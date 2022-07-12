«К удивлению количество шотландцев, желающих выйти из Великобритании, уменьшается. Все думали, что после первого провального референдума шотландцы соберутся и все-таки захотят выйти из этого cоюза. Но как показывают опросы общественного мнения, где-то 54% шотландцев выступают против, потому что им нужны деньги», — сказал он.
Выход из состава Великобритании, констатировал Мацейчук, равносильно для Шотландии полному обнищанию, поскольку тогда у региона не будет возможности выплачивать пенсии, пособия, субсидии для предприятий.
Шотландия могла бы самостоятельно добывать нефть и газ, заявил он, однако «зеленые» не дают это делать, поэтому регион остается дотационным и зависимым от Лондона.
Томаш Мацейчук — польский политолог, блогер и журналист. В мае 2018 года ему запретили въезд в РФ за осквернение кладбищ советских воинов в Польше и оскорбительных высказываний в адрес россиян.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.