Украинская сторона прицельно уничтожает храмы православной церкви Московского патриархата. К началу спецоперации было известно примерно о сорока таких пострадавших объектов. Сейчас националисты активизировались в борьбе с неугодной им религией. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

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«Какие-то комплексы затапливаются водой, какие-то комплексы вообще попадают на линию огня и их безжалостно расстреливают, несмотря на то, что в этих монастырских комплексах, кроме монахов или монахинь и мирных жителей, никого нет. Но те, кто стреляет — их это абсолютно не волнует, потому что они исповедуют совершенно другую религию, у них свой древний бог, как они заявляют. И это бог языческий. На языке христиан это фактически неприкрытый сатанизм. Поэтому для них ничего святого не существует», — заявил Леонков.

Это значит, пояснил он, что богослужение в светлую ночь Пасхи не сможет стать для приспешников киевского режима серьезной причиной для прекращения огня. Даже в праздник нужно ждать он них провокаций, уверен специалист.

Полностью интервью с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.