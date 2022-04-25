Вторая фаза спецоперации на Украине характеризуется ракетным огнем, подавлением различных центров сопротивления, уничтожением складов с боеприпасами, вплоть до Ивано-Франковска, то есть, до западной части Украины. Об этом заявил военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Вторая фаза СВО. Победа России в Украине — единственная гарантия ее безопасности © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Это Харьков, если брать с севера на юг, это центральная и самая тяжелая для нас в отработке группировка в районе Донецка, и конечно, ЛНР, север ее. И это окончание вопроса с Мариуполем. Окончание вопроса — потому что город свободен от военнослужащих Украины, но, тем не менее, мы все хорошо знаем и представляем, что творится на "Азовстали"», — сказал эксперт.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today заявил о начале следующей стадии российской военной операции на Украине.

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