кстати, внутриукраинские меры, предпринятые властями против коронавируса, явно увеличат значение нацистов в сохранении хотя бы видимости украинской государственности, а значит, и зависимость власти от них.

Зеленский приказал закрыть межобластное и междугороднее авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение по всей Украине. В результате резко снизится связность украинской территории. Отдельные области и даже города де-факто превратятся в самостоятельные княжества, ничем не связанные с центром и выживающие самостоятельно. Катастрофически упадёт мобильность населения. Зато нацистские отряды, которым плевать на запреты и которые давно научились мобилизовываться и передвигаться на личных автомобилях (что не запрещено), сохранят высокий уровень мобильности. Они могут быть в любой момент сосредоточены в любой нужной точке Украины, притом что их оппоненты будут парализованы запретом на передвижение.

По сути нацисты останутся единственным звеном, связующим разные регионы Украины в одну, пусть и рыхлую, структуру. Понятно, что в таком случае их вес в украинской политике, и без того не малый, резко возрастёт. Отказать им в требовании оставить границу с Россией «на замке» Зеленскому будет крайне трудно, почти невозможно.

Кстати, ещё один бонус, который нацисты получают от такого развития событий — они смогут избежать необходимости государственного переворота, о котором сейчас на Украине и в окрестностях не говорит только ленивый. Нацистам невыгодно свергать Зеленского, поскольку мировое сообщество, серьёзно уставшее от Украины, не станет легитимировать, а значит, и поддерживать материально и политически новых путчистов, тем более если они окажутся открытыми нацистами. Наци вполне устраивает нынешняя ситуация, когда власть находится уже даже не в руках олигархов, а в руках людей, работающих клоунами у олигархов, но ни сами олигархи, ни их клоуны не в состоянии реализовывать свои властные полномочия без опоры на нацистские банды, обеспечивающие им силовую поддержку. Сохранение закрытой границы с Россией после окончания эпидемии коронавируса делает Зеленского ручным клоуном уже не только олигархов, но и нацистов.

Украине и её народу, конечно, будет хуже, значительно хуже, но практика и опыт подсказывают, что чем хуже народу, тем лучше нацистам. Они могут чувствовать себя силой только в слабом, практически отсутствующем государстве. Только там, где нет государства, может править банда. Поэтому чем меньше государства, тем больше нацистов в Украине. Что же касается необходимости стравливать пар социального недовольства, то никто не сказал, что украинцы не будут ездить в Россию (по делам и на заработки). Будут — через Белоруссию, Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию, Турцию. Просто стоить это будет дороже. Но известно ведь, что за независимость надо платить.