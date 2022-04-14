«Весь вопрос в том, когда и кем он будет свергнут, причем хочу заметить, что не обязательно [Владимира] Зеленского будут свергать сейчас вооруженные силы Российской Федерации. Там есть много собственных участников, желающих свергнуть Зеленского. Например, за то, что националистов полка "Азов" практически полностью уничтожили в городе Мариуполь. Я думаю, что националисты с удовольствием Зеленского лишат жизни, если смогут», — сказал Евсеев.
Он предположил, что, вероятно, именно поэтому Зеленский сейчас редко бывает на Украине.
«А находится в Польше, и причем, хочу заметить, у него иностранная охрана. Он даже боится охраны собственных украинцев. Вот до такой степени дошло это государство», — указал эксперт.
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