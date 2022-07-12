В Стамбуле пройдут переговоры по зерну между Украиной, ООН, Россией и Турцией, об этом сообщает 12 июля Интерфакс со ссылкой на директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичева

Он отметил, что для России и Турции это очередной раунд консультаций между военными на тему вывоза украинского зерна, но теперь к нему присоединятся Украина и ООН.

«Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций», — приводит агентство его слова.

Ранее 21 июня делегации Министерств обороны Турции и России встречались для обсуждения этой темы в Москве.