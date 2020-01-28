Уже давно впавшая в буйство украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжает вести себя как стадо бабуинов, о чем с нескрываемой гордостью извещает публику

В понедельник, 27 января, в день открытия зимней сессии депутаты из Украины провалили голосование по кандидатуре представителя России Петра Толстого на должность вице-спикера организации. Сделать это было крайне просто, поскольку в первом туре голосования требуется квалифицированное большинство голосов, то есть две трети от всех участвовавших. «Нам удалось заблокировать Толстого», — поведал о феноменальной победе кто-то из украинцев на своей странице в соцсетях.

Но это лишь одно достижение. Другое — поставленные под сомнения полномочия российской делегации. Драматические события проходили следующим образом. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий России «из-за нарушения ею своих обязательств», в том числе из-за «агрессии» РФ на Украине и в Грузии. Его поддержали 30 депутатов из национальных делегаций, как того требует регламент. ПАСЕ упущенных возможностей: Страсбург мог бы наладить диалог между парламентариями России и Украины © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Вопрос о полномочиях делегации из РФ был направлен в комитеты для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждении полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заявил представитель украинской делегации Алексей Гончаренко. Но здесь украинцев ожидало горькое разочарование. Секретариат ассамблеи запланировал голосование по этим вопросам на четверг, однако Петр Толстой попросил изменить график рассмотрения в связи с тем, что российские депутаты не планировали оставаться в Страсбурге до конца сессии. «К сожалению, в среду большая часть нашей делегации уедет. Чтобы рассмотрение вопроса о полномочиях не было политизировано, я прошу провести их рассмотрение не в четверг, а раньше», — с такой просьбой российский депутат обратился к коллегам.

Решений о переносе в практике ПАСЕ до сих пор не было, и президент организации ответил, что сделать это невозможно. Но все же должен был при этом выяснить мнение остальных. По итогам голосования просьба Толстого была поддержана 92 голосами, против отдано 68. В крайне маловероятной ситуации, если бы полномочия российской делегации не были подтверждены, последней пришлось бы снова отказаться от участия в работе организации межпаралментского сотрудничества. Об этом накануне написал председатель комитета по международным делам Государственной думы Леонид Слуцкий.

По его словам, «Любые вторичные санкции в отношении делегации РФ в ПАСЕ снова повлекут уход российской делегации с площадки Ассамблеи». Однако праздновать победу у украинцев еще вчера не было ни малейших оснований, поскольку любой, кто знаком с регламентом голосования по кандидатуре вице-спикера, без малейших колебаний мог предсказать итоги второго тура. Толстому теперь понадобится простое большинство голосов, а по итогам первого он его имеет. Не надо быть оракулом, чтобы со стопроцентной уверенностью предсказать и положительное решение о подтверждении полномочий российской делегации, которая, как пишет Слуцкий, уже встроена в рабочую ткань ПАСЕ. Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать».

Даже сам инициатор повторного лишения России полномочий Эмануэлис Зингерис крайне невысоко оценивает шансы добиться благоприятного решения, о чем он с прискорбием поведал украинским журналистам в кулуарах сессии. По его словам, таким, как он, «в ПАСЕ просто закрывают рот». Лицом к лицу. Впервые за 5 лет делегации России и Украины встретятся в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Это действительно так, и медноголовые украинцы с упорством, достойным лучшего применения, проходят по одной и той же схеме, Бог знает, по какому кругу, рискуя вновь нарваться на матерную брань, которой их обложили, когда они пытались противодействовать возвращению России всех полномочий весной прошлого года. Тогда их «обласкал» на одном из заседаний глава немецкой делегации. Сейчас их просто проигнорируют как малоприятную, но не слишком существенную помеху. Репутацию невменяемых, скандальных, малосимпатичных персонажей, препятствующих работе ассамблеи вот просто так, из-за дурного характера, без малейших надежд добиться поставленных целей, они себе заработали давно. Убрать это препятствие с пути нельзя, но через него можно просто брезгливо перешагнуть, что и будет сделано.