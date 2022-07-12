Он отметил, что для России и Турции это очередной раунд консультаций между военными на тему вывоза украинского зерна, но теперь к нему присоединятся Украина и ООН.
«Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций», — приводит агентство его слова.
Ранее 21 июня делегации Министерств обороны Турции и России встречались для обсуждения этой темы в Москве.
В интервью Украина.ру глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан ранее рассказал, что несмотря на то что фьючерсы на пшеницу растеряли весь тот рост, который они получили с начала специальной военной операции, цены на пшеницу внутри Украины рухнули еще сильнее. Он объяснил, что это означает, что Киеву разблокировка портов не нужна. В стране изменилась модель ценообразования на сельхозрынке и выгодополучателями теперь являются перекупщики, которые покупают это зерно «за копейки» у производителей, а когда довозят его до порта, «все деньги кладут себе в карман».