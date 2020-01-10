Украинская власть не реагирует на разжигание ненависти, лишая страну надежды на мир

В праздничную пору украинские патриоты усилили борьбу против тяжелого наследия советской кулинарии, объясняя, что салат оливье превращает вас в ватника, помогая усваивать кремлевскую пропаганду. Альтернативой вражеской пище, по всей видимости, должна служить правильная, идеологически выдержанная еда, которая уже появилась на украинском рынке, доказывая правоту Джона Мейнарда Кейнса, установившего, что спрос всегда рождает соответствующее предложение.

Националистический активист из города Винница, бывший участник АТО Александр Грамарчук запустил под Новый год производство мясных консервов с людоедскими названиями на любой патриотический вкус: «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Бессмертный полк», «Память дедов», «Снегирь православный» («с мощами Кобзона») и «Сепар луганский» («выдержанный»). При этом на этикетке тушенки размещен характерный свастический знак на фоне черно-красного флага — очевидно, для повышения аппетита у национально-сознательных потребителей.

Грамарчук активно продвигает человеческие консервы в социальной сети, тем более что администрация "Фейсбука" не видит в этом никаких нарушений моральных правил и этических норм. Тысячи националистических пользователей радостно репостят у себя на страницах «сепаров» в сметане и масле, сопровождая это игривыми шутками на тему каннибализма. А сотни тысяч жителей неподконтрольных Киеву территорий наблюдает за этим безумием, делая из него вполне очевидные выводы о перспективах воссоединения с европейской демократической Украиной.

«Мир на условиях врага». В Виннице начали выпускать тушенку из «сепаров» © Сепар в сметане Петра Порошенко «Европейская солидарность». Однако несознательные совки с треском прокатили ветерана АТО, отдав за него всего 4 процента голосов. После чего он и решил попробовать себя в общепите.

Однако государственные чиновники и соответствующие службы старательно игнорируют скандальную тему «сепарских консервов», хотя о них успела написать не только украинская, но и иностранная пресса, шокированная дикостью этого поступка. Ведь поедание мяса своих соотечественников, которое имитирует команда Грамарчука, — это прямой курс в Европу эпохи палеолита, когда племена охотников и собирателей считали нормальным потреблять в пищу себе подобных.

Однако такое поведение не очень сочетается с современными европейскими ценностями, которые декларируются в качестве официальной идеологии постмайдановской Украины.

«Все посокрушались, повозмущались, ай-яй-яй, как нехорошо, неэтично это делать. И что? Да ничего! Хоть кто-то написал заявление в полицию на этого «воина света»? Кто-то обратился с иском в суд за разжигание ненависти? Нет, нет и еще раз нет! Потому что не верят, что эти заявления и иски будут приняты к рассмотрению. А сами украинские власти хоть как-то отреагировали на этот факт? Ответ тоже отрицательный. Почему? Да потому что это государство уже давно вышло за пределы правового поля. В нем господствует право сильного, партия войны, откровенные нацисты, для которых подобные выходки уже давно стали нормой. Лозунг «Зеленский придет, порядок наведет» сейчас звучит уже как издевательство над теми, кто отдал за него голоса на выборах. Команда Зе и не собирается ничего менять. Наоборот, становится всё хуже и хуже», — написала об этом блогер Елена Блоха.

Блоха оценила реакцию украинских властей на производство «каннибалистических консервов» © Facebook, Елена Блоха Конечно, «сепарские» консервы не представляют собой ничего принципиально нового. Примеры веселого патриотического каннибализма давно являются частью системной политики расчеловечивания, которую проводят против своих противников украинские националисты. Они фиксировались еще до майдана, когда печально знаменитая львовская «Криївка» предлагала посетителям «жареных москаликов», а после 2014 года окончательно превратились в общепринятый модный тренд.

«Это отнюдь не единичный случай. Скорее можно говорить о тенденции по дегуманизации оппонентов, резко усилившейся после 2014 года. В этом году возле одесского Дома профсоюзов, где 2 мая были сожжены десятки человек, открылась шашлычная, что является откровенным глумлением над памятью о жертвах, которых украинские националисты называют «шашлыками из колорадов». Затем администрация пиццерии New York Street Pizza в центре Черновцов наклеила на входе в заведение перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. В Киеве художники-националисты устраивали выставку под названием «Осторожно, русские», на которой люди, изображающие русских, сидели в клетках и пытались бросаться на посетителей. Ранее ученики одной из школ Николаева продавали на ярмарке еду с крайне циничными названиями. Компот подписали «кровь российских младенцев», а фигурное печенье назвали «танками на Москву». Причем, по словам детей, такие названия им подсказали их преподаватели», — рассказывает об этом публицист Дмитрий Ковалевич.

«Бойче всего торговля шла за столом, где девчонки в вышиванках и с веночками на голове продавали «Сырники с москалём», пирог «Бандеровский», «Сладкий Ляшко на Донбассе», а «Кровь российских младенцев» (вишневый компот) наливалась бесплатно, в довесок к вкусняшкам», — с умилением рассказывал об этой ярмарке украинский телеканал «Инше.ТВ».

Однако ситуация в обществе изменилось — и «сепары в масле» выглядят сейчас прямым вызовом Владимиру Зеленскому, который так пафосно рассказывал в новогоднем обращении о единстве украинского народа, предлагая не делить его на ватников и бандеровцев. Порохобот Грамарчук открыто провоцирует главу государства, подсовывая ему человечину, и если президент молча проглотит это оскорбление в адрес жителей Донбасса, это полностью обесценит его риторику в глазах жителей Юго-Востока страны.

А это похоронит все надежды на мир и единство.