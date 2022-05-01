Депутат Государственной Думы, экс-премьер-министр ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру высмеял мнение, что Россия якобы истощена и у нее нет резервов и желания для спецоперации

Живой щит из иностранцев. Националисты Украины удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан других стран © AP, Vadim Ghirda

Депутат напомнил, что в спецоперации сейчас принимают участие штатные войска Министерства обороны и добровольческие отряды. Люди, которые пошли добровольно. И еще стоит огромная очередь добровольцев, которые хотели бы присоединиться к этому процессу, но еще не смогли это сделать по ряду организационных причин.

«Таким образом говорить об истощении России довольно смешно. Действительно бои носят довольно тяжелый, затяжной характер. Мы же не зря говорили, что все эти восемь лет Донбасс превращали в огромный укрепрайон, причем густонаселенный. ВСУ и нацбаты прячутся в жилой застройке и применяют самые что ни на есть подлые методы ведения войны», — объяснил Бородай.

Он уточнил, что националисты воюют не только с россиянами, но и с местным населением.

«Которое в очень значительной степени настроены откровенно пророссийски, но при этом жутко запуганы, потому что больше всего местное население боится угрозы возвращения укров и той резни, которую им устроят после этого. Нацики им устроят геноцид, всех объявят коллаборационистами и вырежут самым жесточайшим образом», — подчеркнул руководитель Союза добровольцев Донбасса.

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