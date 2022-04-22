По его словам, украинские боевики используют храмы и монастыри как опорные пункты, а отступая стараются уничтожать их, нанося максимальный урон строениям.
«Какие-то комплексы затапливаются водой, какие-то комплексы вообще попадают на линию огня и их безжалостно расстреливают, несмотря на то, что в этих монастырских комплексах, кроме монахов или монахинь и мирных жителей, никого нет. Но те, кто стреляет — их это абсолютно не волнует, потому что они исповедуют совершенно другую религию, у них свой древний бог, как они заявляют. И это бог языческий. На языке христиан это фактически неприкрытый сатанизм. Поэтому для них ничего святого не существует», — заявил Леонков.
Это значит, пояснил он, что богослужение в светлую ночь Пасхи не сможет стать для приспешников киевского режима серьезной причиной для прекращения огня. Даже в праздник нужно ждать он них провокаций, уверен специалист.
Полностью интервью с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.