В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный. Это решение было принято из соображений здравого смысла, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

Эксперт пояснил, что в настоящее время Змеиный не представляет для России тактической ценности, поэтому продолжать оборонять эту территорию, неся потери — просто бессмысленно.

Украина получила французский «Гарпун», а также американский HIMARS, которые всеми силами пытается использовать в направлении Змеиного.

«По таким целям у нас работает «Панцирь-М», но он стоит еще не на всех кораблях. Поэтому проводить десантную операцию с риском для живучести кораблей и личного состава — это серьезная авантюра», — заявил специалист.

Он уточнил, что впереди у российских военных взятие Лисичанска, потом они займутся Славянском/Краматорском, а уже после целью станет Одесса.

«Я не сомневаюсь, что если потребуется, мы его заберем. Достаточно быстро и с минимальными потерями», — подытожил эксперт.

Поменяла Майдан на правду: пианистка Лисица рассказала, что получила за отказ сыграть среди горящих покрышек © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.

В Ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь.