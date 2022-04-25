Он добавил, что главная цель новой фазы — зачистить территории сразу трех областей, в которых еще присутствует контингент ВСУ.
«Это Харьков, если брать с севера на юг, это центральная и самая тяжелая для нас в отработке группировка в районе Донецка, и конечно, ЛНР, север ее. И это окончание вопроса с Мариуполем. Окончание вопроса — потому что город свободен от военнослужащих Украины, но, тем не менее, мы все хорошо знаем и представляем, что творится на "Азовстали"», — сказал эксперт.
На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил о начале следующей стадии российской военной операции на Украине.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.