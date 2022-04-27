Приостановка поставок газа из России в Польшу является якобы местью за санкции против российских олигархов. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в парламенте

«На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг дальше. Это непосредственная атака на Польшу, на Польшу, которая вчера показала, что такое реальный удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, российских предприятий. И в качестве мести за это со стороны Кремля пошла угроза, а потом эта угроза сегодня утром была реализована — угроза отключения газа», — сказал Моравецкий. Глава Еврокомиссии отреагировала на заявление «Газпрома» по Польше и Болгарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели санкции против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

«Газпром» 27 апреля уведомил, о том, что Болгария и Польша отключены от поставок российского газа из-за неуплаты, которую страны должны были произвести в рублях. Поставки в Австрию и Венгрию продолжаются. Главный немецкий энергохолдинг считает возможным расплачиваться с Россией в рублях и планирует провести переговоры с правительством страны, чтобы это было возможно сделать уже в мае.