Надо отдать должное, внешне президент Зеленский довольно удачно изображает президента Голобородько: душевно выступает перед подданными, греет их тёплыми нотками в голосе, светит добрыми лучиками от уголков глаз. Главное - спиной не поворачиваться, иначе все увидят Голохвостого (пардон, Голохвастова)

оличество феерических провалов не такой уж у новой власти умножается, и далеко не все из них можно компенсировать обращениями к нации или пафосными встречами в аэропорту живых и мертвых украинцев. Нация, конечно, любит зрелища, но все-таки хлеб всему голова, а на экономическом фронте прорыва нет. Что, впрочем, неудивительно, ежели президент имеет об экономике самое смутное представление, премьер-министр, по его же словам, «профан», а министр экономики (по собственному признанию) «дебил» и книг не читает.

Пытаясь исправить ситуацию, на экономическом форуме в Давосе Алексей Гончарук посоветовал потенциальным иностранным инвесторам учить бандеровскую кричалку «Слава Украине». Дословно: «Для того, чтобы быть успешным в Украине, для инвестора, вы должны знать только пару слов "Слава Украине!". Если вы знаете эти два слова — то точно вы будете чувствовать себя в Украине как дома. Повторите за мной: "Слава Украине!" — "Героям слава!"»

Особенно рецепту успешного бизнеса с помощью бандеровских лозунгов, полагаю, порадовались польские и израильские инвесторы, а на деле его уже применил старинный друг украинского казачества Реджеп Эрдоган по прозвищу Турецкий Султан. Вы заметили улучшения в вашей жизни?

Особенно красиво получилось с израильтянами: прилетевшая на форум «Сохраняем память о жертвах Холокоста, боремся с антисемитизмом» украинская делегация во главе с господином Зеленским отказалась появиться на самом мероприятии, зато обратилась с просьбой причислить к «Праведникам мира» духовного пастыря многих убийц евреев митрополита Андрея Шептицкого. Здесь даже видавший многое Яд ва-Шем вздрогнул и разразился специальным заявлением, в котором выразил недоумение поведением украинской делегации. Ответно в украинские СМИ пришлось забросить информацию о якобы извинении того же Яд ва-Шема за «слишком пророссийский» приём делегации РФ. Правда, быстро выяснилось, что это было личное мнение одного из сотрудников музея, но «патриотические» издания об этом почему-то умолчали. Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы - пора определиться. Зеленский в Польше © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В развитие доброжелательной риторики Голобородько-Зеленского правительство Украины выставило мировому сообществу демонстративный ультиматум: внести пять изменений в условия Минских соглашений (утверждённых, между прочим, Совбезом ООН); поскольку без этих изменений Украина выполнять план мирного урегулирования не будет.

Официальный Киев просит Россию переправить через украинскую территорию ещё немножечко газа — и одновременно говорит об украино-российской войне. Обращает на себя внимание терминология пресс-службы ВСУ, в которой противостоящая сторона настойчиво называется «российско-оккупационными войсками», хотя во время обмена военнопленными меняют граждан Украины на других граждан Украины и параллельно украинские спецслужбы внутри страны продолжают захватывать заложников для дальнейшего «обмена военнопленными». При «президенте мира» (Зеленский уверяет, что так его назвал сам Папа Римский) продолжаются боевые действия на Донбассе, а Донецк недавно подвергся столь сильному огневому налету, что местные жители вспомнили 2014 год.

Бесконечно восхваляемые Зеленским «защитники Украины» в действительности сталкиваются с нескрываемым отвращением рядовых украинцев. В ходе пресс-конференции «Проект реинтеграции ветеранов» эксперт Тереза Розенфельд сообщила, что, согласно проведённому в рамках проекта соцопросу, 49% опрошенных «ветеранов АТО» чувствует к себе «предвзятое и несправедливое отношение». Видимо, поэтому каждый день сводки сообщают об уголовных деяниях атошников, замешанных в драках, подрывах, убийствах. В помощь им «миротворец» Зеленский издал указ о снижении призывного возраста для желающих — вплоть до школьной скамьи.

Зато продолжают себя неплохо чувствовать неонацисты. С одной стороны, интенсивный приток новых кадров из зоны конфликта и молодёжных «патриотических лагерей», с другой — плодящая маргиналов тяжелейшая экономическая ситуация (например, в декабре продолжилось падение промышленного производства). Никакого наказания за политические убийства оппонентов они не боятся и примером тому «дело Олеся Бузины». Ни Зеленский, ни генпрокурор Рябошапка не удосужились лично принять мать Олеся — Валентину Павловну, которая просит ускорить заглохшее расследование чудовищного убийства. Более того, соучастник убийства Олеся Бузины, ныне подвизающийся в Министерстве по делам ветеранов Денис Полищук получит миллионы гривен на собственные «патриотические» проекты.

Продолжаются системные нападения на журналистов и оппозиционный политический актив — только за прошлый год зафиксировано 75 случаев атак на представителей СМИ, в минувшем январе в Херсоне был сожжен офис «партии Шария», а в Харькове нацики атаковали мирную манифестацию в защиту прав русскоязычных сограждан; готовится законопроект о введении самой жесточайшей за все время независимой Украины цензуры в СМИ, а заодно — и рабский трудовой кодекс, который низведет права трудящихся до минимума. Борьба за украинцев. О чём говорят результаты «электронной переписи» © Стрингер

При Зеленском вступил в силу закон о запрете школьного образования на русском языке, увеличилось финансирование одиозного Института Национальной памяти, а назначенный новым вятровичем господин Дробович продолжает втирать обществу о «декоммунизации» и «национальном герое» Бандере. Министр образования Новосад публично заявляет, что в стране «слишком много учителей» и жалуется на слишком «маленькую зарплату» в 36 тысяч гривен, а профессиональные борцы за «демократию» Найем и Лещенко получают ежемесячный оклад в сотни тысяч гривен (я уж не говорю про руководство Нафтогаза, которое выписывает себе миллиардные премии в самой нищей стране континента).

Страна безнадёжно больна, поэтому её население стремительно сокращается: согласно опубликованным данным, общее количество граждан Украины уменьшилось с 52 до 37 миллионов человек (и это чрезвычайно оптимистичная оценка, без учета массовой трудовой миграции). То есть в формально мирное время за эпоху независимости Украина потеряла 15 миллионов человек, что больше её потерь во время Великой Отечественной войны и Голодомора, вместе взятых. Неонацисты продолжают атаковать инакомыслящих, ВСУ убивать вчерашних сограждан, майданщики — обворовывать страну, а Зеленский — делать вид, будто ничего не происходит. Король оказался голым, а его подданные — раздетыми донага.