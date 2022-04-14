Политический обозреватель Владимир Корнилов в интервью Украина.ру рассказал, как может измениться политика Франции после выборов президента

«Я не исключаю, что после окончания выборов президента Франции [Эммануэль] Макрон изменит свою риторику и сделается более покладистым, во всяком случае, для американцев. Исключать это нельзя. Мы видели позицию, которую занимала Франция в ходе многолетних минских переговоров, когда откровенно играла на стороне Украины и замалчивала все ее преступления, закрывала глаза на нарушение Киевом Минских соглашений», — сказал Корнилов.

Он напомнил, что с одной стороны, Франция как бы сохраняла внешний нейтралитет, а с другой стороны вместе с Германией солидарно продвигала доклад о продлении санкций против России за нарушение Минских соглашений (Россия не является стороной Минских соглашений, а только выступает их гарантом).

«Так что ожидать, что хоть как-то поменяется внешняя политика Франции на этом направлении при условии сохранения президента — а я думаю, что мало кто сомневается, что Макрон останется на следующий президентский срок, — не приходится», — подытожил эксперт.

Первый тур выборов президента во Франции прошел 10 апреля. В нем участвовали 12 кандидатов. Победу одержал действующий президент Франции Эммануэль Макрон, набрав 27,84% голосов. Второй тур состоится 24 апреля. Конкуренцию действующему главе государства составит Марин Ле Пен.

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