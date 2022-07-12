Число жителей Шотландии, которые хотели бы выйти из состава Соединенного Королевства, вопреки ожиданиям, снижается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук

«К удивлению количество шотландцев, желающих выйти из Великобритании, уменьшается. Все думали, что после первого провального референдума шотландцы соберутся и все-таки захотят выйти из этого cоюза. Но как показывают опросы общественного мнения, где-то 54% шотландцев выступают против, потому что им нужны деньги», — сказал он.

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Шотландия могла бы самостоятельно добывать нефть и газ, заявил он, однако «зеленые» не дают это делать, поэтому регион остается дотационным и зависимым от Лондона.

Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.